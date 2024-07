Veganzones abandona Vox con duras críticas: “No se ha acertado ni en las formas, ni en los tiempos, ni en el fondo”

Mariano Veganzones, el que ha sido consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León designado por Vox durante los dos últimos dos años y medio en la Junta de Castilla y León, anuncia que deja el partido. Todo, después de que la formación liderada por Santiago Abascal comunicara la ruptura de los acuerdos de gobierno que mantenía en cinco comunidades, incluida Castilla y León. Esta misma mañana, y poco después de que el hasta ahora vicepresidente Juan García-Gallardo anunciara su dimisión, Alfonso Fernández Mañueco comunicaba el cese de Mariano Veganzones y de su compañero de filas, el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas.

Su decisión de abandonar Vox es inesperada, ya que Veganzones era un firme defensor de las premisas de Vox, pero las decisiones tomadas en las últimas horas no han gustado al ya exconsejero. “He preferido ser coherente conmigo mismo y creo que no se ha acertado ni en los tiempos, ni en las formas, ni el fondo. Es una cuestión de perspectiva, pero creo que es una oportunidad perdida que no se va a poder reproducir y que se ha tirado por la borda muchísimo trabajo, a destajo, y muchas cosas conseguidas que se van a perder y otras que estaba a punto de conseguir”, ha afirmado Veganzones en declaraciones en exclusiva a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El exconsejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta ha finalizado con un “yo sigo fiel a la ideología de base, pero creo que los caminos escogidos no llevan a ninguna parte”, ha finalizado.

Con todo y con esto, Mariano Veganzones, en apenas horas, deja de ser el consejero de Empleo e Industria y también de pertenecer a Vox y carga duramente contra la decisión de Abascal. "Vuelvo a mi puesto de trabajo al Consejo Económico y Social", ha explicado aclarando las dudas sobre su futuro laboral.

Los que están “en el sofá”, que busquen trabajo

La labor de Mariano Veganzones a lo largo de estos dos años y medio ha sido controvertida y rodeada de polémica. En septiembre del 2023, el que fuera, hasta hoy, consejero de Empleo e Industria de Castilla y León saltaba a la polémica y sus declaraciones daban la vuelta a España.

Pedía a los que estuvieran “en el sofá” que “busquen trabajo” y que una de las labores de la administración es “motivar a esas personas que están en el sofá de su casa esperando un subsidio” para que busquen un trabajo.

“La administración no lo puede hacer todo”, es un mito socialista”, aseguraba el consejero en unas palabras que fueron muy criticadas, tanto por el PSOE, como por los sindicatos.

El azote de los sindicatos

Precisamente, y hablando de los sindicatos, Mariano Veganzones ha sido, durante estos más de dos años el azote de los sindicatos y ha protagonizado numerosas polémicas con alguna de sus declaraciones contra su labor.

Veganzones celebraba hace un par de meses, y entre risas, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le exonerara en una denuncia que planteó CCOO contra él por injurias y calumnias por llamar “come gambas” a los miembros del sindicado para exclamar un “¡Viva la libertad, carajo!”, exclamaba.

“El proyecto del Serla es un fracaso que los sindicatos se resisten a reconocer”. Famosas han sido también las polémicas y las descalificaciones que Veganzones ha protagonizado sobre el servicio de mediación de Castilla y León. El Serla no era del agrado del anterior consejero de Industria, Comercio y Empleo del Ejecutivo regional.

Veganzones se va tras más de dos años de polémicas.