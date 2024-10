El PSOE califica los presupuestos de "propaganda electoral" pero se sentará a dialogar con la Junta

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha calificado este miércoles el anteproyecto de presupuestos autonómicos presentado este martes por la Junta de "anuncio electoral" pero ha asegurado que se sentará a dialogar con el Gobierno autonómico.

Con todo, se ha mostrado convencido de que el PP "no tiene intención" de aprobarlas y ha denunciado que no haya existido un "diálogo previo" con los grupos al anuncio de este martes.

"Es muy difícil llegar a un acuerdo con quien prima el poder. No hay negociación, no hemos recibido ni una llamada, están preparando el relato para un posible adelanto electoral", ha insistido.

Tudanca ha asegurado que el presdiente de la Junta está "pretendiendo generar un relato que le permita hacer una convocatoria electoral anticipada" fruto de "su debilidad y de una minoría parlamentaria que viene dada por su irresponsabilidad".

"Unas diapositivas"

"Cuando uno gobierna en minoría necesita apoyos, diálogo y consenso y no lo ha habido, no ha existido", ha señalado, asegurando que "es imposible pactar unos presupuestos si no hay un diálogo o un consenso previo".

"Lo que ha hecho por primera vez en la historia es presentar unas diapositivas, un anteproyecto, que ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, no tiene sustancia, no es más que una acto de propaganda electoral para decir que va a hacer lo que no ha hecho el PP en más de 30 años", ha señalado.

Además, ha criticado que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, haya justificado en años anteriores la no presentación de los presupuestos por la ausencia de cuentas estatales y que esta vez no haya mencionado esa cuestión. "Ahora sí, ahora no le hacen falta esos datos imprescindibles", ha afirmado.

Financiación del Gobierno

Tudanca ha asegurado que sin la financiación extra del Gobierno de España y sin los fondos europeos Castilla y León "estaría en quiebra".

"No podría financiar los recursos públicos esenciales ni tendría dinero para inversiones, porque solo un 4% del presupuesto procede de ingresos de la comunidad autónoma, el resto lo pone Pedro Sánchez", ha añadido.

El líder socialista ha insistido en que el incremento de la financiación del Estado es "el que permite estos presupuestos". "Mañueco está haciendo caja con el dinero que le llega del Gobierno, le está robando los recursos a los castellanos y leoneses para hacerle regalos fiscales a los más ricos de la Comunidad", ha señalado.

"Cuando ayer Mañueco nos pedía a los grupos que tuviéramos la mente abierta en realidad nos pedía que tuviéramos mucha imaginación para poder creer en las cifras de este anuncio electoral", ha afirmado, criticando que hable de "vetos e imposiciones" después de haber aceptado todas las de Vox mientras compartían Gobierno.

"Pero cuando el PSOE le dice que para colaborar tiene que cumplir los acuerdos ya firmados y no puestos en marcha, esto le parecen imposiciones. Nuestra única línea roja es la defensa de Castilla y León y en eso es muy difícil encontrarse con alguien que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder", ha zanjado.