Unicaja AM reúne a más de 500 clientes de banca privada en cuatro provincias de CyL para compartir su visión de mercado

Una imagen de las jornadas informativas de Unicaja AM con más de 500 clientes de banca privada

Unicaja Asset Management, sociedad gestora de fondos de inversión del Grupo Unicaja, ha reunido a más de 500 clientes de banca privada en una serie de jornadas informativas celebradas en diversos puntos de la geografía española, entre ellos cuatro provincias de Castilla y León. El objetivo de estos encuentros ha sido compartir su visión de mercado para el cierre de 2025 y presentar, junto a Allianz Global Investors, BlackRock y Candriam, entidades con las que mantiene acuerdos estratégicos, las principales alternativas de inversión para los próximos meses.

Estas sesiones presenciales se han celebrado en una veintena de ciudades; entre ellas, Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Gijón, León, Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid y Zamora, abarcando así una amplia representación de la geografía nacional.

Se enmarcan, además, en el relanzamiento de Unicaja Banca Privada, una nueva etapa en la que Unicaja AM desempeña un papel clave, reforzando su propuesta de valor mediante una gestión responsable, innovadora y adaptada a las necesidades de cada cliente.

La gestora persigue consolidar su posicionamiento como actor relevante en el panorama nacional de fondos de inversión, gracias a una oferta diversificada que responde a distintos perfiles de riesgo y objetivos financieros. Precisamente, el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja pone el foco en la mejora y la personalización de la experiencia y en la creación de valor para el cliente, situándolo en el centro de su actividad.

Gracias a sus acuerdos con gestoras internacionales de primer nivel, Unicaja Asset Management ofrece una gestión activa, eficiente y diversificada, sin comprometer los niveles de riesgo, mejorando la calidad del servicio y ampliando su gama de productos de inversión.

Visión de mercado

La gestora ha destacado en estos encuentros la resiliencia de la economía europea y la importancia de la diversificación en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios en la política monetaria.

El entorno macroeconómico actual se caracteriza por una moderación de las expectativas de tipos de interés, una inflación en niveles más controlados y una recuperación gradual del apetito por riesgo en los mercados financieros.

En este contexto, los fondos multiactivos de Unicaja AM se posicionan como soluciones versátiles para distintos perfiles inversores, combinando flexibilidad táctica con una gestión activa, orientada a capturar oportunidades tanto en renta fija como en variable.

La gama de fondos multiactivos se beneficia de una arquitectura de inversión que permite ajustar la exposición a activos en función del escenario económico, manteniendo un control riguroso sobre la volatilidad, lo que los convierte en una alternativa sólida frente a productos más rígidos o indexados.