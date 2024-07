Camino Limia, exconsejera de Vox en Extremadura: "Habían perdido a su gente, se habían vendido al PP"

Camino Limia (Zamora, 1983) saltó a la arena política en julio de 2023, después del complejo acuerdo de Gobierno al que llegaron el Partido Popular y Vox en Extremadura. Esta ganadera de profesión fue la elegida de la formación de Santiago Abascal para ocupar la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, la única que correspondía al partido en virtud del pacto con la popular María Guardiola, pero no llegaría a estar tres meses en el cargo.

En el mes de octubre, Limia dimitió como consejera tras darse cuenta de que no podía confiar en su equipo. "Me encontré con un equipo en gran parte impuesto y otra parte que pronto me di cuenta de que buscaban medrar, bien en Vox o en el PP, y que no era un equipo confiable. Me podía haber quedado y haber sido partícipe de ese juego pero decidí irme", afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Tras abandonar el cargo, volvió a su profesión y se desvinculó totalmente de la política.

Ahora, tras la decisión de Vox de romper todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP, por la aceptación por parte de los populares del reparto de menores inmigrantes del Gobierno, la exconsejera se ha mostrado comprensiva y ha justificado la decisión al considerar que los equipos de la formación en muchos ejecutivos "se habían vendido al PP".

"Creo que han tenido que valorar la situación que se estaba dando en algunos gobiernos, como el de Extremadura, donde habían perdido a su gente, se habían vendido al PP y eso estaba dificultando la actividad de Vox en esos gobiernos, porque Vox se estaba diluyendo en el PP. El votante no estaba viendo a Vox liderar la batuta de ningún cambio y creo que esa es la razón", señala.

Limia considera que en el partido "eran conocedores de que determinados equipos no les estaban siendo fieles" y, en el caso de su sucesor en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha considerado que "era una persona totalmente sumisa a las órdenes del PP". "Se dieron cuenta de que había gobiernos o equipos que les estaban creando problemas", añade.

"Muchos inmigrantes no se adaptan a los usos y costumbres del país"

En cuanto a la excusa para la ruptura, la acogida de los menores inmigrantes no acompañados, esta ganadera zamorana señala que le sorprendió "desde el primer momento" que el tema de la inmigración "no se negociara en el pacto de Gobierno en Extremadura". "Nadie quiere privar a niños que vienen huyendo de sus países de una vida mejor pero hay que ser razonables con las personas que se acogen y como se acogen", afirma, señalando que "quizás están chocando las posibilidades jurídicas y legales de un procedimiento complejo con la justificación para romper un Gobierno".

Limia se muestra convencida de que los pueblos y ciudades de España están recibiendo inmigrantes ilegales que están generando, en algunos casos, "problemas de adaptación y de compatibilidad con la gente que vive en esas zonas, porque son culturas diferentes y muchos no se adaptan a los usos y costumbres del país que les acoge". "En muchos casos hay problemas de convivencia, violencia, abusos a mujeres, violaciones y eso nos guste o no es así", afirma.

La exconsejera recuerda que España es "un país de acogida y de raíces mestizas" y que "en ningún momento ha sido racista", pero aboga por "analizar cada caso y ver quien viene a labrarse un futuro y a buscar una vida mejor, quien viene por un efecto llamada y quien viene con otras intenciones". Con todo, reconoce que esa excusa para romper el Gobierno en Extremadura "no tiene tanta justificación" como en otros gobiernos en los que sí que se habían incluido puntos referentes a la inmigración en los acuerdos de Gobierno, como en el caso de Castilla y León.

Limia critica que Higuero se vaya a un partido "que aprueba los presupuestos globalistas"

Limia se ha mostrado muy crítica con la decisión de Higuero de seguir en el nuevo Gobierno monocolor popular de María Guardiola. "No sé con que valor el consejero Higuero se va a acercar al mundo rural y le va a decir a la gente de los pueblos, que está en contra de la Agenda 2030 y está sufriendo la destrucción de su modo de vida, que ahora forma parte de un partido que aprueba los presupuestos globalistas. No sé hasta que punto se agarra a su sillón por necesidad, pero está claro que a los extremeños les tendrá que dar alguna explicación", asegura.

La exconsejera señala que el votante de Vox "estaba descontento" porque es un votante "que no es del PP y se estaban viendo arrastrados, su partido estaba siendo fagocitado por el PP". "Cuando una está en política se da cuenta de que al final la política es estrategia y buscar el momento oportuno pero los ciudadanos no podemos esperar siempre que los proyectos se desarrollen en el momento oportuno y creo que ese es el gran problema del sistema político actual, que muchas veces no piensa en mejorar la vida de los ciudadanos", añade.

Limia, sobre Gallardo: "Ha sido consecuente y leal al partido"

Limia considera que el exvicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo, que presentó su dimisión el viernes tras la decisión de romper con el PP, ha sido "consecuente y leal al partido" y asegura que, cuando ella decidió dimitir en octubre de 2023, también "fue leal" porque no salió "de forma escandalosa". "Decidí irme tras denunciar que había un equipo de felones que estaban apoyando una cosa distinta a la que defendíamos. Me podía haber dejado llevar por la corriente y haberme quedado en mi sillón con mi coche oficial", comenta.

Con todo, se muestra también crítica con lo que llama el 'señor Madrid' de Vox. "Yo nunca supe quién era porque no llegué a conocer a Abascal más que una vez. No llegué a hablar con la cúpula de Vox porque siempre hay personas que hacen ese filtro y que, en este caso, no dejaban a la consejera hablar con su presidente para contarle lo que estaba pasando", afirma, criticando que en la formación la mayor parte de las decisiones se tomen en la capital de España.

"Al final te das cuenta de que Extremadura representa un millón de votos y que es Madrid quien viene a dominar la vida de los extremeños y yo no di el paso de dejar mi vida por acatar las órdenes de gente de Madrid", señala. Además, critica que se le impusieron perfiles que habían cubierto puestos en el PP "desde muy jóvenes". "Incluso una de las personas impuestas había ocupado un cargo como comisionado de cambio climático en la Comunidad de Madrid con el PP", critica.

"El sistema está corrupto y tendrá que colapsar en algún momento"

Limia asegura que sus mayores diferencias con Vox estriban en el "desconocimiento del territorio" y en la "imposición de personas" y recuerda que ella no apoyó los principios de Vox sino que fue el partido el que asumió parte de los suyos. "Un pensamiento de mucha gente que vivimos en el mundo rural que estamos en contra de la Agenda 2030, de la sustitución de la población con inmigración ilegal, y por eso decidí dar el paso. Nunca fui afiliada porque siempre consideré que estaba defendiendo lo que yo creía y que no era necesario", afirma.

La exconsejera extremeña asegura haber perdido la "esperanza política" y afirma que el sistema "es un sistema corrupto que tendrá que colapsar en algún momento". "Los partidos me han demostrado que, unos y otros van buscando mantenerse en el tiempo sin importarles los problemas de la gente", lamenta, y asegura no sentirse representada y haber aprendido que un político "honesto" que tiene "su vida fuera" y es capaz de "sobrevivir de otra manera" lo tiene "imposible para mantenerse en un sistema que está corrompido". "El sistema no funciona", zanja.