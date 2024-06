No tiene mucho sentido reclamar autonomías uniprovinciales o triprovinciales hoy en día, en pleno problema de la España vaciada. Se recaudaría menos de lo que se gasta en servicios esenciales y eso en este momento no augura que vaya a mejorar. Debemos reflexionar y poner medidas en Castilla y León que aseguren la prosperidad de una tierra que es maravillosa.

Hemos vivido a nivel global un momento histórico al saber que el presidente del país más poderoso es una marioneta semiconsciente conducida por unas estructuras de poder que nos son ajenas y que le mantienen. Es un peligro para todos, ya no sabemos donde reside el poder real.

La inmigración ilegal sigue con su rumbo ascendente de delitos y de inseguridad en las calles. Nadie ha votado que la demografía de Europa esté siendo reemplazada, ni que el Estado, garante de los derechos y deberes de los ciudadanos, no cumpla con su cometido de dar seguridad y orden cumpliendo las leyes establecidas. No es solución cerrar establecimientos, prohibir salir a la calle a las mujeres, prohibir los coches, etc., para que no se generen delitos. La señoras quieren salir tranquilas a comprar el pan.

Hay un error de base en que prohibiendo los pisos turísticos los dueños los pondrán en alquiler. Con la Ley de la vivienda se retiraron muchos pisos del mercado o se vendieron. El problema de los que nos administran no tiene que solucionarlo los particulares. El Estado no invierte en vivienda pública ni genera habitabilidad. Cada día está más sobrepasado en todos los aspectos. Los hoteles no dan solución vacacional a las familias sus precios no están en consonancia con los ingresos de los ciudadanos. Antes el motivo porque la gente caía en la pobreza era que perdían el empleo. Ahora caen en la pobreza a pesar de trabajar. No sólo en España incluso en China. Las guerras se montan y desmontan para dar solución a problemas económicos. En Ucrania empiezan a decir que hay que pedir la paz porque ha muerto demasiada gente. Será por lo visto en el debate de la CNN también. Cuando no puedes vencer te conviertes en enemigo de los tuyos y al final la solución siempre es la peor.

Inconcebible lo que han decidido en Dinamarca de poner 100 euros de tasa a las vacas. Lo siguiente será ponerlo a cualquier actividad agrícola como a los árboles o vete tú a saber. Se van pasando de rosca y nadie lo controla. En España hay tanta energía eólica y solar que se está desequilibrando la red eléctrica. Luego queremos cerrar las centrales nucleares. Con los nuevos colores de la AEMET ya no sabemos si con 23 grados tenemos calor o nos estamos abrasando. De momento el verano no funciona. Las piscinas van camino de quedar para que beban las avispas y las moscas.

Vivimos tiempos muy complejos en los que un ingeniero después de 20 años trabajando y de hacer la carrera más dura que hay, gana al mes setecientos euros más que un chaval doblando camisetas en un centro comercial. Dejamos entrar mano de obra sin cualificar, sin conocer siquiera el idioma, y exportamos universitarios. Mires por donde lo mires esta sociedad no da soluciones. Creíamos que lo habíamos visto todo, pero parece que lo que está por venir va a ser mucho peor viviendo en uno de los mejores países del mundo.