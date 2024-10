Tudanca acusa al entorno de Cerdán de usar la 'fachosfera' para lanzar "ataques familiares y personales" contra él

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado este martes al "entorno" del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, de dedicarse a "desestabilizar" y "a utilizar la fachosfera para hacer ataques familiares y personales" contra él.

Así se ha pronunciado Tudanca en una entrevista en Onda Cero tras la cancelación de las primarias autonómicas por parte de Ferraz, en la que ha asegurado que en su último encuentro con Cerdán, hace cuatro meses, la dirección le ofreció un puesto en la lista del PSOE para las europeas del pasado 9 de junio.

"Supongo que para dejar la vía expedita, la vía libre", ha señalado Tudanca, asegurando, además, que "no ha habido ningún contacto" ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el secretario de Organización, en los últimos días.

"No acostumbro a hacer entrevistas hablando de cuestiones orgánicas internas y llevo un año escuchando, leyendo, viendo filtraciones y lo he intentado hacer por las buenas, mis conversaciones han sido siempre en privado", ha señalado.

Tudanca ha asegurado que hace cuatro meses trasladó a Cerdán "lo que pensaba" y lo intentó con Sánchez pero que la única respuesta que ha recibido ha sido "la suspensión unilateral por parte del secretario de Organización de las primarias".

"Lo decidió el Comité Autonómico con más del 80% de los votos, por tanto, se hurtó la voz de la militancia, de la inmensa mayoría del partido en Castilla y León", ha señalado.

Las europeas

Tudanca ha hecho hincapié en que no ha anunciado ni ha dicho públicamente que quiera presentarse de nuevo. "Soy muy respetuoso con los tiempos y con los militantes de mi partido y lo hago públicamente cuando toca, estaba esperando a que se iniciara el proceso ordinario de primarias", ha señalado.

Además, en relación al ofrecimiento para las europeas, ha señalado que "era más fácil y más cómodo aquello que quedarme a pelear en Castilla y León, en una comunidad autónoma tan difícil para los socialistas". "Pero mi compromiso estaba aquí y está aquí", ha afirmado.

"Yo no me quería marchar corriendo y en 15 días decirles a mis compañeros: doy esta batalla por perdida y aquí os quedáis", ha añadido.

El dirigente socialista ha asegurado no entender el porqué de las "filtraciones y maniobras del entorno del secretario de Organización".

"He intentado arreglarlo en privado y por las buenas y me he encontrado esa respuesta", ha afirmado, asegurando que ha pasado también en territorios como Madrid, Extremadura, Andalucía o Aragón.

Una situación "inédita"

Tudanca ha asegurado que se trata de una situación inédita y que el partido y el Gobierno "están en una situación de suficiente dificultad" como para que todos "remen en la misma dirección".

"Me he dedicado a luchar contra el primer Gobierno de extrema derecha y ellos a desestabilizar y en los últimos tiempos a utilizar la fachosfera para hacer ataques familiares y personales", ha insistido, asegurando que es "doloroso" que lo haga la derecha pero "mucho más grave" que provenga de compañeros de partido.

Además, ha recordado que luchó "mucho" con Pedro Sánchez desde su elección en 2014 para dar la voz a la militancia y ha pedido que "dejen votar" a los afiliados de Castilla y León y que "la gente elija".

"Y quien quiera ofrecer a los militantes un proyecto alternativo para Castilla y León que lo haga, no pasa absolutamente nada", ha señalado.

Apoyo a Sánchez

Tudanca ha descartado que Sánchez pueda avalar "algunas de las cosas que están pasando" y ha recordado que fue el último secretario autonómico que quedó a su lado tras la crisis del partido en 2016.

"Luchamos mucho para que este partido cambiara, yo no quiero pensar que Sánchez pretende que los liderazgos se decidan de arriba a abajo con todo lo que luchamos por ello. Voy a hacer lo posible por defender ese modelo de partido y la voz de los militantes en Castilla y León", ha señalado.

Además, ha asegurado que hace dos años, cuando dudó si quedarse tras la derrota en las autonómicas de 2022, el propio presidente le pidió que se quedara.

"Me lo pidieron los dirigentes provinciales, el propio presidente del Gobierno, el propio secretario de Organización, porque había que hacer frente a un Gobierno de extrema derecha y había que hacer frente a un proceso municipal con un partido fuerte", ha señalado.

Y ha asegurado que Cerdán hace cuatro meses le dijo que si decidía quedarse tendría "todo su apoyo". Además, ha lanzado un dardo a la dirección por su intromisión en las listas del PSCyL en las generales de 2023.

"Yo nunca jamás he cambiado desde la dirección unas listas, he querido respetar siempre la decisión de los militantes, si nos creemos que había que darle la voz a la militancia hay que cumplirlo cuando gusta más y cuando gusta menos", ha afirmado.

Tudanca ha recordado que cuando Ferraz intervino para modificar las listas del partido al Congreso de cara a las elecciones generales del 23 de julio de 2023 él las defendió porque venían "avaladas por los militantes". "Venían avaladas por esa democracia interna y yo pido que se siga respetando", ha señalado.

Lealtad

El secretario general del PSCyL, además, ha recordado que ha defendido decisiones "difíciles de explicar" en Castilla y León como los indultos o la Ley de Amnistía.

"No puede haber acusaciones de deslealtad, yo creo que hay que decir lo que se piensa, aunque es difícil de entender y aunque eso nos ha lastrado en toda España, hay decisiones que han servido para coser mejor el país y la situación de Cataluña. Lo creo honestamente", ha señalado.

Con todo, ha recordado que ha sido crítico con reformas como la de la malversación, que ha defendido la postura de Castilla y León en materia de financiación y "que se tenga en cuenta la equidad y que haya recursos para todos".

"Pero eso es el partido, eso es la pluralidad y eso es defender con todo el respeto posiciones desde la autonomía de una federación", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado que quiere que Sánchez siga siendo presidente "durante muchos años" pero que "para eso hay que decir la verdad y ser verdaderamente leales".

"Lo que tiene que entender la dirección es que cuando decimos algunas cosas no es en el ánimo de hacer daño ni de lastrar las posibilidades del partido sino todo lo contrario, lo que tratamos es desde abajo ayudar a que el proyecto sea lo más fuerte posible. Al presidente siempre le he dicho lo que honestamente pensaba", ha afirmado.

El dirigente socialista de Castilla y León ha asegurado que "de lo que se trata ahora es de ordenar el partido".

"Costó mucho unirle con mucha generosidad y sin sectarismo, y funcionó, ganamos por primera vez en mucho tiempo, y yo voy a trabajar únicamente por la unidad y por ganar el Gobierno. Ahora serenidad, esperamos que nos dejen votar cuanto antes, que quien tenga algo que aportar lo haga, y a votar la militancia", ha zanjado.