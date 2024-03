El PSOE pedirá al Gobierno que impugne la Ley de Concordia de Castilla y León: "Es como si en Alemania defendieran el Holocausto"

El PSOE de Castilla y Leónpedirá al Gobierno de España que impugne la nueva Ley de Concordia presentada este lunes por PP y Vox si se demustra que vulnera la Ley de Memoria Democrática estatal. Así lo ha anunciado el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, que ha señalado que su formación solicitará a la Mesa de las Cortes que pida un informe al Consejo Consultivo para dictaminar si esta legislación vulnera la legislación estatal y autonómica. "Es como si en Alemania defendieran el Holocausto", ha criticado el dirigente socialista.

El secretario general socialista ha defendido, durante una atención ante los medios de comunicación en Ávila, que "no se puede igualar a víctimas y a verdugos" y ha acusado a Mañueco de "resucitar el franquismo" con el anuncio de la nueva norma, que derogaría el Decreto de Memoria Histórica autonómico de 2018.

"Hoy tenemos a una derecha en Castilla y León que ya no se distingue de la extrema derecha y que no se distingue del franquismo, que es capaz de declarar como Bien de Interés Cultural monumentos de homenaje a un dictador genocida y que es capaz de desmantelar la legislación de memoria democrática que condenaba el franquismo", ha lamentado Tudanca.

El dirigente del PSCyL ha señalado que Mañueco "entierra lo poco que le quedaba al PP de partido de Estado, moderado, constitucional y de la Transición" y ha defendido que "no se puede igualar a quienes dieron un golpe de Estado y a quienes defendieron la democracia". "Es como si en Alemania hoy promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto, es como si en Italia defendieran el fascismo y a Mussolini, no puede ser, es intolerable", ha señalado.

Tudanca acusa a Mañueco de enterrar "el proyecto de derecha moderada" de Herrera

Tudanca ha señalado que la memoria democrática debe respetarse y que debe "protegerse" a las víctimas. "Como dijo el propio vicepresidente del PP José Antonio De Santiago Juárez no puede ser que 80 años después haya miles de desaparecidos y miles de víctimas en las cunetas en Castilla y León, esas son las heridas que pretendía curar toda la legislación de memoria histórica que estaba consensuada y que hoy fulmina Mañueco", ha afirmado.

Además, el secretario general del PSCyL ha elogiado el Decreto de Memoria Histórica aprobado por el PP en abril de 2018. "Hace seis años se consensuó una normativa entre PP y PSOE de memoria histórica para todos, de acuerdo con la legislación estatal, condenando a la dictadura y protegiendo a las víctimas de la misma. Lo que ha pasado es que Mañueco en solo seis años ha enterrado lo poco que quedaba del proyecto político de la derecha moderada del señor Herrera en Castilla y León", ha zanjado.

Igea califica de "inútil y humillante" la Ley

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha calificado de "inútil y humillante" la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox que "pone fin al consenso de todas las asociaciones y partidos políticos" en el Decreto de Memoria Histórica impulsado por el popular Juan Vicente Herrera en abril de 2018.

Igea ha asegurado que se trata de "uno de los días más vergonzosos para Castilla y León" y ha acusado al PP de haberse visto "forzado y humillado" a presentar una Proposición de Ley "completamente incomprensible". El procurador hace hincapié en que el periodo que pretende abarcar la norma en "defensa de las víctimas" se ha ampliado de 1931 a 1978 cuando el Decreto de 2018 se limitaba a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.