"Invito a visitar Pinhel para conocer sus vinos y las maravillas de la gastronomía de Portugal"

El Municipio de Pinhel celebra una nueva edición de su Feria del Vino de la Beira Interior, conocida como 'Beira Interior - Vinhos & Sabores', tras un año suspendida por la pandemia de COVID-19. Al margen de ser ya un evento de trascendencia nacional e internacional -acoge la entrega de premios Vinduero-Vindouro-, este año cuenta con una nueva novedad, el certamen gastronómico 'País de las Maravillas', donde se mostrará la mejor cocina de Portugal. El presidente de la Cámara Municipal, Rui Ventura, principal impulsor de este evento enológico, gastronómica y turístico, explica sus pormenores y, de paso, invita a visitar Pinhel este fin de semana.

P.- Presidente, después de la pandemia, Pinhel vuelve a entrar en otra fase importante de promoción turística.

R.- Era preciso retomarle, porque habíamos estado todos muy parados por la pandemia. Por eso, ahora hay que recuperar la estrategia que la Cámara de Pinhel tiene, para estos próximos días, como es la promoción del territorio a través de los vinos y de otros productos gastronómicos de primera calidad.

P.- Lo más cercano es la Feria del Vino, y un proyecto nuevo, incluido en el programa, como es 'País de las Maravillas' gastronómicas de Portugal.

R.-Vamos a iniciar con la Feria del Vino las citas más importantes que celebra Pinhel a lo largo del año. Teniendo en cuenta que el vino es parte esencial de la economía del concejo de Pinhel. Sí, vamos a promover los vinos, pero en esta edición de la Feria tenemos la primera edición del 'País de las Maravillas', que se incluye en las '7 Maravillas Gastronómicas de Portugal'. Este nuevo programa, a buen seguro, que será un atractivo muy importante cosa muy importante, como es la promoción las maravillas de la gastronomía de Portugal. Por tanto, esperemos que le proporcione aún más importancia a la Feria del Vino de la Beira Interior a celebrar en Pinhel.

P.- ¿Qué tienen los vinos de la Beira Interior, entre los que se incluyen los vinos del concejo de Pinhel?

R.- Estos vinos tienen una característica muy buena: son vinos de altitud. Los vinos de Beira Interior, por influencia de los inviernos fríos de la montaña, resultan en vinos blancos muy frescos y aromáticos, y tintos también frescos, con aroma a frutas rojas y especias.

P.- ¿Presidente, por qué un español, un habitante de Castilla y León, de Asturias, de Extremadura o de Madrid, tiene que visitar Pinhel el próximo fin de semana?

R.- Tiene que visitar Pinhel por una razón muy importante. Primero, porque si vas a Portugal para conocer las siete maravillas gastronómicas, no te queda más remedio que recorrer Portugal. Pero si va a la Feria del Vino de Pinhel, en el Recinto Ferial te vas a encontrar una muestra de la mejor gastronomía de Portugal. Con una particularidad, también puedes conocer todos los vinos de la Beira Interior, allí expuestos. Como también muchos otros de la Península Ibérica.

P.- Pero Pinhel es mucho más que vino y gastronomía, para quien la visite por primera vez

R.- Pinhel es una ciudad histórica, además de un concejo muy atractivo, con 480 kilómetros cuadrados, pero con una particularidad muy importante, que a través del río Côa se pueden visitar los grabados rupestres más importantes. Pero también se puede disfrutar de un caso urbano de trazado medieval, con una fecunda historia, que todos conocemos, de esta ciudad, con un castillo importante.

Por ello, visitar Pinhel es retroceder en el tiempo. Además, voy a decir un hecho relevante, pasear por las calles de Pinhel es recordar siempre sus casas solariegas, ya que es una ciudad conocida como la que más solares tiene por metro cuadrado. Por unas cosas y otras, cuando viajas a Pinhel es retroceder en el tiempo y la historia que define tanto a Portugal como a España.

P.- Siempre me ha llamado la atención un eslogan que utiliza usted, 'Pinhel no para'.



R.- Pinhel no para porque siempre queremos estar en funcionamiento. Debemos tener presente, siempre, una cosa muy importante, que los ciudadanos de Pinhel lo sientan. Porque si los propios pinhelenses lo sienten, también se lo transmiten a quienes nos visitan. Por eso no paramos. Estamos realizando siempre proyectos para la promoción del concejo, y también buscar la mejor calidad de vida para sus habitantes. Por eso, siempre estamos promocionando Pinhel. Aún nos queda mucho, por lo que no vamos a parar, seguro.

Pinhel es una ciudad y un concejo que no paran. Siempre estamos buscando y desarrollando proyectos para que los empresarios inviertan

P.-Respecto al turismo y sus infraestructuras en la oferta, ¿en qué situación se encuentra Pinhel en este momento?



R.- Fruto de una importante y continua política turística realizada desde la Cámara de Pinhel, tanto los productores como los empresarios acreditan el esfuerzo, el trabajo y el crecimiento turístico de la ciudad. Porque, si realizas una política efectiva para el turismo, los empresarios tienen razones para invertir. A modo de ejemplo, en 2013 cuando salí elegido presidente de la Cámara Municipal por primera vez, Pinhel solo disponía de 20 o 30 camas para hospedaje. Hoy tenemos más de doscientas camas disponibles para acoger a los visitantes.

Además, avanzo que tenemos dos nuevas inversiones para abrir relacionadas con el vino. Uno de ellos es un hotel relacionado con el enoturismo. Y si los empresarios invierten, es porque creen en la política de desarrollado turístico que estamos realizando desde la Cámara Municipal. Y que, lo ratifico, seguiremos realizando. Además, Pinhel tiene una particularidad muy importante respecto a la oferta de hospedaje. Es que no existe un hotel de grandes dimensiones, sino pequeños alojamientos locales y rurales que ofrecen unas mejores condiciones, te permiten el acercamiento a las poblaciones rurales, y en los que puedes disfrutar de la compañía de los propietarios que te explican el territorio y te ayudan a entender lo que pasa en Pinhel. Todo ello, como tenemos comprobado en esta forma diferente de alojamiento, gustan más de la estancia y los influye en el deseo de regresar nuevamente a Pinhel, porque es una ciudad muy tranquila, acogedora y con diversa oferta turística y cultural, con muchos e importantes eventos a lo largo del año, como es en esta ocasión la Feria del Vino.

P.- Finalmente, intente convencer a un español para que vaya pidiendo el próximo

R.- Si quiere pasar un buen fin de semana. Si le gusta la gastronomía. Si le gustan los vinos o si le gusta regresar al pasado, tiene que visitar Pinhel. Un fin de semana en los que encontrará los mejores vinos y la mejor gastronomía de Portugal. Puede pasear por históricas calles, por la ciudad medieval del castillo, por iglesias también medievales.

Para nosotros es un orgullo recibir a los españoles en nuestros eventos, porque los consideramos verdaderamente hermanos y, por eso, queremos que nos acompañen en Pinhel.

