Carlos Martínez, el incombustible alcalde de Soria que podría liderar el PSOE de Castilla y León

El PSOE de Castilla y León se encuentra sumido en una grave crisis interna. La cancelación de las primarias autonómicas por parte de Ferraz, el pasado 4 de octubre, desembocó en una guerra abierta entre la dirección autonómica y la federal, que no ha disimulado su interés en impulsar un cambio de liderazgo en la formación.

Una pugna que ha terminado por romper todos los puentes entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PSCyL, Luis Tudanca, en el cargo desde hace 10 años y que fue el único barón territorial que apoyó al jefe del Ejecutivo durante la grave crisis de octubre de 2016 en la que fue desalojado de la Secretaría General de la formación.

La guerra con la dirección ha llevado a Tudanca a acusar al entorno del secretario de Organización, Santos Cerdán, de "maniobrar" para impulsar "ataques familiares y personales" contra él, una situación que ha llevado a Ferraz, que llevaba meses pensando en sustituir al burgalés, a convencerse aún más de su decisión.

El desgaste de Tudanca es evidente después de que perdiera la oportunidad de convertirse en presidente de la Junta de Castilla y León tras su victoria en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, en las que el PSOE fue primera fuerza por primera vez en más de 30 años.

En aquella ocasión el pacto de Francisco Igea, de Ciudadanos, con el popular Alfonso Fernández Mañueco −promovido por el entonces líder de la formación liberal, Albert Rivera− mantuvo al PP en el poder en el Gobierno de la Comunidad y devolvió a Tudanca a un segundo plano.

Las elecciones autonómicas de febrero de 2022 remataron al burgalés ya que perdió siete escaños, pasando de 35 a 28, sufriendo un duro golpe que le hizo amagar con dimitir, aunque finalmente decidió seguir en el cargo. A partir de ese momento, comenzó a perder la confianza de un Sánchez que hasta entonces le había apoyado.

En este contexto, EL ESPAÑOL ha desvelado este viernes que la dirección federal del PSOE quiere que Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007, sea el nuevo líder del partido en Castilla y León y candidato a la presidencia en esa comunidad en sustitución de Luis Tudanca, según fuentes socialistas.

Según esas fuentes, los responsables de Ferraz, mandatados por Sánchez, ven muy probable poder doblar el pulso a Tudanca, después de haberle obligado a cambiar la fecha de sus primarias, que finalmente tendrán lugar después del Congreso Federal previsto para los días 29 y 30 de noviembre.

La dirección federal del PSOE veía en el adelanto de esas primarias un movimiento del burgalés para asegurarse concurrir al cónclave autonómico sin rivales, al no dar tiempo para que se presentaran candidaturas alternativas.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, y el secretario general, Luis Tudanca, en un acto en la capital soriana en octubre de 2022 Concha Ortega ICAL

Ahora, esa situación se ha evitado y Ferraz tiene margen de maniobra para impulsar la candidatura de Martínez.

Un alcalde incombustible

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, no tiene parangón en Castilla y León. El socialista lleva 17 años en el cargo, desde que se impusiese en las elecciones municipales de mayo de 2007, en las que, con solo 34 años, se convirtió en el alcalde más joven de las capitales de provincia de la Comunidad.

Concejal desde 1999, después de cuatro años de Gobierno en minoría, desde los comicios municipales de mayo de 2011, en los que obtuvo 12 concejales frente a los nueve del Partido Popular, gobierna en la ciudad con mayoría absoluta.

En los comicios municipales de 2015 supo resistir a la eclosión del bipartidismo y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos y, aunque bajó su representación en un edil, hasta los 11, mantuvo la mayoría absoluta.

Durante el proceso de crisis interna del partido, entre 2016 y 2017, que desembocó en las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y a Sánchez, Martínez, al contrario que Tudanca, mostró su apoyo a la expresidenta de Andalucía, desmarcándose de la postura de la dirección autonómica de la formación.

En las elecciones municipales de 2019 recuperó los 12 concejales, que mantuvo en los últimos comicios del 28 de mayo de 2023 que le aseguraron, si cumple esta legislatura, 20 años en el cargo.

La vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, durante un paseo por Soria en octubre de 2022 Concha Ortega ICAL

Con un perfil transversal, Martínez ha sabido sortear los momentos de mayor crisis del partido, como la salida del poder de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2011, en mitad de la crisis económica y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos en 2015.

