"Injerencia intolerable": la Junta critica que Sánchez augure ya que las comunidades perderán los recursos contra la Ley de Amnistía

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha tildado este jueves de "injerencia intolerable" las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles auguró que las comunidades que presenten recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por la Ley de Amnistía "los van a perder".

"Que el presidente se arrogue la facultad de decir cuál es el resultado me parece una injerencia intolerable en un Estado democrático como en el que estamos", ha asegurado, añadiendo que "anticipar un resultado de cual va a ser la resolución que adopte el Tribunal Constitucional no admite calificativo". Además, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que comunidades dirigidas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, también van a presentar recursos. "No es una cuestión de partidos sino de defensa de la igualdad entre los españoles", ha afirmado.

En lo que se refiere al recurso presentado por la Junta de Castilla y León, Gago ha señalado que Castilla y León está "cumpliendo con toda la tramitación administrativa" y que se encuentran a la espera del informe del Consejo Consultivo. "Se obliga a que se someta a informe del Consultivo, el plazo es de 20 días y la propia ley le permite ampliarlo por otros 20 y estamos a expensas de que la propuesta de acuerdo que se le ha enviado sea valorada y a partir de ahí se podrá producir el acuerdo de la Junta para su impugnación", ha zanjado.