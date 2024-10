Tudanca-Sanchez, una relación rota: de ser él único barón que apostó por él a no cogerle el teléfono

El pasado viernes estalló la guerra entre el PSOE de Castilla y León y la dirección del partido. El intento del PSCyL de adelantar las primarias en la Comunidad al mes de octubre fue suspendido de forma inmediata por Ferraz, que denunció que iba contra los estatutos convocarlas antes del Congreso Federal de noviembre.

Un movimiento del líder socialista castellano y leonés, Luis Tudanca, que fue visto como una jugada para evitar tener rivales, ante la falta de tiempo para presentar candidaturas, y así mantenerse en el cargo, habida cuenta de las pretensiones de la dirección del partido de maniobrar para sustituirle y renovar la cúpula del PSCyL.

El intento de Tudanca de adelantar las primarias, y por ende el Congreso Autonómico, quedó finalmente en nada, pero la reacción en las filas del PSCyL fue furibunda en apoyo a su líder y criticando el "despropósito" llevado a cabo por Ferraz, mientras la dirección justificaba la decisión.

Un alejamiento entre la federación autonómica del PSOE y la cúpula que no se limita al ámbito político, sino que va estrechamente unido a la paulatina erosión de la relación entre Tudanca y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta hace menos de dos años estrechos aliados y, cada vez más, enemigos íntimos.

Un idilio erosionado

Tudanca, que fue elegido secretario general en octubre de 2014, hace ya casi 10 años, comenzó su periplo al frente del partido en la Comunidad siendo un fiel escudero de Sánchez, pero en los últimos años el idilio entre ambos se ha agrietado.

El dirigente burgalés llegó al cargo solo tres meses después de que el actual presidente del Gobierno asumiera el liderazgo del PSOE, en julio de 2014, y sus caminos estuvieron estrechamente unidos desde entonces, mostrándose Tudanca en todo momento como un defensor a ultranza de la línea política marcada por Sánchez.

Precisamente, en la crisis interna del partido que desembocó en la dimisión del líder del PSOE, en octubre de 2016, Tudanca fue el único barón autonómico que se mantuvo claramente de su lado y le apoyó de forma ferviente en las primarias que le devolvieron al cargo menos de un año después, en junio de 2017.

Una relación que se volvió aún más idílica tras la histórica victoria del PSCyL en las elecciones autonómicas de julio de 2019, la primera en 32 años, que, aunque no permitió gobernar a Tudanca tras el pacto de Alfonso Fernández Mañueco con Francisco Igea, reforzó la figura del burgalés. Pero el romance duraría poco.

El paulatino alejamiento

El punto de inflexión del alejamiento entre Tudanca y Sánchez fue la dura derrota de los socialistas en las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022, en las que la formación perdió siete escaños y el líder del PSCyL amagó con dimitir, aunque finalmente decidió continuar.

Un paso al lado que, en ese momento, hubiera sido del gusto de la dirección federal, que ya le veía incapaz de ofrecer una alternativa en la Comunidad. La continuidad de Tudanca comenzó a convertirle en un elemento incómodo para Ferraz, con un PSCyL desdibujado ante el que fue el primer pacto entre PP y Vox en España.

Las tensiones desde ese momento no hicieron más que incrementarse y llegaron a un punto crítico cuando, ante las elecciones generales de julio de 2023, la dirección federal impuso a Javier Izquierdo como número uno en las listas del partido al Senado, desplazando a Sara Galván al número 2, frente al criterio autonómico.

Un movimiento que no gustó a Tudanca, que se mostró "decepcionado e indignado" con los cambios impulsados por el que hasta hace poco había sido su estrecho aliado.

La pugna con León

El secretario general del PSCyL devolvería el golpe a Ferraz meses después, en enero de este año, tras el cese de la leonesa Andrea Fernández como secretaria de Igualdad del partido a nivel nacional.

Tudanca decidió incluirla en la Ejecutiva autonómica, en lo que se interpretó como un claro desafío a Sánchez, al integrar en su núcleo duro a una figura de quien el presidente había prescindido.

Además, el dirigente burgalés ha mantenido duras pugnas con el PSOE de León, la agrupación más numerosa del partido en la Comunidad y cuyo líder, Javier Alfonso Cendón, es un hombre de toda confianza de Sánchez y del secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán.

Rubén Cacho ICAL El PSOE deshoja la margarita del sucesor de Tudanca: sanchismo, transversalidad o un tapado

Especialmente tensa fue la situación creada tras la decisión de Tudanca de apartar a la procuradora leonesa Nuria Rubio, mano derecha de Cendón, de la dirección del Grupo Socialista en las Cortes. Una decisión que fue respondida por el PSOE de León, que se rebeló contra el burgalés y le exigió que acatase la autonomía del partido.

También generó tensiones con la federación leonesa su propuesta de declarar festivo el 18 de abril en la Comunidad, para conmemorar las Cortes leonesas de 1188. Una propuesta que Tudanca no rechazó pero exigió que se hiciese "de abajo a arriba" ante las prisas de Cendón por tramitarla.

Además de Cendón, en León sobrevuela otra figura interesada en desbancar a Tudanca: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue controlando en la sombra el PSOE leonés.

Su influencia sigue muy presente y fue determinante para la elección del leonés Nicanor Sen como delegado del Gobierno, en diciembre de 2023, en sustitución de la número dos de Tudanca, Virginia Barcones, quitando una importante cuota de poder a la dirección del PSCyL.

Óscar Puente

Tanto Zapatero como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con una máxima influencia en Valladolid, llevan tiempo maniobrando para desbancar al burgalés.