También se mantuvo incombustible ante el generalizado giro a la derecha de las elecciones municipales de 2023, ante el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, un valor que podría darle puntos de cara a convertirse en el futuro sucesor de Tudanca.

Además, el hecho de proceder de una provincia con serios problemas de despoblación y que se ha sentido siempre abandonada podría favorecer que generase simpatías entre los votantes, al no entrar en juego la pugna entre Valladolid y León que lleva caracterizando la Comunidad desde que se conformó en 1983.

Una procedencia que asegura que el reto demográfico será una de las prioridades de Martínez se accede al cargo y es que no tuvo problema en enfrentarse a la portavoz federal, Esther Peña, cuando comparó las ayudas al funcionamiento de las empresas de Soria con el concierto catalán.

En junio de 2023, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mostró su preferencia por el regidor soriano como posible sucesor de Tudanca. "A mi Carlos me gusta, más que yo", aseguró, señalando que no se "veía" como dirigente autonómico ni como candidato a los próximos comicios de la Comunidad.

La polémica del 'papamóvil'

El alcalde de Soria ha protagonizado también algunas polémicas como la que tuvo lugar en agosto de este mismo año, cuando tomó parte en las fiestas del municipio soriano de Tardelcuende.

En aquella celebración, Martínez se paseó en una réplica del 'papamóvil' por el municipio, haciendo como que bendecía a los vecinos con una escobilla, en una actitud que fue calificada de "vergonzosa" por el Partido Popular, que el vehículo había puesto en peligro la seguridad vial.

Además, el regidor fue denunciado por la fundación Abogados Cristianos por un delito contra los sentimientos religiosos por, a su juicio, "mofarse del Papa" durante su participación en las fiestas de Tardelcuende. La Justicia dio la razón a la asociación y abrió diligencias contra el alcalde de Soria, que se disculpó por los hechos.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, durante su paseo en 'papamóvil' en agosto de 2024

Apoyos

Martínez se ha mostrado dubitativo cada vez que se le ha preguntado por su posible candidatura al Congreso Autonómico de enero, aunque el apoyo de Ferraz podría hacer que terminase de decidirse por dar el salto, después de 17 años dedicado en cuerpo y alma a la política municipal.

Una misión para la que contaría con el apoyo no solo del ministro Puente sino también del PSOE de León, enfrentado a Tudanca desde hace meses y personificado en su secretario general, Javier Alfonso Cendón, su núcleo duro y el omnipresente José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue controlando la federación leonesa en la sombra.

También gozaría, a buen seguro, del sostén del PSOE de Valladolid, alineado también con Ferraz y que cuenta entre sus principales referentes con el propio Puente, el senador y secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, y la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán.

Martínez podría contar también con el apoyo de la portavoz del PSOE y secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, que aunque aseguró que Tudanca tenía aún "mucho que aportar" justificó la cancelación de las primarias autonómicas por parte de Ferraz. Una dirigente que, además, se debe a la dirección federal.

El futuro de Martínez

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, se ha autoexcluido en más de una ocasión de la carrera para suceder a Tudanca y este mismo lunes, tras iniciarse la guerra abierta en la formación, aseguró que estaba "donde quería estar" y que sus funciones como regidor le ocupaban "mucho tiempo".

"Ahora la posibilidad de participar en el Congreso no toca. Esto es cíclico y cada cuatro años me incluyen en alguna quiniela", afirmaba. También en septiembre, antes de estallar el conflicto entre el PSCyL y Ferraz, se descartaba como candidato aunque reconocía que "en política todo puede pasar".

Martínez, con todo, recalcaba que también era consciente de que la Alcaldía de Soria "no puede ser para siempre". "Hoy por hoy liderar el PSOE en Castilla y León no está ni en mi pensamiento ni en mi reflexión. Todo puede pasar, pero desde luego, en este caso yo, no lo tengo hoy en este horizonte", precisaba.

Un horizonte que podría cambiar tras la apuesta firme de Ferraz por este incombustible alcalde soriano para tratar de recuperar el Gobierno en un feudo inexpugnable del PP, que gobierna desde hace más de 37 años en la Comunidad.