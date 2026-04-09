La importante Feria Medieval de Torre de Moncorvo regresa del 17 al 19 de abril

Imágenes de otras ediciones de la Feria Medieval de Torre de Moncorvo (Portugal). Luís Falcón.

La Câmara Municipal de Torre de Moncorvo ultima una nueva edición de su importante Feria Medieval, que este año se celebrará del 17 al 19 de abril en el casco histórico de la villa, un lugar emblemático a orillas del Duero y lleno de historia.

La XIII edición de la Feria Medieval de Torre de Moncorvo tiene como tema central los ‘Aromas y Sabores en la Torre de Mem Corvo en el reinado de D. Dinis’. Un rey de Portugal que fue crucial tanto para consolidarlo como país, como también para el desarrollo de una villa como Moncorvo, con su fuero de feria.

El tema elegido pretende destacar y valorizar los alimentos y los productos endógenos de la región, así como su comercialización e intercambio con los habitantes locales y los forasteros que durante estos días visitan y recorren la villa, existiendo referencias a algunos de estos productos a lo largo de la Edad Media.

Era en los momentos de convivencia en torno a la comida donde se cerraban negocios, tenían lugar momentos de diversión y también de conflicto.

Todos estos aspectos estarán presentes en esta nueva edición.

Mercado medieval

Por otro lado, el mercado medieval seguirá contando con la presencia de diversos artesanos, mercaderes, místicos y taberneros para promocionar sus productos.

En cuanto al programa de espectáculos, destacan en esta edición ‘La Villa Rica de Torre de Mem Corvo: entre el hierro y la huerta’, campamento de vida militar, poblado medieval, artes y oficios medievales, carta de caminante, boda medieval, cortejo del rey D. Dinis.

Y su corte en tierras transmontanas de Moncorvo, herrerías, paseos a caballo por el burgo, plaza de los vinos del Rey Labrador, mercado de aves, procesión de Santa Bárbara, torneo ‘Por la mano de la doncella, la espada de la doncella’ y entrenamiento de caballeros.

La villa de Torre de Moncorvo revivirá la época medieval, retomando así un diálogo vivo con las memorias que nos llegan del ambiente vivido en el siglo XIII en las regiones del interior de Portugal y, en muchos casos, de frontera.

Foto montaje de la feria medieval de Torre de Moncorvo (Portugal). Luís Falcón.

La Feria Medieval de Torre de Moncorvo tiene como objetivo valorizar y recuperar el patrimonio cultural inmaterial y dinamizar su arquitectura, contribuyendo así a la promoción turística y cultural y al desarrollo de la economía local, tanto en Torre de Moncorvo como en el Valle del Duero.

De este modo, se mejora la oferta y se contribuye a reforzar la integración de la región en las dinámicas de competitividad global.