Tudanca rompe su silencio selectivo y asegura que nadie en Ferraz le ha llamado tras la crisis: "Me ha extrañado"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha roto este miércoles su silencio después de casi dos semanas sin atender a los medios de comunicación de la Comunidad y ha asegurado que nadie de Ferraz le ha llamado tras la crisis interna desatada a raíz de la cancelación de las primarias autonómicas previstas para octubre.

"Me ha extrañado tanto como me extrañó que no me hubieran llamado antes", ha afirmado Tudanca, que ha justificado su silencio durante estas semanas porque ha estado "trabajando", aunque sí que ha concedido declaraciones y entrevistas a medios nacionales en mitad de su pugna con la dirección nacional del PSOE.

Un choque que se inició tras la suspensión de las primarias autonómicas previstas para octubre al asegurar Ferraz que debían celebrarse tras el Congreso Federal de noviembre y ver en esa convocatoria anticipada un intento de Tudanca de asegurarse no tener rivales para la reelección.

Miriam Chacón ICAL Un PSCyL dividido ya tiene a los elegidos para la batalla del Congreso Federal con Tudanca al frente

Una batalla interna que desembocó en duras críticas del secretario general del PSCyL hacia la Secretaría de Organización del partido, llegando a acusar al entorno del secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán, de "maniobrar" para realizar "ataques y personales" contra él.

Un partido "unido"

Tudanca ha asegurado que tenía razón cuando aseguró que era necesario un partido "fuerte y unido" y "preparado para cualquier eventualidad" y que lo ha demostrado la "presentación de unos presupuestos fake por parte de Mañueco para un adelanto electoral".

Mi responsabilidad que el partido esté unido y fuerte con la voz de los militantes en el frontispicio y es importante que lancemos un mensaje a los ciudadanos de que estamos dedicados a sus cosas", ha afirmado, asegurando que no va a hacer "otra cosa" que trabajar "por Castilla y León" y por los "valores" del PSOE.

Dardo a Cendón

Por otro lado, el secretario general del PSCyL ha mostrado su más absoluta "comprensión y respeto" con los partidarios de una autonomía leonesa y ha asegurado que "el sentimiento leonesista es transversal".

Con todo, ha asegurado no compartir que la situación de León provenga de su unión con Castilla y ha afirmado que es fruto "de la política de la Junta en los últimos 40 años".

Preguntado por su relación con el alcalde de León, José Antonio Diez, firme partidario de la autonomía leonesa y que ha apoyado a Tudanca en la reciente crisis, ha asegurado que su relación no se ha visto resentida por esta cuestión. Además, ha lanzado un dardo al líder del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, uno de sus rivales.

Campillo ICAL Cendón se rodea de su núcleo duro para mostrar su apoyo a Sánchez en el Congreso Federal del PSOE

"A diferencia de aquellos que cuando Diez empezó esta batalla quisieron echarle del partido, yo nunca", ha señalado. Y también ha realizado una velada crítica a los impulsores de la moción leonesista en la Diputación de León en el mes de junio, que salió adelante con los votos del PSOE provincial y de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

"No me gustaría pensar que quienes aprobaron la moción de la Diputación lo hicieran solo para mantener el gobierno de la Diputación, porque jugar con las expectativas y las esperanzas de la gente no me parece lo oportuno en un tema tan sensible", ha zanjado.