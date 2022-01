'Cocina con corazón', un proyecto para la promoción de la gastronomía de Castilla y León

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado hoy, en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez, en Valladolid, en la presentación del proyecto audiovisual ‘Cocina con Corazón’.

Se trata de una serie de diez capítulos de unos 15-18 minutos de duración aproximadamente cada uno, que se difundirán en redes sociales, donde se mostrarán recetas características de cada provincia de la Comunidad. Habrá uno dedicado a cada una de las nueve provincias y uno general de Castilla y León.

Todos ellos contarán también con una sección de maridaje, en la que se hará una propuesta de vinos y/o bebidas procedentes de cada provincia a cargo de formadores del Curso Internacional de Sumiller Profesional de la Escuela Internacional de Cocina y de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, y una sección de nutrición, en la que se pondrá de manifiesto el análisis nutricional de los principales ingredientes del menú, por parte del Ienva (Instituto de Endocrinología y Nutrición de Valladolid).

Carnero ha puesto de manifiesto “la importancia del papel que desempeña en este caso la Escuela Internacional de Cocina, para que, con la colaboración de Tierra de Sabor, se fomente y se promueva el amplio abanico que atesora el sector agroalimentario de Castilla y León, se destaque la calidad y el origen de nuestros productos y se potencien alianzas para favorecer al mismo tiempo al sector gastronómico”.

Así mismo, el consejero ha dejado claro que “muy lejos de los mensajes negativos que se vienen escuchando en los últimos días sobre un sector tan importante como el ganadero, gracias a la profesionalidad y al excelente trabajo que realizan a diario nuestros agricultores y ganaderos y nuestra industria agroalimentaria, la Comunidad posee 71 figuras de calidad agroalimentaria reconocidas. Y aunque ya poseen por sí mismas su propio potencial, acciones como esta van a ayudar a ensalzar aún más su calidad y sus valores nutricionales”.

Como ha resaltado Carnero, “la Escuela Internacional de Cocina es el socio ideal para las alianzas que queremos hacer con el sector gastronómico y lo es porque cuenta con el prestigio, los medios, la experiencia, las instalaciones y conoce, y comparte, los valores que hay tras la marca del corazón amarillo”.

Objetivos de la iniciativa

Los objetivos de esta iniciativa son en primer lugar, mostrar la excelencia del sector agroalimentario de la mano de Tierra de Sabor, en segundo lugar, visibilizar los retos sociales, en tercer lugar la importancia que tiene la gastronomía como embajador de los productos de calidad de todas las provincias de Castilla y León. Y sin duda, ensalzar la labor de la EIC, y a su vez, concienciar al público sobre la importancia de una alimentación saludable y responsable.

La Escuela Internacional de Cocina

La Escuela Internacional de Cocina es un reconocido centro de formación regional, nacional e internacional, que se ha convertido en una referencia en el sector y en el que se desarrollan y comparten nuevas tendencias y conocimientos que aportan un valor añadido al sector. En este espacio se conjuga la labor innovadora y de investigación con el mantenimiento y mejora de la cocina tradicional.

La Escuela cuenta con la primera sala de catas certificada en España según la ISO 8589:2010 Sensory Analysis – General Guidance for the Design of Test Rooms, aula de repostería y chocolate, aula de panadería, cuarto de preparación de alimentos, cuarto frío, aula de asados y una amplia y espectacular cocina unida a un magnífico equipo de profesionales.

