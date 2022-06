Regresa el Festival Intercéltico de Sendim, gratuito para convivir con aires de fiesta

Regresa el Festival Intercéltico de Sendim, los días 5 y 6 de agosto, después de una interrupción de dos años provocada por un bicho que fue especialmente malo y agresivo para el mundo de la cultura.

Regresa sin taquilla: todos los conciertos, y las habituales actividades paralelas y eventos afines, serán gratuitos, de puertas abiertas para todos cuantos quieran disfrutar de músicas con las que se acostumbra realizar la fiesta 'sendintercéltica'. Así, será más fácil venir a las tierras de esta 'lusa finisterra'.

Como siempre, el festival parte de las raíces y avanza hasta la modernidad, hace de estos valores de la tradición alianza de futuro. En un tiempo todavía y aún nada fácil para la cultura, el Festival Intercéltico de Sendim permanece fiel a sí mismo, siguiendo una línea de programación que no entiende de modas, sino más bien (re)afirma la identidad programática definida en el ya lejano año 2000, cuando en territorio de Sendim comenzó esta aventura musical y cultural. Tienes, por tanto, que ser una programación económicamente más contenida -la volatilidad de la situaciòn sanitaria obliga a ser prudentes-, lo de que modo alguno podria significar una reducción (por mínima que fuese) de la alta calidad de los artistas presentados.

En la noche del día 5 de agosto, en el escenario Inatel (al cual se llega al son de las rondas de los gaiteros mirandeses), abre en tonos de excelencia mayor: de Galicia llega Pärbo, con una propuesta musical que constituirá una de las grandes sorpresas del festival, con abordajes osados e innovadores, en un concierto que irá directamente para las mejores y más prolongadas memorias del Intercéltico de Sendim. Y lo mismo sucederá con el espectáculo 3x4, con la responsabilidad de dos portentos de llegados de tierras de Castilla y León: La Musgaña y Vanessa Muela. Un verdadero festín musical, servido por numerosos instrumentos musicales tocados por un trío seminal, con larga y aclamada carrera, y también con la voz (lo que más se verá...) de una gran señora del canto en las vecinas tierras españolas. Y la noche terminará con un grupo mirandés, Trasga, en una afirmación festiva de las raíces sobre todo recreadas en composiciones propias que nos devuelven, en cada nota, al sortilegio de la Tierra de Miranda.

El sábado, 6 de agosto, la primera osadía musical, llena de creatividad y transbordadora de virtuosismo, acontecerá por la tarde en la Casa de Cultura, con Manuel Guimarães y Carlos Zíngaro en el regreso a Sendim para presentar un disco con bellísimas e innovadoras improvisaciones sobre modas transmontanas. Y por la noche, de nuevo en el Palco Inatel (de nuevo conducidos al recinto al son de las rondas de gaiteros mirandeses), se abrirán las 'hostilidades' con el grupo Cataventos, que propondrá un viaje musical por las raíces musicales portuguesas, durante el cual la participación del público será (debería) ser una realidad. Todo esto acontecerá antes del espectáculo del que es uno de los grupos históricos del folk en Portugal, con una trayectoria artística que está a punto de cumplir cinco décadas: Bando do Rei Pescador. Ellos son una verdadera institucion y su propuesta explora y desenvuelve una senda artística poco seguida por los músicos de folk portugués y con un notable acervo de composiciones propias, que fluyen con la espontaneidad de las 'cosas' que forman parte de la vida. Y cierran la noche los asturianos Guieldu, un colectivo que hace de la música una celebración sin límites, recorriendo el amplio cancionero tradicional de sus tierras y, especialmente para presentarse en Sendim, con la incorporación de algún que otro tema mirandés, como forma de evidenciar las raíces culturales y linguísticas repartidas entre asturianos y mirandeses. Será un fin de fiesta a lo grande.

Miranda Do Douro conserva sus tradiciones, como la de los 'pauliteiros' Luis Falcao

Durante la tarde tendrá lugar también, en la Casa de Cultura de Sendim, la presentación de discos y libros consagrados a la lengua mirandesa y a cantautores portugueses, como será el caso de los que directamente se relacionan con la exposición 'Adriano Correia de Oliveira - 80 años'.

Además, durante los dos días de festival, los participantes podrán también asistir a exhibiciones de los grupos de pauliteros, toques de campanas y otros eventos... Música, artesanía, libros y discos, productos de la tierra, pociones mágicas -entre las cuales pontifica el singularmente delicioso licor celta- tertulias y encuentros, en fin, los ingredientes indispensables de las celebraciones intercélticas.

