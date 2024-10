Tudanca advierte que "nadie puede arrogarse la propiedad del PSOE ni decidir quien puede militar en él"

"Empecé a militar en el Partido Socialista en el 2000 y nunca me ha oído nadie jamás faltar el respeto a un compañero, así que quienes pretendan buscarme en las descalificaciones, en los ataques personales e incluso en la usando a las familias para hacer política, no lo van a hacer, porque no lo hago ni con el Partido Popular", advirtió hoy el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca.

Al tiempo que recordó que "el PSOE es de sus militantes" y que "son ellos quienes deciden", de forma que "nadie puede arrogarse la propiedad del partido ni decidir si podemos militar en él".

Así lo apuntó con motivo de su participación en una asamblea con la militancia del PSOE de León, en la que también estuvo el secretario de la Agrupación Local y alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

Una cita que se produce "en un momento de cierta convulsión" para que los militantes "puedan saber, opinar y preguntar todas las dudas sobre una situación que no es grata".

Una vez suspendido el proceso de primarias en el PSCyL por parte del secretario de Organización federal, la "única petición" de Luis Tudanca fue que estas "se celebren cuanto antes y que se les devuelva la voz a los militantes del partido socialista de Castilla y León" .

"Debemos hablar dentro del partido de lo que corresponda y de lo que creo que debe ser el PSOE: un sitio donde sean los militantes los que decidan el rumbo, los liderazgos, los proyectos y un partido que le ha dado grandes alegrías a la gente de Castilla y León, una tierra que necesita un gobierno progresista y que por fin tiene un PSOE unido y fuerte que ganaba las elecciones", remarcó.

Convencido de que ese "debe ser el rumbo que debemos mantener, con toda humildad y honestidad".

Para Luis Tudanca, el momento actual es el propicio para que "las cosas del partido se hablen en las asambleas con la máxima participación y la máxima transparencia", porque "el adversario está fuera".

En este sentido, recordó que en los últimos años "se ha hecho todo lo posible para hacer frente al primer gobierno de derecha y de extrema derecha en la Junta de Castilla y León".

Por lo que insistió en que "es el único adversario", mientras que su mi "único afán" es que "el PSOE esté unido, fuerte para volver a disputar la victoria electoral y el Gobierno de Castilla y León a la derecha".

Sobre si será o no candidato a la Secretaría General del PSCyL en el futuro Congreso Autonómico, Tudanca consideró que "no es el momento" para hablar de ello, aunque reconoció "tener todas las ganas del mundo de pelear por la idea de partido" que aseguró haber defendido durante los últimos diez años.

Secretaría provincial

Luis Tudanca estuvo acompañado por el secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de León, José Antonio Diez.

Quien celebró "la posibilidad de que los militantes escuchen las propuestas y el porqué de las situaciones que se están viviendo desde el punto de vista orgánico últimamente en el Partido Socialista de Castilla y León", además de "poder ver qué opinan ellos para saber cómo actuar como líderes".

Diez tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de encabezar una candidatura con la que optar a la Secretaría Provincial del Partido, algo que "ya se verá cuando llegue el momento en el que corresponda", así como si continuará o no como candidato si continúa al frente Javier Alfonso Cendón.

"Los que deciden si soy o no candidato son los militantes de la agrupación local de León", remarcó Diez, al tiempo que recordó la situación "extremadamente dura" vivida en mayo de 2022, cuando se planteó "una maniobra orquestada con la Secretaría de Organización Federal mediante acciones realmente ilícitas" para eliminarle del partido.

"Yo siempre estaré donde los militantes decidan que esté, pero a mí ni me quitan ni me ponen Cendón, Cerdán, ni nadie, quienes lo hacen son los militantes", concluyó.

Delegación leonesa

Por otro lado, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León está convencido de que "es el momento" de que la delegación de León que acuda al Congreso Federal "defienda la posición del partido", así como de que lo hagan los representantes de la provincia en el Congreso, al ser "lo más honesto".

Consciente de que la aprobación de la moción en defensa de la autonomía de la Región Leonesa "no puede ser una salida para ganar tiempo" y de que "si se toma un camino y se abre una puerta se debe saber a dónde conduce", Tudanca aseguró "comprender" el sentimiento leonesista debido a que lo conoce "tras mucho tiempo viviendo y sintiendo lo que sucede en León".

El secretario general del PSCyL también recordó que, tras la aprobación de la moción en el Ayuntamiento de León, donde "José Antonio Diez la impulsó por pura convicción y porque cree que es lo mejor para la provincia", hubo quienes "le quisieron echar del partido".

A su vez, aludió a la posibilidad de abrir una consulta sobre la cuestión a la militancia, para lo que "primero habría que hablarlo en los órganos del partido", aunque "la posición definitiva se tiene que adoptar por los militantes".

No obstante, trasladó su deseo de que "saber qué quiere el partido que se consulte", porque "ha habido cinco o seis propuestas diferentes en unos meses".

"Lo que gamos tiene que ser por convicción y porque es lo mejor para León, no porque nos convenga mediática, política u orgánicamente en un momento puntual", concluyó Tudanca.