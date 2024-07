El PSOE de Castilla y León rechaza el concierto económico para Cataluña: "No podemos descoser por un lado lo que cosemos por otro"

El PSOE de Castilla y León ha mostrado este miércoles su rechazo al concierto económico para Cataluña acordado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. "No podemos descoser por un lado lo que cosemos por otro", ha señalado el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, acerca de un acuerdo que, si se llevara finalmente a cabo, permitiría a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos y salir del régimen común de financiación.

Los socialistas de Castilla y León se alinean de este modo con la posición crítica del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el expresidente aragonés Javier Lambán, que también han cargado contra el acuerdo. "El PSCyL no va a defender nunca ninguna quiebra de la igualdad en el sistema de financiación, ninguna quiebra de la solidaridad, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición", ha señalado Tudanca, que ha recordado que el partido "sigue en el mismo sitio" que cuando firmó un acuerdo con el expresidente Juan Vicente Herrera y los acuerdos de Santiago entre ocho comunidades autónomas.

Tudanca ha defendido que la reforma del sistema de financiación tiene que ser "multilateral" y que "tiene que hacerse desde el consenso de todas las comunidades autónomas" y garantizar "que haya más recursos para todas". Además, ha recordado que debe hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con todo, ha asegurado que no aceptan "ninguna lección" del PP porque Feijóo "está de perfil y vota con Junts para paralizar el techo de gasto" y "ha defendido el concierto para Cataluña".

"Si hay singularidad que la haya para todos, si hay incremento de la financiación que la haya para todos y si hay una reforma del sistema de financiación autonómica que la haya para todos en términos de igualdad y de corresponsabilidad fiscal", ha insistido Tudanca, que ha señalado que recibió toda la información sobre el acuerdo este mismo lunes tras firmarse.

Tudanca: "Esa propuesta de ERC no puede hacerse, no hay mayorías"

No obstante, el secretario general del PSCyL ha señalado que "no es verdad que haya habido ningún agravio hacia ningún territorio por parte de este Gobierno". "Castilla y León en los últimos seis años la mayor financiación autonómica de su historia, 19.000 millones de euros más que durante los gobiernos de Mariano Rajoy", ha afirmado, recordando que las entregas a cuenta a la Comunidad, que se conocieron este mismo martes, han llegado a los 9.500 millones "frente a los 6.000 del último ejercicio de Rajoy, 3.000 más en un año de lo que nos daba el PP". "Esta es la dimensión del compromiso con nuestra tierra", ha señalado.

Tudanca ha asegurado que hoy en Castilla y León no existe el problema de financiación que existía hace seis años y que el acento debe estar "en cómo usa los recursos el PP para recortarnos y como los usa el PSOE para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones". Además, ha expresado su "confianza" en el Gobierno de España y se ha mostrado convencido de que la propuesta de ERC "no puede hacerse" porque "no hay mayorías".

"Nos vamos a mover de esa posición y me da la sensación de que eso no se va a producir y que no va a llegar, porque requiere una mayoría que no hay, queda mucho tiempo y ahora lo importante es fraguar un Gobierno no independentista y progresista en Cataluña", ha afirmado, insistiendo en que el PSOE de Castilla y León "no va a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses de la Comunidad".

Tudanca: "Es muy buena noticia que Illa esté más cerca de ser presidente"

A pesar de sus críticas al acuerdo firmado entre PSC y ERC, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha considerado una "muy buena noticia" para España que Salvador Illa esté más cerca de ser presidente de la Generalitat de Cataluña. "No podemos olvidar lo que ha sucedido en los últimos años con una desconexión del Estado y con la posibilidad de que Illa sea presidente de la Generalitat estamos muy cerca de conseguir un objetivo: romper el independentismo, acabar con el procés y que la convivencia, la paz y la unidad de España sean más fuerte", ha señalado.

Tudanca ha asegurado que "aquellas aventuras de referéndums ilegales y declaraciones unilaterales de independencia son un mal sueño fruto de la acción de la política, del diálogo, del consenso y de la generosidad". "El Gobierno ha hecho cosas valientes y arriesgadas y yo he defendido algunas incluso con matices y dudas, como la Ley de Amnistía", ha señalado.

Tudanca pide que se dejen de "alentar discursos de odio contra los inmigrantes"

Preguntado por la reunión que mantuvieron este martes el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ante el incremento de las agresiones y peleas en el municipio protagonizadas por inmigrantes, Tudanca ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades "más seguras de España y de Europa" y ha pedido que se dejen de "alentar discursos de odio contra los inmigrantes".

"Ya basta. Si hay problemas puntuales que se atajen y refuercen, como pasa cuando hay repuntes puntuales de accidentes de tráfico, pero son problemas puntuales de seguridad que nada tienen que ver con la inmigración y con un problema generalizado con ella", ha zanjado.