Los grupos y artistas

PÄRBO

Galiza - Palco Inatel

5 Agosto: 22h00

Tras trabajar y colaborar de forma ocasional en diversas formaciones, en la primavera de 2019 comienzan a pescar un repertorio en el que combinan un bagaje que nada bien asentado en el centro de gravedad en la música. Esto, a Begoña Riobó y a Anxo Pintos, no les impide buscar tratamientos y hacer búsquedas osmóticas en otras hileras estéticas para acabados sonoros de dimensión contemporánea. Violín, arpa célt y voz van de la mano de Riobó. Zanfona y segundo violín de Pintos.

Entre los conciertos figurn el de la ceremonia inaugural de la conferencia mundial del Atún en Vigo, en el auditorio Abanca en septiembre de 2019, y de la Iglesia de Bonaval en Compostela, dentro del Tradfest en julio de 2020, Auditorio del C.C. Abanca para la Universidad de Vigo en junio de 2021, Festival Música en el Claustro de Tui en agosto; Día de Galicia para el Concello de Vigo, Jornada de la zanfona para el Concello de Lugo.

PÄRBO, acaba de completar entre julio y diciembre de 2021 una gira de cinco conciertos por la Isla de Gran Canaria junto a Olga Cerpa y Mestisay bajo el nombre de Músicas en el Camino, donde se juntaron las dos corrientes musicales atlánticas en el Camino de Santiago oficial existente en la isla.

LA MUSGAÑA & VANESA MUELA

Castilla y Léon - Palco Inatel

5 Agosto: 23h15

'Tres x cuatro' es un espectáculo compartido entre el mítico grupo La Musgaña y Vanesa Muela creado para emocionar y acercar la música tradicional de raíz de Castilla y León a todos los públicos.

Es realmente un punto de encuentro entre estas dos formaciones donde las melodías y los instrumentos musicales tradicionales empleados por La Musgaña, se fusionarán con la voz inconfundible y el dominio de la percusión tradicional de Vanesa Muela.

Durante el espectáculo, se interpretarán diferentes temas musicales tradicionales instrumentales y vocales de sus respectivos repertorios, y a través de su experiencia y respetando siempre los temas originales, desarrollarán de manera conjunta una serie de arreglos e instrumentaciones propias con el fin de poner en valor la música de tradición oral de Castilla y León.

A lo largo del concierto, se utilizarán numerosos y sorprendentes instrumentos musicales consiguiendo que el espectáculo sea abierto y participativo. El resultado será una amalgama de sonidos y emociones que conseguirán impresionar al público.

TRASGA

Portugal - Palco Inatel

5 Agosto 2022: 00h45

TRASGA es un grupo mirandés que apuesta por la creación de música original en leguna mirandesa. Compuesto por cinco integrantes multi-instrumentistas, su repertorio se asienta en letras que remiten a los antiguos romances pero también a otra temática con un fuerte componente de sátira y crítica social.

Incluye temas instrumentales, sobre todo para gaita de fole y fraita. Algunos de estos temas son ya hoy en día tocados por una generación más nueva de gaiteros, que los incluyen en sus repertorios.

La identidad musical de Trasga está naturalmente marcada por el contexto de origen del grupo, pero también de la mezcla creativa de instrumentos musicales contemporáneos con otros más antiguos, que forman parte de la etnomusicología de la Tierras de Miranda, como la gaita de foles, la fraita, la zanfona, la charamela y el rabel.

é naturalmente marcada pelo contexto de origem do grupo, mas também da mistura criativa de instrumentos musicais contemporâneos com outros mais antigos, nomeadamente instrumentos que fazem parte da etnomusicologia de Terras de Miranda, como a gaita de fole, a fraita, a sanfona, a charamela e o rabel.

CATAVENTOS

Portugal - Palco Inatel

6 Agosto: 22h00

Vienen del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. Vienen de Portugal y de todos los vientos que hacen girar, trayendo la inspiración para los sonidos que se crean y recrean. Vienen de la tradición pero también de la modernidad.

Cataventos se presenta como un proyecto de música de identidad portuguesa en la que varias influencias conviven filtradas por la sensibilidad y experiencia de sus miembros: la música tradicional de Portugal se funde con otros géneros más modernos, a través de instrumentos tradicionales como las gaitas de foles, las percusiones, el cavaquinho y la viola, a los cuales se junta la voz, para crear originales y para recreaciones y músicas ya existentes.

