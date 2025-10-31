Unicaja alcanza los 503 millones de euros de beneficios en septiembre y supera el objetivo para todo 2025

Unicaja ha publicado este viernes los resultados a cierre del tercer trimestre de 2025. El banco ha alcanzado los 503 millones de beneficios en los primeros nueve meses del año. Supone un aumento del 11,5% y superan así el objetivo marcado en su Plan Estratégico para todo el año que estaba en los 500 millones.

Estos buenos resultados se deben a un margen de intereses estable y el comportamiento sólido de las comisiones netas. Además, mejoró un volumen de negocio de clientes un 2,1%.

Unicaja tiene en la actualidad 93.976 millones de euros en recursos de clientes. Es un aumento del 3% en el último año. También registran una evolución muy positiva los fondos de inversión. Aumentan un 24% en un año y suponen 2.339 millones de euros. Esto permite al banco que mantenga en el 9% su cuota de mercado.

Hasta septiembre la entidad financiera ha formalizado préstamos por valor de 8.917 millones de euros. Es un 46% que el año anterior. Destaca el dato de hipotecas particulares que ascienden a 2.185 millones de euros.

La inversión en créditos performing ha sido de 47.047 millones de euros. Ha puesto el foco en créditos de consumo y grandes empresas, con un ascenso del 1,5%.

La rentabilidad mejora con un alza del 3,5% interanual del margen bruto. El ROTE alcanza un 1,23% y mejora 4 puntos.

Unicaja mantiene una buena posición en los ratios de solvencia y liquidez. La ratio de eficiencia se mantiene el dato del 45,2% con un coste de riesgo bajo por la evolución de la calidad del crédito.