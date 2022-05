Regresa la Feria Medieval de Pinhel con más fuerza tras la pandemia

Pinhel se transforma en una ciudad medieval del 3 al 5 de junio. La Ciudad del Halcón recula en el tiempo para homenajear su historia, dando vida a memorias que van a llenar de color el centro histórico de la ciudad. Será la 6ª edición de la Feria Medieval - La Ciudad del Halcón 'Guarda -Mor del Reino y Señoríos de Portugal', que este año está dedicada al tema de las Guerras Fernandinas (1369-1373).

Calles coloridas, cortejos y torneos, música, danza, artes circenses, espectáculos de fuego, escenificaciones y mucha animación de calle, van a ser una constante a lo largo de tres días, en que el centro histórico de la ciudad de Pinhel volverá ser escenario de la Feria Medieval. Un evento que contará también con la presencia de mercaderes de varios puntos del país y un amplio número de tabernas para servir deliciosos manjares.

Los participantes tendrán así la oportunidad de experimentar un verdadero viaje en el tiempo que, localmente, es también un homenaje a la historia de Pinhel.

Feira Medieval 2022

Del amplio programa organizado para el primer fin de semana de junio (3, 4 y 5), destaca la realización de la tradicional Cena Medieval (sábado, 4 de junio) que, este año, tendrá lugar fuera de las murallas, concretamente en la Rua de la República, calle que da acceso al centro cívico y religioso de la ciudad de Pinhel, puerta de entrada para el centro histórico donde transcurre el evento.

Junto al Castillo, punto más alto de la Ciudad, tendrán lugar algunas de las principales escenificaciones y representaciones basadas en hechos históricos, así como los momentos musicales más emblemáticos. Por último, importa recordar que el Halcón tendrá presencia obligatoria en esta Feria Medieval, siendo el testimonio más representativo de Pinhel.





Feria Medieval de Pinhel

Programa



Viernes, día 3 de junio

14h00 | Abertura do Mercado

14h30 | Cortejo com toda a animação, entidades locais e comunidade escolar (início na sede do Agrupamento de Escolas com final na Praça do Castelo)

15h30 | Discurso de abertura – O Voo do Falcão

- “O Circo em Pinhel” (Praça do Castelo)

16h00 | A Arte da Cetraria (Praça do Município) e Demonstração de ofícios com Workshop para os pequenos guerreiros das Terras do Falcão (Praça dos Ofícios)

16h30 | Concerto com “BARDVS” (Auditório Exterior do Centro Histórico)

- Teatro Itinerante “O Velho Arlindo” (início no Castelo até à Praça do Município)

17h00 | Teatro Itinerante “As Vendedeiras”

17h30 | Música e Danças Orientais (Praça do Município e atuação no Auditório Exterior do Centro Histórico)

18h00 | Passeio e dança com a Serpente (Auditório Exterior do Centro Histórico)

18h30 | “Diz que Disse…” (Praça do Castelo)

19h00 | “Pifaradas” (deambulante)

19h30 | Concerto com “LOBA PARDA” (Auditório Exterior do Cento Histórico)

20h00 | Gaitas e Gaiteiros nas Tabernas (Praça do Castelo)

21h30 | Música e Danças Orientais (Praça do Castelo - Palco da Torre)

22h00 | A primeira Guerra Fernandina (Auditório Natural junto à Praça do Castelo)

22h30 | “As Curandeiras” (Praça do Castelo)

23h00 | Espetáculo de Artes Circenses com Fogo (Auditório Exterior do Centro Histórico)

00h00 | Encerramento do Mercado (continuação de farra e folia nas Tabernas)

- Concerto com “GALANDUN GALANDAINA” (Palco da Praça do Castelo)



Sábado, día 4 de junio

11h00 | Abertura do Mercado com música ao vivo (nas entradas e ruas da cidadela)

11h30 | “Os Duendes Acrobatas” (deambulante)

- Demonstração de ofícios e armas (Acampamento)

12h00 | Música e Danças Orientais (Praça do Município até à Praça do Castelo)

12h30 | Petiscos e Gulodices nas Tabernas

- “LOBA PARDA” (Praça do Castelo até à Praça do Município)

13h00 | “As Alcoviteiras” (deambulante)

14h00 | Escaramuças nas Tabernas (Praça do Castelo)

14h30 | “A Salette” (deambulante)

15h00 | Concerto com “MOUSSIÇO X” (Auditório Exterior do Centro Histórico)

15h30 | “Os Faunos” (deambulante)

16h00 | A segunda Guerra Fernandina (Auditório Natural junto à Praça do Castelo)

16h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

17h00 | Músicas e Danças Medievais (Praça do Município)

17h30 | Atelier do pequeno guerreiro (Acampamento)

18h00 | Concerto com “GAITARALHOS” (Auditório Exterior do Centro Histórico)

18h30 | “As Alcoviteiras” (deambulante)

19h00 | “Artes Circenses e Malabarismos em tons e sons medievais” (Praça do Castelo)

19h30 | CEIA MEDIEVAL (sujeita a INSCRIÇÃO PRÉVIA | INSCRIÇÕES LIMITADAS)

20h00 | Petiscos e Gulodices com música e folia (Praça do Castelo)

21h00 | Música e Danças Orientais (Praça do Castelo)

22h00 | “As Curandeiras” (deambulante)

22h30 | Desfile de Cavaleiros e suas comitivas (da entrada da Feira até à Liça)

23h00 | Torneio a Cavalo | Competem as casas de D. Fernando e D. Henrique (Liça)

23h30 | Espetáculo de Fogo (Auditório Exterior do Centro Histórico)

00h00 | Encerramento do mercado (continuação de farra e folia nas Tabernas)

- Concerto com “CRUA” (Palco da Praça do Castelo)



Domingo, día 5 de junio

11h00 | Abertura do Mercado com cortejo oriental (da entrada até à Praça do Castelo)

11h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

- Malabarismos e acrobacias com tons e sons medievais (deambulante)

12h00 | ”Diz que disse”… (Praça do Castelo)

12h30 | Petiscos e Gulodices nas Tabernas (Praça do Castelo)

13h30 | Música nas Tabernas (Praça do Castelo)

14h00 | Música e Danças Orientais (da Praça do Castelo até ao Auditório Exterior do Centro Histórico)

14h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

15h00 | Música (Praça do Município)

15h30 | “O Leproso” (deambulante)

16h00 | Cortejo da comitiva até à Liça (entrada principal até à Liça)

- O Voo do Falcão (Liça)

17h00 | Torneio a Cavalo | Pinhel - A Garantia do País (Liça, Castelo)

- Honras aos Vencidos e Glória aos Vencedores pelo Alcaide de Pinhel

18h00 | Espetáculo de encerramento (Liça)

19h00 | Encerramento do Mercado

Sigue los temas que te interesan