El que fuera alcalde de la capital vallisoletana entre 2015 y 2023 se ha convertido en una figura de la máxima confianza de Sánchez y en una de las personas de Castilla y León más importantes en el seno PSOE.

Aunque ha descartado de plano ser el sustituto de Tudanca, al ser consciente de que es visto como un centralista en ciertas zonas de la Comunidad, es partidario de una renovación en la cúpula autonómica de la formación que permita al PSOE competir con un PP que lleva 37 años gobernando en la Comunidad.

Las polémicas

La erosión de la relación entre Tudanca y Sánchez ha coincidido, además, con el estallido de dos sonadas polémicas en el seno del PSOE de Castilla y León que han supuesto un auténtico calvario para la formación.

En febrero de este año fue detenido por violencia de género el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, que se había caracterizado por mantener un rotundo discurso en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, un caballo de batalla de primer orden para los socialistas.

Hernández dimitió de todos sus cargos y, cuando parecía que su recuerdo había quedado atrás, este verano estalló otro caso aún más delicado si cabe. El portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Juan Luis Cepa, fue acusado de agredir sexualmente a un menor de 15 años al que conocio por la aplicación Grindr.

De nuevo, la dirección autonómica tuvo que salir al paso y Cepa dimitió y se fue del partido, pero el daño en la imagen de un partido que parece condenado a la eterna oposición en la Comunidad ya estaba hecho y Tudanca se vió obligado a lidiar con una nueva polémica en un momento especialmente delicado para la formación.

Sánchez no responde

La cancelación de las primarias autonómicas del PSCyL por parte de Ferraz ha supuesto la eclosión de una relación que lleva erosionándose más cada día desde hace dos años y medio.

Este mismo lunes, Tudanca aseguraba en una entrevista que Sánchez no le coge el teléfono y que lleva "práctimente un mes" intentado sin éxito hablar con el presidente del Gobierno, a quien ha recordado su apoyo "cuando casi nadie creía en él".

También ha asegurado que desde hace un año escucha "nombres, filtraciones y candidatos" lanzados desde la Secretaría de Organización para sustitutirle con el único objetivo de "desestabilizar" a su federación.

"Yo quería hablar tranquilamente de cuál era el presente y el futuro del partido aquí, contarle mi percepción y escuchar la suya", afirma. Sin embargo, la respuesta ha sido suspender las primarias "impidiendo" a los militantes tener "voz", algo de lo que Tudanca ha culpado al secretario de Organización, Santos Cerdán.

"Mientras nosotros nos dedicábamos a trabajar y luchar por Castilla y León frente al primer Gobierno con la extrema derecha que ha tenido este país en una autonomía, otros se dedicaban a desestabilizar", ha zanjado.

Además, Tudanca ha asegurado que "la lealtad no es sumisión y la unidad no es uniformidad". "No me gusta que dos personas decidan en un despacho", ha denunciado, incrementando aún más la tensión con Ferraz tras la cancelación de las primarias autonómicas.

Diez y los "silloncitos"

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, favorable a una autonomía leonesa e históricamente enfrentado a Cendón, el hombre de Sánchez en León, ha señalado que las discrepancias entre Ferraz y el PSCyL responden a "cositas de dentro, de silloncitos y suelditos".

"No creo que haya una alternativa mejor que Luis Tudanca, porque es el único que tras Demetrio Madrid ha conseguido una victoria ante el Partido Popular en Castilla y León, donde el Partido Popular ha obtenido mayorías absolutas casi de manera consecutiva", ha afirmado.

Díez ha asegurado que es "una forma de jugar sucio" por parte del secretario de Organización, Santos Cerdán, un juego del que afirmó “estar acostumbrados” en León. "Yo lo sufrí en mis propias carnes y creo que Luis Tudanca tiene toda la razón", ha afirmado.

Respecto a la posición del secretario provincial del PSOE en León, Javier Cendón, aseguró que "públicamente, en alguna ocasión, ha mostrado su posicionamiento en contra de Tudanca y es uno de los que está en Madrid, en Ferraz, manipulando junto al secretario de Organización Federal".

"Estamos hablando de uno de los puestos más importantes que tiene el partido y alguien que ha metido tantas veces la pata y lo sigue haciendo", esperando que Cerdán "caiga" en el Congreso Federal de noviembre porque "sería bueno para el partido".

🪑💰COLA DE AGARRE #LUISITO



🏛️ Para todo tipo de superficies. https://t.co/EathYNpGA9 pic.twitter.com/Ld1NKRQORc — VOX Cortes de Castilla y León (@Vox_CortesCyL) October 4, 2024

Las mofas de Vox

La situación de guerra abierta entre el PSCyL y Ferraz, además, ha sido aprovechada por Vox, formación que ha sido duramente atacada por Tudanca desde que accedió al Gobierno en abril de 2022, para cargar contra el burgalés con ironía.

La formación ha publicado en su cuenta de la red social X el dibujo de una 'Cola de Agarre Luisito' asegurando que es "apta para todo tipo de superficies", ironizando con la intención de Tudanca de permanecer en el cargo, a pesar de su distanciamiento de Sánchez.

Una relación entre el secretario general del PSCyL y el presidente del Gobierno que se encuentra en su momento más crítico ya que todos los puentes parecen haberse evaporado después de la cancelación de las primarias promovida por la dirección federal socialista.

El futuro de Tudanca se conocerá finalmente tras el Congreso Federal de noviembre, en unas primarias y un Congreso Autonómico en el que Ferraz tratará por todos los medios de desbancar a quien hace no mucho tiempo fue un aliado fiel de Sánchez.