Ruth Pindado deja el PP: "Siento poca o nula afinidad con el comportamiento de algunos compañeros"

La abulense Ruth Pindado, exdirectora de la Mujer de la Junta, comunicó anoche su decisión de solicitar la baja como afiliada del PP de Ávila y su renuncia a los cargos de vocal en el Comité Ejecutivo Autonómico y a la Vicesecretaría de Políticas Sociales del partido en su provincia. "Mi tiempo ha concluido y siento poca o nula afinidad con el comportamiento de algunos compañeros del partido", asegura en un escrito dirigido a su formación y recogido por la agencia Ical.

Pindado anució su salida del Partido Popular tras 25 años afiliada desde su llegada a Nuevas Generaciones, por una "meditada decisión". Su comentaron ya acumula 29 mensajes de apoyo, reconocimiento a su trayectoria y de afecto.

La abulense envió este viernes un escrito al presidente del PP de Ávila y de la Diputación, Carlos García, manifestó que han sido "muchos los años, el tiempo dedicado y las actividades" impulsadas, desde la parte más activa y de aprendizaje en las campañas como miembro de NNGG, su paso por el Ayuntamiento como concejal de Educación y Medio Ambiente, su participación como número tres al Congreso, en las listas como procuradora y luego como directora general de la Mujer.

"He sido feliz, lo he hecho con mucho agrado y siempre dispuesta, pero mi tiempo ha concluido y siento poca o nula afinidad con el comportamiento de algunos compañeros del partido. Sin más dilación espero que su persona se encargue de comunicar mi decisión a mis antiguos compañeros, y gracias a todos los que de una forma u otra me han ayudado. Buena suerte", concluye.

Pindado es diplomada en Educación Musical por la Usal y tiene el grado en Educación Primaria con mención en Música, por la misma universidad, así como de Educación Infantil y Pedagogía por la UNED. Licenciada en Humanidades, es diplomada en Audición y Lenguaje, y diplomada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 2004 es profesora del Instituto de Educación Secundaria Jorge Santayana de Ávila.

"Tienes un corazón tan grande que el PP de Ávila se queda pequeño para ti"

El alcalde de Ávila, Jesús Sánchez Cabrera, expresó su respaldo a Ruth Pindado, que comunicó este jueves su decisión de dejar el Partido Popular abulense. "Tienes un corazón tan grande que el PP de Ávila se queda demasiado pequeño para ti", le dijo a través de un comentario en la red social Twitter.

En ese sentido, Sánchez Cabrera, que fue expulsado del PP de Ávila, le trasladó su "enhorabuena" por su decisión y se mostró orgulloso de ser su amigo. "Abrazo fuerte".

Sigue los temas que te interesan