El PSOE critica que la Junta ha vuelto de vacaciones “sin ideas” y “sin autocrítica”

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, sostuvo hoy que el Gobierno de Mañueco “se fue de vacaciones agotado” después de dos meses de legislatura y ha vuelto “peor” y sin hacer ni un atisbo de autocrítica ante sus nefasta políticas.

Tras escuchar al portavoz de la Junta, Fernández Carriedo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Gómez señaló también que el Gobierno de Mañueco ha vuelto “sin ideas, sin capacidad de gestión y sin atender a las necesidades de la ciudadanía”. Percibió “dejadez de Mañueco en el desarrollo de sus competencias con el propósito de que Pedro Sánchez sea el que gobierna Castilla y León ya que es evidente que Mañueco ni sabe ni quiere gobernar”.

A la vuelta del período estival, subrayó, la Junta “no solo no ha hecho autocrítica ante su nefasta política respecto a los incendios forestales tanto en la prevención como la propia gestión de los mismos sino que ha sacado pecho”.

Gestión de los incendios

Recordó que todos los afectados y profesionales del sector “han pedido a gritos la dimisión de Quiñones por su nefasta gestión que no viene de ahora sino de años atrás. No solo no hacen autocrítica sino que no han demostrado un ápice de empatía con las familias de los tres fallecidos a causa de los incendios ni con los afectados que lo han perdido todo. Hoy ni una sola condolencia ni palabras de cariño hacia los familiares de los fallecidos, el último hace unas horas”.

Por otra parte, la viceportavoz socialista aseguró que este verano el PP ha vuelto a “maltratar” la sanidad pública del medio rural y a los profesionales sanitarios. “Hemos vuelto a ver cómo se ha reactivado en este verano el Plan Aliste y los habitantes del medio rural han sufrido una atención sanitaria penosa esgrimiendo el portavoz de la Junta que la causa es de las vacaciones veraniegas del personal sanitario”.

“Que los profesionales tienen derecho a sus vacaciones eso lo sabemos todos, pero el problema es que todos huyen de Castilla y León ante las pésimas condiciones laborales y los contratos vergonzosos y precarios que les ofrece la Junta, lo que les empuja a irse a otras comunidades autónomas”, señaló Gómez.

Por eso, dijo, “si Mañueco tratara a los sanitarios, a la población de nuestros pueblos y a la sanidad pública como se merecen, a lo mejor no nos encontraríamos con este problema”.

