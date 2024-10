“Cuatro en un sillón en Madrid no representan a 10.000 militantes”, el dardo de Ana Sánchez a Ferraz

La secretaria de Organización del PSCyL y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, ha realizado una valoración sobre la situación que vive el partido en Castilla y León, dejando un mensaje claro para la formación nacional.

Sánchez se ha referido a la imposición que ha llegado desde Ferraz para que el PSOE Castilla y León diera atrás en su intención de convocar unas elecciones primarias antes del Congreso Federal organizado por Pedro Sánchez en Sevilla.

Campillo ICAL Tudanca arranca en territorio amigo su carrera hacia la reelección como líder del PSOE de Castilla y León

Por este motivo, la número 2 de Tudanca en el partido asegura que “acatan, pero no comparten” una resolución que suspendió las primarias “no por antiestatutarias sino por una interpretación de los estatutos que invita a solventarse en diferido”.

Sánchez ha asegurado que hasta que llegue ese momento, el “equipo de Luis Tudanca” seguirá haciendo lo “que lleva haciendo todos estos años, desde siempre”, es decir, “trabajar por y para Castilla y León. Pegados a nuestra gente, como hemos hecho siempre”.

En Zamora, donde ha presentado iniciativas y analizan la situación de la Sierra de la Culebra y los “incumplimientos” de la Junta de Castilla y León, ha adelantado que Tudanca comenzará una gira para hablar con la militancia “en un ejercicio de democracia y de libertad”.

“No nos dejan votar de momento, pero nadie puede evitar el debate interno”, ha insistido.

“Mientras Ferraz se decide a darnos una contestación nosotros vamos a seguir con lo que será un ejercicio de democracia. Vamos a hablar con nuestra militancia, que es formada y participativa”. “Con esa resolución no nos dejan votar, pero nadie puede impedir el debate interno”, ha lanzado un mensaje directo Sánchez para el PSOE nacional.

Para posteriormente seguir criticando la decisión porque en su opinión. “Once no representan a 42, 14 no representan a cientos y cuatro en un despacho Madrid no representan a 10.000 militantes”.

Tour de Tudanca

Así, ha confirmado que Tudanca inicia su carrera hacia la reelección este miércoles en territorio amigo, en la ciudad de Burgos, donde compartirá un encuentro con afiliados junto al secretario de la agrupación local y exalcalde de la capital burgalesa, Daniel de la Rosa, de su máxima confianza.

Después del acto en Burgos, el jueves compartirá escenario en León con el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, a las 20:00 horas en el Palacio conde de Luna, que le ha mostrado su firme apoyo y también ha lanzado duras críticas a Ferraz por la suspensión de las primarias autonómicas.