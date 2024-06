Mi apreciado, querido, respetado y admirado Pedro, nuevamente utilizas el modelo cartular para dirigirte a nosotros, perritos sin alma y, además, ahora sin cerebro, cuando bien podías haber, con transparencia, cercanía y sometimiento al escrutinio ciudadano, recurrido a la rueda de prensa con periodistas y libertad de preguntas con las que demostrar tu hombría y respeto a la democracia y a los ciudadanos, pero comprendo que tú, en las alturas, no contemplas tamaña heroicidad.

Haces referencia a una práctica no escrita, no reglada, de no dictar resoluciones judiciales cuando a vosotros los políticos no os interesan, pero sí que las has usado tú cuando te ha interesado, pues te recuerdo que tu moción de censura la realizaste con una frase entresacada y luego censurada por el tribunal superior, redactada en una Sentencia.

¿No es más limpio que los “perritos sin alma” votemos con los datos relevantes de lo que son las intenciones de nuestros dirigentes? Te, os recuerdo a todos, que la política es la gestión del futuro de los ciudadanos que lo depositan en vuestras manos libre o estúpidamente, pero esa es nuestra decisión.

Cuando el PP decía que no había nada en las acusaciones, cuando Bárcenas decía que estaba limpio, cuando Rita Barberá, Camps, etc. decían que no eran corruptos, no había que creerles pues su basura era evidente, el fango era real, pese a que hoy, 15 años después, Camps salga absuelto de todos los procesos judiciales; pero tú, tu esposa, mi querida Begoña, si decís que no sois corruptos es que no lo sois…. Cachis, que le dan una cátedra sin tener ni el grado, eso es porque es muy buena; puñetas, que manda una carta de recomendación a empresas que luego reciben subvenciones, uf, pura coincidencia; que nos vamos de festejos pagados por Halcón y luego tú lo rescatas con un tercio de lo que te gastas en rescates para todos, cáspitas que mala suerte… nada de nada, todo es el fango dichoso.

Curioso que hubo un, hoy, presunto jurista que afirmó que “las togas debían de mancharse con el polvo del camino” y ahora manipula las instituciones para decir que es de día cuando cae la noche y llegas tú y le recuerdas que el fango se genera por el agua y el polvo del camino, pero… no seas malo, no lo humilles más que ya perdió hasta el poco o mucho prestigio profesional que le quedaba.

Es muy vergonzoso que por una estupidez de Feijóo con la derecha independentista, tú ahora le achaques supuestas alianzas contra natura, cuando tú te acuestas con las meretrices comunistas, los asesinos etarras, los ultraderechistas independentistas y hasta con las okupas antisistema, ¿no recuerdas que Junts son la derecha catalana que defiende el independentismo? ¿Qué haces tú, con lo sectario que eres, encamado con ellos? Un poco de decencia a todos, por favor! Solo valen los pactos, los muros, las alianzas con sangre si las haces tú, Pedro, pero te recuerdo que no todo vale, por más que tú lo uses, lo desuses y lo deseches.

Me duele recordarte que eres el único presidente de la democracia que no ha ganado ni una sola elección, que has gobernado rompiendo con pactos, no escritos y admitidos decentemente por todos, de no hacerlo con aquellos que quieren destruir la democracia y el Estado de Derecho y tú, sólo tú, lo has hecho, sin que los ciudadanos te votasen a ti mayoritariamente y, hasta tal punto es así que gobiernas, pero las elecciones las ganó el PP… no sé, para meditar un poquito y evaluar a quién le vale todo.

Pedro, ten “membríscalos”, da la cara, explica tranquila pero detalladamente cada paso de tu mujer frente a las cámaras, dime cómo sin un grado puede dirigir una cátedra, pues conozco a muchos que les gustaría hacer lo propio, ilústranos con tu sapiencia y la de tu mujer, egregios ciudadanos que obtienen sin esfuerzo lo que a otros les es vedado, dale transparencia a las cartas de recomendación que hacía a empresas participadas, de dónde salía el dinero, cuántos fondos europeos se han dirigido a aquellos recomendados o participados por Begoña; por favor, con luz y taquígrafos, y con libertad de preguntas, dinos la verdad con datos y recuerda que tú, por mucho menos, has destruido a los adversarios.

Hasta hoy, lo que se denomina nepotismo, privilegio, apoyo indecente al familiar, etc era una acción reprobable, perseguible, deleznable y demostrativa de un uso personalista de la política a la que no se acudía a servir, sino a servirse… no te digo más Pedro, tú eres listo, no sé si inteligente, pero listo un rato.

Sé que no me harás ni puñetero caso, pero te agradezco de corazón tu paciencia para conmigo, te admiro, te respeto, te tengo un aprecio especial como Presidente, como persona, como político y … por qué no, como amigo.