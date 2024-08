Dardo envenenado del PSOECyL al PP: registra la comparecencia en las Cortes del senador Díaz y confían en que Maroto haga lo mismo

El PSOE de Castilla y León ha registrado este jueves la comparecencia a petición propia en las Cortes de Castilla y León de Francisco Díaz, senador por designación autonómica de los socialistas, para contar la actividad que ha realizado en los últimos cinco años en la Cámara Alta, especialmente en materia de educación, formación profesional y vivienda. Una iniciativa que realmente quieren convertir en un dardo envenenado para el PP, mostrando su deseo de que Javier Maroto y Vidal Galicia, senadores por designación autonómica de los 'populares', "hagan lo mismo y vengan aquí a dar explicaciones".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, que ha estado acompañado por el propio senador y secretario de las Juventudes Socialistas de la Comunidad, Francisco Díaz, ha anunciado el registro de esta petición que "no suele ser habitual", es más, sería la primera vez que un senador por designación autonómica compareciese en las Cortes, pero que "la Ley prevé".

Lo hacen con una "clara voluntad de mejorar y fortalecer la Comunidad Autónoma" y se han mostrado "tremendamente orgullosos" del trabajo de Díaz en el Senado como representante de Castilla y León. "Es un buen ejercicio para que en esta cámara se mejoren los mecanismos de control", ha defendido.

Una estrategia del PSOE de Castilla y León que busca poner bajo el control parlamentario a los también senadores Vidal Galicia y Javier Maroto, del PP. Especialmente a este último, a quien quieren ver si ha "representado algo los intereses" de la región "después de convertirse en vecino de Sotosalbos". Los socialistas denuncian que el senador 'popular', natural de Vitoria, tuvo que hacer un "empadronamiento exprés" porque los vecinos de su región no le querían. "No ha dado ni una sola explicación. No se ha aprendido que Castilla y León tiene nueve provincias y no ocho como ha dicho en alguna ocasión. Es una oportunidad para conocer cuánto ha aprendido en estos cinco años", ha manifestado Tudanca.

Además de ello, los socialistas quieren "contraponer los dos diferentes modelos de demostrar", refiriéndose al Gobierno de la Junta de Castilla y León, ahora en minoría del PP, pero que Tudanca ha señalado que es "débil" y está "fragmentado, aún en manos de la extrema derecha con una ruptura absolutamente ficticia".

Precisamente, ha recalcado que eso se evidencia en la última Junta de Portavoces, donde se han "restringido las herramientas de control de la oposición", con la reducción del número de interpelaciones que pueden hacer a los consejeros.

Volviendo a la comparecencia de Francisco Díaz, Tudanca confía en que se pueda hablar de los "temas que preocupan a los castellanos y leoneses" y ha reiterado que Vidal y Maroto podrán "explicar qué han hecho y para qué ha servido su labor" si hacen lo mismo.

El propio Francisco Díaz ha subrayado que con esta comparecencia se va a iniciar un "camino de transparencia que deben tener todas las instituciones y también los senadores autonómicos". "Nosotros hemos hablado de las cosas que le importan a la gente. De cuestiones terrenales y asuntos que han servido para sacar los colores a PP y Vox en la Junta", ha destacado.

Para el senador socialista "será bueno" que los ciudadanos conozcan la labor que desarrollan en la Cámara Alta en una "etapa muy complicada que están sufriendo los socialistas" con la mayoría absoluta de los 'populares' en este órgano. "Estaría bien que pudieran preguntar otros procuradores de la postura de Maroto sobre la situación territorial, del Condado de Treviño. Una Comunidad Autónoma (Castilla y León), que Maroto no conoce", ha apuntado.

Díaz se ha mostrado muy seguro de sí mismo y ha recalcado que se podrá hablar de esta "y otro tipo de cuestiones" porque "aquí no hay nada que esconder". "Las iniciativas que hemos defendido han mejorado la vida de los ciudadanos", ha sentenciado.

Preguntado sobre cuando Vox solicitó, precisamente, la comparecencia del senador socialista para hablar de la financiación singular de Cataluña y dar explicaciones, Tudanca ha señalado que el partido de Santiago Abascal de democracia "sabe poco", ya que "no podía pedirla". No obstante, ha recalcado que "no tenemos ningún miedo, ningún temor".