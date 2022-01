Mañueco unifica al PP en unas elecciones que serán la prueba de fuego para Casado

No serán unas elecciones normales. Todos los ojos políticos están centrados desde hace semanas en Castilla y León. Después de años de ostracismo, los políticos nacionales se acuerdan de la Comunidad, y lo hacen porque los comicios se van a convertir en una prueba de fuego para Pablo Casado (y el resto). Un termómetro perfecto para calibrar el pensamiento del votante y comprobar si hay un cambio de tendencia.

El Partido Popular lo tiene claro y por eso echará el resto en los comicios regionales arropando al candidato Alfonso Fernández Mañueco. Tiene que desplegar su poderío y exhibir una imagen de unidad. Atrás quedan esos ‘tira y afloja’ entre Ayuso y Casado (de momento). Lo vivido este fin de semana en León durante el Congreso regional es un ejemplo de ello, donde se ha engrasado toda la maquinaria. A partir de ahora, nos preparamos para ver a un Casado, palentino él, que recorrerá ciudades y pueblos de la vieja Castilla y el viejo León (ayer ya estuvo en su “pueblo de adopción”). La gran duda es si saber se votará en clave nacional o autonómica.

Alfonso Fernández Mañueco, valiente u osado, saltó al ruedo y decidió el 20 de diciembre convocar unas elecciones que le pueden hacer salir por la puerta grande (mayoría absoluta) o llevarle a la enfermería con una cornada grave (pactos con Vox). Nadie se atreve a decir si pactará con el partido de Abascal o no. Se lo juegan todo a la carta de la mayoría absoluta (o eso dicen). El salmantino, como él se ha enorgullecido, se quiere ‘ayusizar’ y buscar la mayoría absoluta. Mañueco quiere su particular 4 de mayo en pleno mes de febrero, un día justo antes de los ‘enamorados’. De conseguirlo será un éxito de Génova, de no lograrlo, comenzarán a escucharse el primer afilado de cuchillos.

La foto de León marcará el camino. García Egea, Juan Manuel Moreno Bonilla, Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijoo, Fernando López Miras e Isabel Díaz Ayuso bajo el mismo techo. Mañana, Martínez Almeida, Concepción Gamarra, Javier Maroto y Dolors Monserrat.

“Os hago un vaticinio, una promesa: a partir de este momento todas las elecciones que se convoquen, sea cual sea su ámbito territorial, las va a ganar el PP. Ese es mi compromiso”, aseguró el secretario general, Teodoro García Egea, el pasado 19 de diciembre en el congreso del PP de Aragón. La idea es que en Castilla y León comience ese pronóstico de ciclo político en España realizado por el murciano.

Fuentes del PP avisan de que esto no ha hecho más que comenzar, y que después de los comicios de Castilla y León, se producirá un efecto dominó en el resto de España. La Andalucía de Moreno Bonilla será la siguiente. Todo ello servirá para fortalecer la figura de Pablo Casado. Los asesores del presidente del PP piensan que ya es el momento de rentabilizar el desgaste que está sufriendo el Gobierno de Sánchez, y el malestar social que se vive en la calle con la subida de los precios y la gestión de la pandemia. Casado no quiere un Gobierno de coalición, Mañueco tampoco, pero quizás tenga que hacerlo.

El mundo rural, la clave

El mundo rural será el que decida la composición de las Cortes. En pleno emerger de España Vaciada, Mañueco decidió adelantar las elecciones para frenarles. Así, les ha pillado con el pie cambiado y sin apenas candidatos. Hasta el punto de que la formación se ha convertido en una macedonia de ex de distintos colores políticos. El voto de agricultores, ganaderos, cazadores…está en juego. Nadie sabe por dónde puede ir el voto de unas personas que se han visto heridas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El socio del Gobierno le ha dejado una patata caliente al secretario general socialista, Luis Tudanca. Por este motivo, Mañueco quiere hacer un carpe diem (aprovecha el momento) y captar su atención. Al acecho un Vox con ganas de sacar tajada en el campo y, sobre todo, entre el mundo de la caza.

Las apuestas

Y por supuesto, todos los partidos políticos tienen sobre la mesa las encuestas de los medios de comunicación y los sondeos internos. El PP se fía de los que le dan muy cerca de la mayoría, Vox se fía más del ‘runrún’ que dice que van a conseguir un resultado histórico, el PSOE prefiere pensar en aquello que la mejor encuesta se hace el día de las elecciones y Ciudadanos…con sobrevivir a la quema se dan por conformes.

