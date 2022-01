Así piensa la hematóloga Dolores Caballero: "Las autoridades tienen que escuchar a los médicos"

Salamanca vuelve a brillar con luz propia en el conjunto de la Medicina española. La prestigiosa hematóloga y jefa de la Unidad Clínica y de Trasplante del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Dolores Caballero, acaba de ingresar en la lista de los 100 mejores médicos de España que confecciona todos los años la revista Forbes. Además, otro destacado facultativo salmantino vuelve a estar incluido en este meritorio elenco, como es el caso del jefe de Cirugía Torácica del Complejo Asistencial Universitario, Marcelo F. Jiménez.





"La noticia me causó un poco de sorpresa, pero enseguida hice la reflexión de que los médicos trabajamos siempre en equipo y no tenemos asumido del concepto de invidualidad... Por eso tuve claro que que este reconocimiento no es para mí, sino para todas las personas que trabajamos en el Sericio de Hematología, como los médicos, las enfermeras o los investigadores", destaca la doctora Dolores Caballero, quien argumenta esa idea al enfatizar que "la Hematología es imposible hacerla sola, trabajamos dentro de un equipo que analizamos los distintos casos que tratamos... Por eso cuando recibí la noticia no vi mi nombre, sino que vi a todos las personas que formamos el equipo del Servicio de Hematología de Salamanca".

Dolores Caballero vincula su inclusión en la lista Forbes con la brillante y extensa trayectoria del Servicio de Hematología, desde que fuera creado por el doctor Antonio López Borrasca en el año 1976. En 2020, por ejemplo, "fuimos el servicio que más trasplantes alogénicos realizamos en España, concretamente 90". Y es que el nombre de Salamanca sobresale en el panorama médico nacional y así se entiende que muchos enfermos elijan el Hospital de la capital charra para realizarse estos trasplantes. Además, el Servicio de Hematología de Salamana volvió a conquistar otro hito al convertirse en la gran referencia en las terapias con células CAR-T, después de que el Ministerio de Sanidad seleccionaria ocho centros para iniciar este revolucionario tratamiento en España y el Servicio de Hematología de Salamanca fue uno de los elegidos por las autoridades sanitarias.

Dificultades

Sin embargo, su departamento se encuentra también con dificultades, como sucede con su dotación en materia de personal. "Este servicio es de los mejores de España, pero actualmente tenemos un hematólogo menos que hace 20 años... Por eso, mucha de la asistencia que se realiza en esta unidad se tiene que hacer con contratos de investigación del Ibsal". Entiende Dolores Caballero que esta situación "no es buena" y que lo que deben hacen hacer las autoridades sanitarias es perfilar más plazas para Hematología. "Las autoridades tienen que escuchar a los médicos, a lo que decimos, porque si seguimos así, este Servicio de Hematología se acabará agotando".

La doctora Dolores Caballero alude también a otro "hándicap" al que se enfrentan, como es el tradicional aislamiento de Salamanca por sus carencias en materia de comunicaciones, especialmente con Madrid, una coyuntura que también les afecta. "Hay que mejorar nuestras comunicaciones con Madrid", enfatiza, especialmente pensando en contar con más facilidades para que los pacientes puedan venir a tratarse al hospital salmantino. Y es que esta prestigiosa hematóloga tiene muy claro que "los gobernantes de nuestra Comunidad Autónoma deberían apostar por ofrecer excelencia en todos los ámbitos, en Medicina, en Farmacia, en investigación...Estos reconocimientos están muy bien, pero lo que les pedimos los médicos es que nos escuchen", concluye.

