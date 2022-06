La Feria Medieval de Pinhel abre sus puertas para diversión durante el fin de semana

Escribo la crónica desde Encostas do Côa, un centro de turismo rural que mira de frente a las históricas torres de Pinhel. Un lugar para la historia de las guerras entre España y Portugal, allá por el siglo XIV, cuando estaban formándose ambos estados. Y el recuerdo de esos tiempos es lo que motiva, entre otras cuestiones, la organización de la Feria Medieval de Pinhel. Porque este Municipo, nombrada Cidade do Falcão, Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal, también tiene su lugar en las leyendas de aquellos tiempos. Por eso, la Câmara Municipal, que preside Rui Ventura, inunda de colorido las calles, puebla de cortejos y torneos la ciudad, música por cada esquina, artes del circo, espectáculos de fueto, escenificaciones y mucha animación. Todas estas característica serán una constante a lo largo de estos tres días, en los que el centro histórico de Pinhel vuelve a ser escenario de la Feria Medieval, tras dos años suspendida por la pandemia. Además, este evento cuenta con la presencia de un Mercado Medieval llegados de varios puntos del país y un alto número de tabernas dispuestas a servir deliciosos manjares.

Por eso, este fin de semana Pinhel bien vale una visita. Los visitantes tendrán, de esta manea, la oportunidad de experimentar un verdadero viaje en el tiempo que, localmente, es también un homenaje a la historia de Pinhel.

Un multitudinario desfile, el aperitivo 44 fotos Imágenes del desfile inaugural de la Feria Medieval de Pinhel 2022

A primera hora de esta ventosa tarde de viernes, se ha celebrado un multitudinario y participativo desfile inicial, en el que los principales protagonistas fueron los escolares del concejo, y que abre el amplio y variado compendio de actos que conforman su Feria.

Pinhel –un bello municipio enclavado en el corazón de la Beira- se remonta en el tiempo para vivir tres días de gran animación medieval. Desde la plaza mayor de la ciudad, frente a la Câmara Municipal y continuando por las calles del centro histórico, la Feria Medieval culmina cerca del castillo, un lugar de singular belleza y encanto, con las mejores vistas de la ciudad que jalonan dos torres.

Gran Cena Medieval en la noche del sábado

Ya en el jornada de mañana, en el amplio programa destaca la realización de una Cena Medieval, a las 19.30 h (sujeta a previa inscripción) y que contará con 350 comensales, todos ataviados de época. Viaje en el tiempo, sumérjase en esta aventura y forme parte de la historia! Pinhel va a retroceder en el tiempo y a vivir tres días de gran animación al estilo medieval…

Ai cabeça de vento! El viajero casi se despide sin explicar por qué Pinhel es llamada ciudad Falcão. En la Edad Medida, concretamente en 1385, los españoles se batían en retirada, derrotados en la Batalla de Aljubarrota, cuando los valientes pinhelenses capturaron el halcón (falção) del rey de Castilla. Un gesto que elogió el monarca portugués, describiendo la ciudad “Pinhel Falcão, Guardia-Mor de Portugal”. Desde entonces el escudo de armas incluye un halcón, vigilante en el frondosa copa de un pino.

Este viernes comenzó el recuerdo y la fiesta, porque no hay presente, todos los caminos son recuerdos o preguntas… Y aquí se viven algunos y se responden a otras, porque hablar de Pinhel es hablar de tradiciones, de historia, de participación y de fiesta.

PROGRAMA

Sábado, dia 4 de junho

11h00 | Abertura do Mercado com música ao vivo (nas entradas e ruas da cidadela)

11h30 | “Os Duendes Acrobatas” (deambulante)

- Demonstração de ofícios e armas (Acampamento)

12h00 | Música e Danças Orientais (Praça do Município até à Praça do Castelo)

12h30 | Petiscos e Gulodices nas Tabernas

- “LOBA PARDA” (Praça do Castelo até à Praça do Município)

13h00 | “As Alcoviteiras” (deambulante)

14h00 | Escaramuças nas Tabernas (Praça do Castelo)

14h30 | “A Salette” (deambulante)

15h00 | Concerto com “MOUSSIÇO X” (Auditório Exterior do Centro Histórico)

15h30 | “Os Faunos” (deambulante)

16h00 | A segunda Guerra Fernandina (Auditório Natural junto à Praça do Castelo)

16h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

17h00 | Músicas e Danças Medievais (Praça do Município)

17h30 | Atelier do pequeno guerreiro (Acampamento)

18h00 | Concerto com “GAITARALHOS” (Auditório Exterior do Centro Histórico)

18h30 | “As Alcoviteiras” (deambulante)

19h00 | “Artes Circenses e Malabarismos em tons e sons medievais” (Praça do Castelo)

19h30 | CEIA MEDIEVAL (sujeita a INSCRIÇÃO PRÉVIA | INSCRIÇÕES LIMITADAS)

20h00 | Petiscos e Gulodices com música e folia (Praça do Castelo)

21h00 | Música e Danças Orientais (Praça do Castelo)

22h00 | “As Curandeiras” (deambulante)

22h30 | Desfile de Cavaleiros e suas comitivas (da entrada da Feira até à Liça)

23h00 | Torneio a Cavalo | Competem as casas de D. Fernando e D. Henrique (Liça)

23h30 | Espetáculo de Fogo (Auditório Exterior do Centro Histórico)

00h00 | Encerramento do mercado (continuação de farra e folia nas Tabernas)

- Concerto com “CRUA” (Palco da Praça do Castelo)



Imágenes del desfile inaugural de la Feria Medieval de Pinhel 2022

Domingo, dia 5 de junho

11h00 | Abertura do Mercado com cortejo oriental (da entrada até à Praça do Castelo)

11h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

- Malabarismos e acrobacias com tons e sons medievais (deambulante)

12h00 | ”Diz que disse”… (Praça do Castelo)

12h30 | Petiscos e Gulodices nas Tabernas (Praça do Castelo)

13h30 | Música nas Tabernas (Praça do Castelo)

14h00 | Música e Danças Orientais (da Praça do Castelo até ao Auditório Exterior do Centro Histórico)

14h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

15h00 | Música (Praça do Município)

15h30 | “O Leproso” (deambulante)

16h00 | Cortejo da comitiva até à Liça (entrada principal até à Liça)

- O Voo do Falcão (Liça)

17h00 | Torneio a Cavalo | Pinhel - A Garantia do País (Liça, Castelo)

- Honras aos Vencidos e Glória aos Vencedores pelo Alcaide de Pinhel

18h00 | Espetáculo de encerramento (Liça)

19h00 | Encerramento do Mercado

Sigue los temas que te interesan