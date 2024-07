"Cada vez hay menos gente que quiere ser socorrista": un oficio "mal pagado" y "poco valorado" en Castilla y León

Con la llegada del verano, hay un sector específico que dispara su demanda de mano de obra. No es otro que el de los socorristas, que afrontan una nueva campaña estival en medio de un clima en el que "cada vez hay menos gente que quiere ser socorrista", según lamenta el presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, Iñaki Retuerta, a este periódico.

A pesar de su relevancia e importancia, por su "responsabilidad" en la seguridad de las personas, denuncian ser un oficio "mal pagado" y todavía "poco valorado" dentro de la sociedad, "al menos en Castilla y León". "Seguimos siendo un trabajo mal pagado porque evidentemente pagar a una persona para que esté sentada en un sitio vigilando personas es un concepto que a día de hoy sigue sin entenderse o no quiere entenderse", señala Retuerta.

El presidente de la Federación defiende que la responsabilidad que se tiene cuando pasa algo es "muy alta" y por eso quiere poner en valor la figura del socorrista porque si "no pasa nada en todo el verano estupendo, pero el día que pasa tienes una persona que te lo puede resolver".

Este contexto en el que las condiciones laborales son precarias, Retuerta confirma la falta de personal para cubrir las plazas que se necesitan de socorristas durante el verano en Castilla y León, donde "sigue habiendo problemas para conseguir cubrir las plazas". "El problema que tiene el trabajo es que es esporádico. Un trabajo temporal que usan sobre todo los estudiantes para sacar dinero extra y cada vez hay menos gente porque uno de los motivos es que tiene mucha responsabilidad y está mal pagado. Hay trabajos que se pagan mejor y con menos responsabilidad", explica.

Además, otra situación que empeora el contexto es la formación, que cada vez "se está complicando más". Cada comunidad autónoma la regula según su criterio y, además, Castilla y León cuenta con un decreto que es "antiguo", del 1992. "Cualquier persona con un certificado equivalente podrá ejercer de socorrista. Esto está haciendo que entren empresas que vienen de a saber dónde y hacen unos cursos que son muy baratos con una carga lectiva muy pobre", manifiesta.

En este sentido, asegura que se "mal forma a la gente" para un "puesto de responsabilidad" y provoca una "amalgama de certificaciones, titulaciones y demás" que hace que "no se sepa muy bien por dónde ir". "Mucha gente no sabe qué hacer y se decantan por otra actividad u otra profesión que les sea más fácil o entiendan que tengan una mayor salida por el batiburrillo que hay ahora mismo a nivel legislativo en cuanto a titulaciones para poder trabajar como socorrista", añade.

Por eso, desde la Federación exigen "acabar con este batiburrillo de normativas comunitarias" porque entienden que está "dañando la imagen del socorrismo". Apuestan por la regularización de la formación a través de una Orden para que "todos tengamos lo mismo y hagamos lo mismo". "Yo no puedo cobrar 100 euros por un curso de socorrista cuando mi carga es de 100 y pico horas y la de otros 20 o 30. El gasto para nosotros es mucho mayor", insiste.

Asimismo, pone el foco también en las condiciones laborales y especialmente en las económicas: "Los sueldos no son los sueldos adaptados a la sociedad de hoy en día".

Respecto a la presencia de socorristas en las zonas de baño que la Junta de Castilla y León autoriza para el verano, Retuerta considera que sería positivo que se hiciese obligatoria la figura del socorrista, pero achaca que la normativa de 1992 con respecto a las instalaciones acuáticas no lo refleja. "Estamos hablando de que han pasado ya más de 30 años de este decreto y no se tiene la sensibilidad de que a lo mejor se tiene en otras circunstancias como por ejemplo con los accidentes de tráfico", subraya.

En esta línea, el presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León señala que a modo de prevención en carretera se lanzan múltiples campañas de sensibilización, cosa que no ocurre con la seguridad en las zonas de baño a pesar de que "hay una media de 500 ahogados anuales en España". "No que se cambie la norma ya, sino que no se hacen las campañas de publicidad de televisión donde dar unos consejos para evitar esos ahogamientos", lamenta.

Anualmente, desde la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León se encargan de formar a una media de 500 personas, aunque esta cifra va variando. Por ejemplo, según los datos a los que se ha tenido acceso, en 2022 fueron 509 socorristas, en 2023 618 y este año van por 577 a falta de cuatro cursos por realizar.

Recomendaciones para el verano

Como cada año, Iñaki Retuerta recuerda las recomendaciones para que los bañistas estén preparados este verano. La primera de ellas es que "si no sabes nadar, no te metas en el agua". Algo que parece tan básico pero que se "incumple muchas veces". También pide respetar las horas de las comidas y en caso de que la comida haya sido copiosa, es importante "ducharse antes para aclimatar el cuerpo".

En caso de haber consumido alcohol o sustancias estupefacientes evitar meterse en el agua porque los efectos "alteran nuestras funciones físicas". En el caso de que exista la figura del socorrista, pide "seguir las indicaciones" del mismo y si se está mucho tiempo al sol es recomendable no meterse en el agua bruscamente y ducharse de forma previa.

Por último, para los lugares que el bañista no conozca, aconseja meterse en compañía de otra persona. "En definitiva, consejos de sentido común", incide.

Imagen de los consejos de la Federación de Salvamento y Socorrismo en las piscinas

Asimismo, cree que la simple colocación de carteles informativos con consejos en las zonas de baño autorizadas podrían evitar muchos de los ahogamientos que se producen. "No cuesta tanto. Pones el cartel con los consejos a la orilla del lugar del baño y a alguien le despertará la conciencia y puedes evitar un ahogamiento y varios. Pero no se hace eso siquiera", asegura.

Zonas de baño con agua apta en Castilla y León

Cada año, desde la Consejería de Sanidad se hace público el mapa de las zonas de agua aptas para el año en la Comunidad. A través de los análisis, el departamento de Alejandro Vázquez publica semanalmente todos aquellos lugares donde se permite que los bañistas puedan pegarse un chapuzón.

Es importante recalcar que estas zonas, operativas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre del año en curso, son actualizadas semanalmente en función de los análisis. Por ello, cabe la posibilidad que una de las zonas puede ser apta en un momento dado y cambiar su condición a la semana siguiente.

Para poder consultar la información actualizada al respecto se puede hacer consultándolo a través del siguiente enlace: mapa de las zonas de baño de Castilla y León actualizado semanalmente.