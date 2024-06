La oposición carga contra el discurso de "mentiras" de Mañueco y le recrimina que haya hablado "más de amnistía que de despoblación"

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León se han mostrado muy críticos con el discurso que ha pronunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate del estado de la Comunidad, este miércoles. Todas las formaciones opositoras han coincidido en considerar el discurso del presidente como "más de lo mismo" y han asegurado que ha estado "plagado de mentiras y falsedades".

Además, le han recriminado que haya tratado superficialmente temas cruciales como la despoblación y que haya dado más importancia a cuestiones nacionales, como la amnistía, y han acusado al PP de "faltar al respeto a las instituciones" por la presencia de la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, en la bancada popular, que ha sido finalmente obligada a marcharse a la última fila por el presidente de la Cámara, Carlos Pollán.

Por el contrario, Vox, el socio del PP en el Gobierno autonómico, ha destacado que Castilla y León "funciona" y que es "un baluarte frente a las políticas de izquierdas y frente al PSOE" y ha agradecido a Mañueco que haya puesto en valor los datos de las consejerías dirigidas por su partido.

De la Hoz: "La intervención ha sido muy pormenorizada y concreta"

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha señalado que la intervención de Mañueco ha sido "muy pormenorizada y muy concreta" y ha hecho hincapié en la visión "optimista" de seguir haciendo de Castilla y León "un territorio amable para vivir". "El presidente ha sustentado su intervención en tres pilares: la defensa de la Constitución, de la unidad de España y hacer que Castilla y León funcione", ha afirmado, confiando en que la oposición "acepte la mano tendida del presidente para defender a Castilla y León de los ataques del Gobierno de España".

Gómez Urbán: "Es un discurso triunfalista y fuera de la realidad

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha acusado a Mañueco de "hablar más del presidente del Gobierno" que de Castilla y León y ha recriminado al presidente de la Junta que haya hecho "un discurso triunfalista y fuera de la realidad". "Si quiere hacer oposición al Gobierno que se vaya al Congreso de los Diputados", le ha espetado.

Hierro: "Castilla y León funciona"

El procurador de Vox, David Hierro, ha agradecido a Mañueco que haya puesto en valor los datos de las consejerías dirigidas por su partido y ha asegurado que su formación ha demostrado que ha sido capaz de llevar a cabo una "excelente gestión de lo público" a la vez que ha defendido sus principios, entre los que ha detallado la defensa de la unidad de España, de la separación de poderes y de la familia.

También ha destacado que su partido se ha destacado por su "férrea oposición a la izquierda y al socialismo" y ha señalado que Castilla y León "funciona" y es "un baluarte frente a las políticas de izquierdas y frente al PSOE". También se ha pronunciado acerca del acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ y ha señalado que en Castilla y León hay otro acuerdo "firme y estable" y que ese pacto no tiene relación con la situación de la Comunidad. Con todo, ha considerado que Feijóo ha "entregado el Poder Judicial" a Pedro Sánchez y se ha mostrado "completamente en desacuerdo" con ese pacto.

Santos recrimina a Mañueco que no haya hablado más de despoblación

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha acusado a Mañueco de haber "desgobernado" la Comunidad y ha considerado que es "una falta de respeto absoluta" que la mayoría de las iniciativas que se plantean en las Cortes son problemas nacionales. "Ha utilizado más de 15 minutos a hablar de problemas nacionales aún a sabiendas de que son debatidos en otras instancias", ha afirmado.

Además, ha señalado que ha vuelto a "decir lo mismo" y a hablar de la Sanidad como "si fuera algo de presumir" y de una educación que "sigue sin poner en valor lo que tiene que hacer en el mundo rural" para frenar la despoblación. "No ha sido capaz de presentar una ley que dinamice demográficamente o que frene la despoblación en la Comunidad", ha afirmado.

Santos ha señalado que ha lanzado un mensaje de "cinismo total" hablando del pacto sobre sanidad, financiación y Corredor Atlántico y ha asegurado que se ha limitado a "pedir dinero cuando a él le apetecía". "Nosotros ya le hemos dicho que estaremos con él para que no existan privilegios pero no puede ser que mientras pide una igualdad de trato no lo aplique en las provincias de la Comunidad", ha denunciado, en referencia a la Región Leonesa.

