Castilla y León clama contra el concierto económico catalán pactado entre PSOE y ERC: "¡Sinvergüenzas!"

La política nacional vuelve a tener ecos en Castilla y León después del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para investir como presidente de la Generalitat al candidato socialista, Salvador Illa, dos meses y medio después de las elecciones autonómicas. El acuerdo entre ambas formaciones, anunciado este lunes por los republicanos, que lo someterán el viernes a una consulta vinculante de la militancia, contempla la cesión de un concierto económico para Cataluña en virtud del cual la región catalana recaudará el 100% de los impuestos.

Un acuerdo al que ha dado luz verde la Ejecutiva de ERC este lunes y que, según la portavoz del partido, Raquel Sans, incluye también la salida de Cataluña del régimen común de financiación y que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude en un futuro todos los impuestos estatales, comenzando con el IRPF en 2026. "La Generalitat tendrá la llave de la caja. Gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos", ha señalado Sans, que ha defendido el "avance en la soberanía fiscal". Un acuerdo que confirma la ya anunciada intención por parte del Gobierno de España de dar una "financiación singular" a Cataluña.

El anuncio del pacto ha generado reacciones de protesta en la política de Castilla y León, una Comunidad en la que la intención de la aprobación de una financiación singular, anunciada por eL Gobierno, ya generó malestar y que llevó al propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciar que el Gobierno autonómico acudiría a los tribunales para evitar el "robo" a Castilla y León. Tras el anuncio del pacto entre PSOE y ERC, este lunes, han sido varias las figuras de diferentes partidos, tanto de la derecha como en el seno de los socialistas, que han criticado el privilegio concedido a Cataluña por el Ejecutivo a cambio de su apoyo la investidura de Illa.

Pollán: "Es otra corrupción política de Sánchez y el PSOE"

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, ha asegurado que se trata de "otra corrupción política de Sánchez y el PSOE, similar a la de los políticos que amnistían a políticos a cambio de votos para seguir en el poder". "Esta nueva cacicada es igual, una prueba más de que no somos todos iguales. ¡Sinvergüenzas!", ha escrito Pollán en una publicación en su cuenta de la red social X.

El presidente de la Cámara autonómica, además, ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que se ha mostrado crítico en sus redes sociales con el acuerdo. "Los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla", ha señalado Page, denunciando un "atronador silencio" en las filas de su partido que le deja "perplejo".

Pollán le ha respondido asegurando que "lanzar mensajes lacrimógenos y no hacer nada es exactamente lo mismo que ese atronador silencio del que usted habla y que le tiene perplejo. No actuar ante esta ignominia es lo mismo que un asentimiento intolerable", ha afirmado, preguntando al dirigente castellanomanchego "¿qué va a hacer?".

Alicia García: "¿Está el PSOE dispuesto a tragar con todo?

La portavoz del PP en el Senado, la abulense Alicia García, ha señalado que el hecho de que Sánchez "sea capaz de todo" ya "no sorprende" como tampoco "que está dispuesto a todo para seguir en la Moncloa". Y también se ha dirigido a Page. "¿Está el PSOE dispuesto a tragar con todo? Efectivamente, eso sí nos dejaría perplejos y estupefactos a la mayoría de los españoles", ha afirmado.

Ester Muñoz: "El PSC era el asno de Troya"

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, y presidenta de los populares de León, Ester Muñoz, ha asegurado que se trata de un "acuerdo entre nacionalistas" para seguir "ahondando en el procés y culminar la desconexión de Cataluña" pasando "por encima de los derechos de los catalanes y el resto de los españoles". "¿Qué diferencia al PSC y ERC? Nada. Nos dijeron que el voto al PSC era el voto constitucional, pero eran el asno de Troya. Nada ha cambiado: antes el PSC apoyaba a ERC y ahora ERC apoyará al PSC. Todo cambia para que nada cambie", ha publicado en su cuenta de X.

Igea: "Los impuestos de los ricos se quedan en los barrios de los ricos"

El procurador del Grupo Mixto y ex de Ciudadanos, Francisco Igea, actualmente vinculado a Izquierda Española, ha señalado que el PSOE "no puede vender la nación para comprar una prórroga a un gobierno agónico". "La fractura fiscal es el fin de la nación y del Estado del Bienestar. Los impuestos de los ricos se quedan en los barrios de los ricos", ha publicado en su cuenta de X, y se ha dirigido al secretario general del PSOE de Castilla y León. "Luis: no puedes ser cómplice de esto", le ha dicho.

Miriam Andrés defiende la "redistribución y la solidaridad entre territorios"

Precisamente una socialista de Castilla y León, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ya se mostró crítica tras el anuncio de la posible financiación singular para Cataluña, ha rechazado el acuerdo y ha apostado por la "redistribución y solidaridad entre territorios". "Si apostamos por la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios. No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea", ha señalado. Una cesión para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat que ha generado un profundo malestar en Castilla y León.