Cataventos. El sabor de los vientos

Es una banda de Lisboa compuesta por tres elementos que se dedican a la música y a los instrumentos tradicionales portugueses. Cada uno está igualmente ligado a otros proyectos de música tradicional, así como a la enseñanza y divulgación.

Sus conciertos son intensos y animados, siempre marcados por la interacción constante con el público y con varios registros sonoros y mezcla de instrumentos. Los temas con gaita de foles y flauta de tamorilero son fuerte, la mayoría instrumentales y despiertan un ambiente de fiesta, en cuanto que los temas tocados con flauta travesera, adufe y viola remiten a los temas cantados, envolventes e intimistas con el público.

BANDO DO REI PESCADOR

Portugal - Palco Inatel

6 Agosto 2022: 23h15

Hace 46 años (junio de 1976) en la ciudad de Porto nacía KING FISHER's BAND. Creada por los hermanos Orlando y Jorge Mesquita, este grupo dió el puntapié de salida a la música en vivo diaria en la ciudad de Porto.

La música con influencia folk/country fue presentada a los portugueses. Expertos ejecutantes, tanto a nivel vocal como instrumental de músicas de Simon and Garfunkel, Crosby Stils Nash and Young, Jonh Denver, Willie Nelson e Joan Baez, bien como originales en portugués, la KFB forma parte del imaginario de muchos portuenses que, a partir de finales de los años 70, frecuentaban lugares emblemáticos de la ciudad de Porto con música en vivo como Twiggy, Taberna do Infante, Sir Walter Scott, Felix, Taberna 2000, Duque, Postigo do Carvão, Splash, Forrobodó entre otros.

Durante años, los KFB animaron Portugal de norte a sur, con incursiones anuales en España. Cuando la RTP era el único canal existente varios programas musicales fueron de su responsabilidad.

Más de 50 músicos portugueses pasaron por la KFB: Pedro Taveira (excepcional batería ya fallecido) Vítor Rua, Carlos Araújo, Fernando Nascimento, Quico Serrano, Zé Rato, André Sarbib, Miguel Braga, Álvaro Azevedo, Paulo Pinto, Zé Espanha, Carlos Polónia (ya fallecido), Rui Cenoura Ferraz, Manuel Guimarães, Alberto Jorge, Paleka, Rui Júnior, entre otros.

Desde el primer sinble, en 1981, en el cual la KFB grabó originales en portugués, la designación de Bando do REI PESCADOR surge natural.

Desde o primeiro single, em 1981, no qual a KFB gravou originais em português, a designação de Bando do REI PESCADOR surge naturalmente.

En el escenario estarán Orlando Mesquita, Hugo Mesquita, Higino Costa e Paulo Coelho de Castro, Rui 'Cenoura' Ferraz y Manuel Guimarães.

GUIELDU

Astúrias - Palco Inatel

6 Agosto 2022: 00h45

Guieldu nace como proyecto musical a finales de 2019 en Asturies por iniciativa del flautista y compositor del grupo Héctor Aneiros. Se trata de una banda joven de música celta inspirada en la sonoridad de los grupos y artistas del género en los 80’s y 90’s.

El nombre suele despertar curiosidad y viene de una expresión propia dealgunas zonas del centro-occidente asturiano. En ellas, “dir al guieldu” o “tar al guieldu” significa ir a recoger frutos menudos al campo, al bosque e incluso a la mar. Por eso, “Guieldu” es también una alegoría del trabajo de la banda: recolectar músicas tradicionales del arco atlántico y adaptarlas a su propio estilo.

Por causa de la pandemia y los confinamientos de 2020 la actividad del grupo quedó truncada. Los ensayos se vieron afectados por largos parones quedificultaron la preparación del repertorio y la estabilidad de la formación. Tras estos vaivenes iniciales, a lo largo de 2021 Guieldu logra consolidar sus integrantes con siete componentes asturianos y leoneses que llegarían desde panoramas musicales muy variados, la música tradicional, clásica, metal, world music...