"El discurso ha sido un cuento de hadas que no se asemeja a la realidad", ha zanjado, recordando la aprobación, este miércoles, de una moción en favor de la autonomía leonesa en la Diputación de León.

Ceña: "Mañueco ha vendido un metaverso paralelo"

El procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha acusado a Mañueco de haber vendido "un metaverso paralelo" que no se corresponde con la realidad y le ha recriminado que haya dedicado dos minutos a la despoblación y "15 a la amnistía". "Sobre la Ley de Reto Demográfico ha dicho que están avanzando, no se puede ser más ridículo", ha afirmado

Igea: "Lo que hemos vivido hoy es una falta de respeto a las instituciones"

El procurador Francisco Igea ha denunciado la "falta de respeto institucional" por la presencia de Cuca Gamarra en su bancada y ha acusado a Mañueco de "utilizar" las Cortes para "escenificar su reconciliación con la dirección del partido". Además, ha destacado que el PP "ha obviado" mencionar a Vox y ha recordado que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, llamó "traidores" a los populares por el acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ.

Igea ha denunciado que Mañueco haya dedicado "tan poco tiempo" en su discurso a la despoblación y ha acusado a Gallardo de "acosar" a los inmigrantes que son "parte de la solución a la Comunidad". "Si no somos capaces de vivir en una comunidad acogedora y multirracial, esta Comunidad va a tener un mal futuro", ha señalado.

También ha destacado su "hipocresía" en materia fiscal, al asegurar que se opondrá a la armonización fiscal mientras "sale de defensor de la igualdad", y ha acusado a Mañueco de legislar siempre "en favor del más poderoso". Igea ha criticado que no haya mencionado el "enorme crecimiento de la actividad privada" en materia sanitaria en la Comunidad y ha denunciado la "falsedad" de los datos de crecimiento del PIB que ha dado Mañueco en su discurso.

"Lo que hemos vivido hoy es una vez más la escenificación de la falta de respeto hacia las instituciones", ha afirmado, asegurando que los que deciden en Castilla y León "hoy han estado en la tribuna del hemiciclo". "Desgraciadamente son los mismos de siempre", ha zanjado.

Fernández denuncia que el discurso ha sido la "hipocresía elevada a su máxima potencia"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha destacado que el discurso de Mañueco ha sido "más de lo mismo" y la "hipocresía elevada a su máxima potencia" y le ha acusado de haber actuado con un total "desprecio total a sus gentes y a su problemática". "Los primeros 15 minutos los ha dedicado a lo único de lo que sabe hablar, del presidente del Gobierno. El proyecto de Mañueco pasa únicamente por intentar denostar al Gobierno y es elocuente que solo haya dedicado dos minutos de soslayo a la despoblación", ha afirmado.

Además, ha denunciado su "hipocresía" al hablar de igualdad y de servicios públicos, ya que se encuentran "completamente erosionado". "De vivienda pública mejor no hablar y ni una sola palabra sobre el cambio climático, prácticamente ni una palabra sobre políticas para jóvenes y autónomos", ha afirmado, asegurando que ha tirado de "bulos" al hablar de bajadas de impuestos. "Es el discurso de la hipocresía y de la mentira", ha afirmado.

Además, ha acusado al PP de considerar las Cortes "su cortijo privado" por la presencia de su secretaria general, Cuca Gamarra, en la bancada popular. "El PP parasita las instituciones y cree que estamos en un cortijo y quiero valorar la decisión del presidente de las Cortes de obligarla a abandonar ese escaño", ha afirmado, considerando "bochornoso" el "ansia de protagonismo" de la dirigente popular.

Pascual: "Es más de lo mismo"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha cargado contra Mañueco por tratar "temas nacionales" olvidando las cuestiones que afectan a las provincias. Además, ha recriminado a PP y PSOE que, tras el acuerdo para renovar el CGPJ, ambas formaciones sean incapaces de llegar a pactos en la Comunidad. Pascual ha denunciado que las desigualdades territoriales "se mantienen" en Castilla y León y ha recriminado al presidente que no haya planteado medidas para atraer población y empresas a las provincias "más olvidadas". "Es más de lo mismo, no veo ninguna evolución", ha zanjado.