Vox confirma su “no” al techo de gasto en el próximo pleno y el PSOE lo deja en el aire

La Junta de Castilla y León aprobaba este martes, 15 de octubre, en una reunión de Consejo de Gobierno Extraordinario, el techo de gasto no financiero para el año 2025. Asciende a 13.490,50 millones de euros y crece un 3,82%.

Lo hacía como paso previo al presupuesto de la Comunidad para el próximo año, cuyo anteproyecto de ley también fue informado ese día y que ascendía a los 15.084 millones, un 3,58% más en este caso que el anterior.

Sin embargo, tras la ruptura del pacto de Gobierno entre PP y Vox, tiene sumamente complicada, por no decir imposible, su aprobación.

En la mañana de este jueves, 24 de octubre, se ha celebrado la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno en el parlamento regional que arrancará este martes, 29 de octubre.

El tema principal será ese debate sobre el techo de gasto en dicha sesión. Todo tras una reunión a la que Pablo Fernández (Podemos) y Juan García-Gallardo (Vox) han confirmado que no acudirán con Carlos Fernández Carriedo, el consejero de Economía y Hacienda.

Vox, en palabras de su portavoz ha vuelto a recalcar que votarán “no” a este techo de gasto mientras que el PSOE, en boca de Luis Tudanca, ha afirmado que esperará a la reunión de este viernes, 25 de octubre, con Carriedo.

PSOE

“Me he llevado una sorpresa por el hecho de que la reunión se va a producir después de aprobar el techo de gasto. No ha habido un intento de negociación previa. Se trata de una performance electoral”, ha asegurado Luis Tudanca.

El secretario general del PSOE de Castilla y León se ha referido así a la votación del techo de gasto que irá la próxima semana al pleno del parlamento regional y, eso sí, no ha querido definir su sentido de voto hasta que se reúna mañana con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

“Vamos a acudir en actitud de escucha. Nosotros somos un partido que respeta a las instituciones. Vamos a escuchar y a votar. Voy a esperar para valorar la decisión”, ha afirmado Tudanca.

Antes de pedir a Mañueco que “quite las manos de RTVCyL” y “dedique sus esfuerzos en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores” ha anunciado las dos iniciativas que llevará al pleno.

La primera de ellas será una interpelación referida a la Agenda 2030 con el fin de “retratar al PP” y para que “recupere su compromiso con el medio ambiente” cumpliendo con dicha agenda.

La segunda iniciativa pasa por crear una Estrategia Autonómica contra la Pobreza que esté dotada, cada año, con 200 millones de euros para combatir “la exclusión social” y “ese riesgo de pobreza” sobre todo entre la población infantil.

También ha cargado contra Juan García-Gallardo por su viaje a las Canarias de ayer para “exportar el racismo que le sobraba” y ha lanzado el mensaje de que “Castilla y León no es como Gallardo” acusando además al PP de “tener la misma política racista que Vox y Meloni.

Vox

Claro ha sido, en la mañana de este jueves, el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, que ha vuelto a recalcar que su formación votará “no” al techo de gasto y que, incluso, no acudirá a la reunión de mañana con Carriedo.

“Quiero confirmar que no vamos a participar en el photocall de Carriedo ni en los teatrillos ni shows. No vamos a sostener a un gobierno que participa en una deriva progre. Vamos a votar en contra del techo de gasto”, ha afirmado el portavoz.

Gallardo ha añadido que con esta presentación del techo de gasto y el anteproyecto de la Ley de Presupuestos, el PP “no tiene voluntad de aprobar las cuentas para 2025, sino de alimentar los slóganes electorales”.

Al pleno van a llevar una PNL (Proposición No de Ley) enfocada contra la inmigración ilegal. “Pedimos billete de vuelta a los inmigrantes ilegales y estamos en contra de la política de fronteras abiertas”, ha añadido.

PP

En contraposición y como no podía ser de otra manera, el portavoz en las Cortes del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha ensalzado el valor de los presupuestos a los que ha calificado de “extraordinarios” siendo “los más altos” con “15.084 millones, muchos para iniciativas sociales”.

“Nos cuesta creer que, habiéndose aprobado el presupuesto de las Cortes por unanimidad, el portavoz de Vox haya dicho no a acudir a la entrevista con el consejero de Hacienda. Es una falta de deferencia”, ha añadido.

El PP llevará al pleno dos iniciativas no legislativas, una para la modernización de regadíos y una más para pedir el cese de Álvaro García Ortíz, fiscal general del Estado, tras las últimas polémicas.

Igea, Fernández y Ceña

“Se han presentado unos presupuestos fake. Esto es un teatrillo. Si no hay techo de gasto, no habrá presupuestos. Mi intención no es bloquear el debate de presupuestos ni tampoco el techo de gasto”, ha asegurado Francisco Igea, procurador en las Cortes de Castilla y León.

Igea ha confirmado que acudirá a la reunión con Carriedo y ha recordado que “no hay que votar a favor”, que “valdría con una abstención” ya que para que el techo de gasto salga adelante “hace falta una mayoría simple”.

Pablo Fernández, por su parte, procurador de Podemos en las Cortes e integrante del Grupo Mixto, como Igea, ha afirmado que no acudirá a la reunión con Carriedo y que “votará no al techo de gasto”.

“El techo de gasto va a ser rechazado con total firmeza. El recorrido de los presupuestos de Mañueco va a ser muy corto”, ha afirmado.

Fernández ha confirmado que “no ha decidido la iniciativa que llevará al pleno” pero ha apostado por combatir la pobreza en Castilla y León, aminorar las listas de espera y también ha mostrado su apoyo a los trabajadores de RTVCyL.

“Ha sido una puesta en escena irresponsable por parte de la Junta. Estos presupuestos y techo de gasto se presentan como una estrategia política”, ha añadido Ángel Ceña, de Soria Ya.

Él también esperará a la reunión de mañana con Carriedo para definir el sentido del voto.