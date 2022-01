Pablo Casado en Ávila: “En Castilla y León no hay macrogranjas, hay granjas grandes y pequeñas”

“En su pueblo de adopción”, en Las Navas del Marqués, “que es una maravilla y un emblema de la ganadería abulense y de Castilla y León” el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha realizado una visita a una explotación ganadera extensiva de vacuno donde las declaraciones las ha realizado rodeado de vacas. Allí ha vuelto a cargar contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones “contra la carne y los ganaderos” y ha ensalzado el trabajo que se hace desde este sector.

Preguntado por su opinión de las macroganjas, el líder popular tienes que ni en Castilla y León ni en España “hay macrogranjas”, lo que sí existen son “granjas pequeñas y granjas más o menos grandes, donde no se maltrata a los animales y se cumplen todas las medidas”. Y ha retado al ministro de Consumo a que “cambie la ley” si le parece que en estos lugares se cometen “irregularidades”.

Hasta el punto de que ha asegurado que este tipo de explotaciones “no contaminan” y que en España para abrir una macrogranja hay que cumplir con una “estricta” normativa y donde la carne que se producen “no es tóxica y es de calidad”. Llegado a este punto ha recomendado a Garzón que venga a conocer el ganado de Castilla y León. Además ha reivindicado al Partido Popular como “el partido del campo y de la España Vaciada”.

Asimismo, Casado se ha comprometido a visitar la próxima semana una explotación de ganadería intensiva, seguramente en Palencia, su tierra natal.

Dimisión de Garzón

Casado ha afirmado que "estamos tremendamente indignados con el ataque que desde el Gobierno se está haciendo al sector primario, agricultores y ganaderos, desde hace ya tres años", por eso ha querido lanzar un mensaje muy claro: “en España tenemos la mejor carne del mundo”.

"No hay precedentes de un Gobierno que ataque a sus propios productos y hable mal de su país en el extranjero, y nosotros pedimos responsabilidades de inmediato, ha recordad en alusión a las declaraciones realizadas por Garzón en un medio de comunicación inglés. "Le pedimos a Sánchez que cese a Garzón, que pida disculpas a los ganaderos, que se retracte de las palabras o, si no, estará asumiendo que es un presidente débil que no manda nada".

Sigue los temas que te interesan