Susana pone desde entonces la voz y la guitarra acústica, Celia es la violinista, Jorge el bouzoukista, Laura manda en los teclados, el bajista Pablo, Gabriel a la batería y Héctor whistles, flautas y ocarinas. A finales de ese mismo año 2021, con la banda todavía inmersa en lacreación de su repertorio, sintieron ganas de publicar un primer single para mostrar su estilo al público, pero esa juventud que aporta frescura y dinamismo también supuso un gran problema; ser estudiante o tener un trabajo eventual equivale a pocos recursos económicos.

Sin medios para contratar un estudio de grabación, mucho menos producción, se deciden a grabar por su cuenta en el local de ensayo, aprovechando las vacaciones de Navidad. Con la ayuda altruista del técnico de sonido Adrian Fernández, que se ocupa de la mezcla y masterización, en febrero de 2022se lanzó L’Aremu, el primer single

Guieldu podría enmarcarse en la vertiente new age del amplio género de laMúsica Celta, la que combina instrumentos tradicionales y sintetizadores electrónicos. Por eso, sus influencias giran en torno a bandas y artistas que triunfaron en las décadas de esplendor de esta música, los 80’s y 90’s.

Hablamos por ejemplo de Capercaillie, Clannad, Secret Garden, Dónal Lunny, Loreena Mckennitt, Alan Stivell, Nightnoise o Dan ar Braz. También músicos españoles tan internacionales como Carlos Núñez y Hevia.

Igualmente Guieldu se inspira en grupos de la escena folk atlántica como Altán, Berrogüetto, Luar na Lubre, y de la asturiana N’Arba, Brenga Astur, Balandrán o Beleño.

El repertorio de Guieldu, en su mayoría original, se basa en la música de raíz de las llamadas «naciones celtas». Como sería de esperar, la música tradicional asturiana y del resto del noroeste peninsular tiene un protagonismo muy destacado. Estas piezas son incorporadas y reinterpretadas por Guieldu añadiendo arreglos propios tanto melódicos como instrumentales que aportan el característico sonido del folk-celta/new-age.

Así, con Guieldu podemos escuchar lo mismo una muñeira gallega que una xiraldilla asturiana, un jig escocés o una danza bretona, eso sí, compaginado sonoridades tradicionales y tecnología digital.

CARLOS ZÍNGARO & MANUEL GUIMARÃES

Portugal - Sendim (Casa da Cultura)

6 Agosto 2022: 15h30

CARLOS ZÍNGARO. Aos 13 anos já era membro da Orquestra Universitária de Música de Câmara e a paixão pela música (começou a estudá-la apenas com 4 anos) levou-o para o violino, órgão e canto gregoriano, seguindo-se estudos de musicologia, música electro-acústica e música contemporânea (teatro-música), registando várias permanências na Universidade Técnica de Wroclaw (Polónia) e na Creative Music Foundation de New York (EUA).

Foi pioneiro em Portugal no uso das novas tecnologias na composição e interacção em tempo real, assim como no que se refere às relações som/movimento e “composição imediata”. Marcou presença nos mais importantes festivais e concertos de “improvisação” e “nova música” na Europa, América e Ásia, tendo actuado quer a solo quer com músicos como Fred Frith, Anthony Braxton, Joelle Léandre, Daunik Lazro (e a lista seria infindável…), tendo recebido elogios de mestres mundiais como De La Monte Young, Siegfried Palm, Steve Lacy e John Zorn, entre outros.

A sua produção discográfica, quer a solo quer em colaboração com outros músicos ultrapassa a meia centena de títulos, com edições em França, Alemanha, Canadá, Itália, Inglaterra, Japão, Holanda e EUA.

MANUEL GUIMARÃES. Compositor, pianista, guitarrista e improvisador, começou a sua formação musical na Academia de Música de Espinho e concluiu em 1988 o Curso Geral de Composição no Conservatório do Porto. Desde 1985 exerce a docência no Ensino Básico de Educação Musical e em 2014 concluiu mestrado em Ciências Musicais na FSCH da Universidade Nova de Lisboa.

Passou por grupos como King Fisher’s Band, FM e Tropical e colaborou com o Vidya Ensemble, Andarilho, Coty Cream e Chorinhando, assim como em gravações de vários músicos (Victor Rua, entre outros) e participou como pianista no grupo Separados Frutos.

Tem mantido colaboração em gravações e concertos com músicos como Carlos Zíngaro, Paulo Curado, Maria Radich, Rogério Silva e Ulrich Mitzlaff, entre outros. Mais recentemente tem integrado o quarteto INC e o Trio Acupuncture.

Sigue los temas que te interesan