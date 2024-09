Tudanca reclama a Mañueco la renovación de las instituciones propias: "No hay razón para negarse"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reclamado este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que impulse la renovación de las instituciones propias. Y ha exigido a Mañueco que explique "el por qué del bloqueo" una vez que Vox ya no forma parte del Gobierno autonómico.

Tudanca ha asegurado que, en la reunión que mantuvo con el presidente el pasado 16 de septiembre, fue uno de los asuntos que planteó en aras de "recuperar la normalidad institucional", alertando de la necesidad de una "renovación en tiempo y forma" del Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.

"No hay razón ninguna para negarse, si el obstáculo para la renovación era la presencia de Vox ese obstáculo ya no existe", ha señalado, asegurando que no ha recibido respuesta por parte del presidente "ni antes de la reunión, ni durante ni después".

"No hay razón para que el Procurador lleve un año y medio de retraso en su renovación, ni para que Consultivo y Cuentas no se renueven. Quien tiene que explicar el por qué de ese bloqueo, de ese incumplimiento de la Ley, es el señor Mañueco", ha zanjado.