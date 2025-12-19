El Banco Europeo de Inversiones y Unicaja movilizan 400 millones para apoyar a las pymes y midcaps de España

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Unicaja han firmado un acuerdo de garantía por valor de 200 millones de euros. Esta garantía permitirá a Unicaja movilizar hasta 400 millones de nueva financiación para apoyar a pymes y midcaps (empresas de mediana capitalización) españolas con foco en regiones de cohesión.

El objetivo es ampliar la oferta de financiación disponible para que estas empresas puedan realizar inversiones que refuercen su competitividad y resiliencia, contribuyendo a su crecimiento y a la creación de empleo. La financiación también podrá destinarse a cubrir las necesidades de liquidez de las compañías.

Este es el primer acuerdo de garantía firmado entre el BEI y Unicaja y supone un paso más en la colaboración que el Banco Europeo de Inversiones despliega con todos los intermediarios financieros para canalizar financiación a la columna vertebral del tejido productivo español que conforman pymes y midcaps. Se espera que aproximadamente el 60% de las empresas beneficiarias estén localizadas en regiones de cohesión.

“Este acuerdo con Unicaja refuerza el compromiso que ambas instituciones mantienen de apoyar la competitividad y resiliencia de las pequeñas y medianas empresas españolas. La movilización de 400 millones de euros de nueva financiación permitirá a estas empresas acometer inversiones que son clave para su crecimiento y la creación de empleo especialmente en regiones de cohesión”, ha señalado Gemma Feliciani, directora de Instituciones Financieras del BEI.

“Para Unicaja, respaldar el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas no es solo una prioridad: es parte de nuestra visión estratégica. La colaboración con el BEI refuerza este compromiso y nos permite dar un paso más en esa dirección. Gracias a este nuevo convenio, podemos ofrecer soluciones financieras más flexibles y adaptadas a la realidad de las empresas, facilitando que transformen sus proyectos en oportunidades concretas”, ha afirmado Jesús Ruano, director general de Negocio de Empresas de Unicaja.

Asimismo, ha subrayado que “este acuerdo se convierte en una palanca para impulsar más proyectos y de mayor envergadura, manteniendo siempre un control riguroso del riesgo. Nuestro objetivo es claro: fortalecer el tejido empresarial y generar un impacto positivo y duradero en la sociedad”.

Este acuerdo con Unicaja refleja el papel que desempeña el Grupo BEI en la promoción de instrumentos financieros como las garantías que ayudan a desbloquear capital para impulsar proyectos que apoyan a pymes, reducir el riesgo asumido por las entidades financieras y reforzar la Unión de los Mercados de Capitales de la UE, una de las ocho prioridades estratégicas del Grupo BEI. Los acuerdos también contribuyen a otra prioridad estratégica del Grupo BEI como es la cohesión económica, social y territorial en la UE.