‘Supersábado’ de precampaña en Castilla y León: ningún político nacional quiere perderse la foto

Nadie lo oculta. Las elecciones del próximo 13 de febrero en Castilla y León se han convertido en el mejor termómetro para calibrar el estado del voto que hay en España. Aunque son los castellanos y leoneses los que se juegan su futuro en las urnas, los partidos políticos saben que será el primer examen para los líderes nacionales. Por eso, todos quieren estar presentes en la foto de este fin de semana en la Comunidad.

Castilla y León se convierte en el epicentro de la política durante este sábado y domingo. León y Valladolid concentrarán a los pesos pesados nacionales. La agenda no deja lugar a dudas y todo esto en plena sexta ola y con la Comunidad como una de las regiones de Europa con más incidencia a 14 días. Pero parece ser que la precampaña electoral no sabe de ‘ómicrons’ y ‘deltas’.

Todo el PP en León

En León, en el Palacio de Congresos, estará toda la maquinaria del Partido Popular en la celebración del Congreso regional que encumbrará a Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del PP, Pablo Casado, sabe que se juega mucho en estas elecciones, por eso pretende vivir en Castilla y León su particular ‘rodillo Ayuso’. Además, la formación quiere huir de una imagen de ruptura, como ocurriera meses atrás en Madrid, y ofrecen la de un “PP unido y fuerte”. No faltará nadie en León. Todos los pesos fuertes estarán arropando al candidato Mañueco. Por supuesto estará Casado y García Egea, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras.

El Congreso cerrará el domingo 16 con el comunicado de las Nuevas Generaciones y de la mesa 3: ‘El Partido Popular en las instituciones’ con la moderación de Martínez Almeida, portavoz Nacional del PP, y con la participación de Raúl de la Hoz (portavoz en las Cortes de Castilla y León), Concepción Gamarra (portavoz PP Congreso), Javier Maroto (portavoz PP Senado) y Dolors Monserrat (portavoz PP Parlamento Europeo), posteriormente llegará el cierre y clausura con el presidente popular, Pablo Casado, junto a Mañueco.

La contraprogramación del PSOE

Estaba claro que el PSOE no podía dejar que todos los focos y los titulares fueran para Génova, por lo que ha programado una Convención Municipal en el mismo León. En este caso en el Auditorio Ciudad de León y con cerca de 600 alcaldes y portavoces desde las diez de la mañana. Allí estarán ediles como el de León, José Antonio Díez, la de Segovia, Clara Luquero, Soria, Carlos Martínez, el vallisoletano Óscar Puente o el burgalés Daniel de la Rosa, además del presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, recientemente elegido como presidente del PSOE de Castilla y León. Y por supuesto, el líder socialista Luis Tudanca. También se espera que pueda venir algún líder nacional, aunque de momento no está confirmado. Lo que sí es seguro es que no será Pedro Sánchez, que estará en Granada.

Los extremos se tocan en Valladolid

Mientras que en Valladolid son los extremos los que se juntan. Vox y Unidas Podemos calibran sus fuerzas aunque en diferentes escenarios. Así, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general, Javier Ortega Smith, presentarán el sábado a los candidatos a las elecciones autonómicas a las Cortes. El acto político tendrá lugar a las 12.30 horas en la plaza de la Universidad, un lugar que se presume se puede quedar pequeño ante los seguidores verdes, como ya ocurriera en la anterior visita de Abascal a la ciudad del Pisuerga.

Abascal y Ortega Smith compartirán escenario en Valladolid con su candidato a la Presidencia de la Junta, el joven abogado burgalés Juan García-Gallardo, que encabeza la lista por Valladolid, junto a la actual procuradora Fátima Pinacho. Será el primer acto de precampaña.

Por su parte, Unidas Podemos tampoco ha querido perderse este ‘supersábado’. Así, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ejercerá de madrina con los candidatos ‘podemitas’ en la presentación de su candidatura de cara a las elecciones a la Junta de Castilla y León. Eso sí, en un acto mucho más sencillo, que se realizará en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, a las 11:45 horas, para dar a conocer la lista de nombres que "recuperará Castilla y León", tal y como publica el perfil del partido en Twitter.

El leonés Pablo Fernández, que encabeza las listas de la formación por Valladolid, y sus compañeros para los comicios como María Sánchez, Isabel Reguilón, Juan Gascón y Jorge Casas, estarán acompañados, también, por Enrique Santiago, secretario general del PCE y secretario de Estado para la Agenda 2030 y Juantxo López de Uralde, coordinador general de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos en el Congreso.

Igea con Villacís y Bal

¿Y Ciudadanos? Pues está claro que el candidato Francisco Igea continuará su peregrinar por medios de comunicación y realizará algún acto (aún sin confirmar) en Castilla y León con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís y por el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal. La líder naranja Inés Arrimadas, en avanzado estado de gestación, visitó Valladolid hace una semana. Un fin de semana intenso en Castilla y León porque nadie quiere perderse la foto.

