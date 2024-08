Castilla y León denuncia las "mentiras" de Montero sobre el concierto catalán y exige "hechos" a Tudanca

La Junta de Castilla y León ha denunciado este jueves las "mentiras" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el concierto económico para Cataluña, anunciado esta misma semana tras el pacto entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que implicará que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. "Hace dos semanas dijo que no habría negociación bilateral", ha señalado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Hace poco tuvimos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la ministra de Hacienda manifestó que en ningún caso se abordaría la financiación bilateral y no han pasado ni dos semanas y hemos visto que aquello que se nos dijo era mentira. Me gustaría saber que piensa la ministra de Hacienda sobre ese acuerdo", ha afirmado Carriedo. El portavoz ha denunciado que la tentación del Gobierno es negociar la financiación solo con los separatistas y lo que sobre repartirlo entre el resto, no es el modelo ideal, no es el modelo que garantiza la igualdad ni la solidaridad y por tanto nos interesa conocer cuál va a ser la propuesta del Gobierno para el futuro.

Carriedo ha señalado que "lo que iba a ser una negociación multilateral" ha devenido en "algo que tanta preocupación está generando en el conjunto de los ciudadanos". "No podríamos hacer un centro de salud en un municipio rural si solo tuviéramos en cuenta los tributos que se pagan en ese municipio", ha señalado, asegurando que "no hablamos solo de la igualdad en toda España, estamos hablando del acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos". "Un Gobierno que rompe la igualdad es un Gobierno que considera que los servicios deben prestarse con distintas calidades según donde viva cada persona", ha añadido.

El portavoz de la Junta ha denunciado que el presidente "ha roto la igualdad entre los españoles con la Ley de Amnistía" y que "ahora quiere romper la igualdad fiscal, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la solidaridad". Y se ha referido a las palabras del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que rechazó este miércoles el concierto económico para Cataluña, pidiéndole que pase "de las palabras a los hechos".

"Es importante que haya personas que manifiesten este disgusto pero hay que pasar de las palabras a los hechos y habrá ocasión de mostrar con hechos que se está en contra. Hay que elegir entre Castilla y León y Pedro Sánchez", ha señalado, afirmando que "no es tan importante lo que dicen sino lo que hacen". Y también ha hecho referencia a las palabras de Tudanca cuando aseguró que la medida no iba a salir adelante al no existir mayorías.

"Yo también estoy de acuerdo en que al final esto se va a parar, la cuestión es que vamos a hacer cada uno de nosotros para que esto se pare. Hay que saber si estos que dicen que no va a haber mayoría van a constituir la mayoría para pararlo o para impulsarlo", ha afirmado, señalando que la forma de pararlo es "votando en contra en el Congreso y el Senado, en las Cortes, en los municipios y decir claramente que entre Castilla y León y Pedro Sánchez hay que elegir siempre a Castilla y León y España".

Presupuestos

Carriedo ha añadido, además, que la Junta va a seguir trabajando en la aprobación de los presupuestos para 2025. "Ya hicimos la orden de elaboración, los trabajos internos y tenemos ya el envío al Consejo Económico y Social del primer texto de la Ley de Medidas que incluye los anuncios que hizo el presidente en el debate de política general", ha afirmado, asegurando que la intención del Gobierno autonómico es "cumplir todos los trámites para estar en condiciones de elaborar el presupuesto" una vez que ya se han conocido las entregas a cuenta.