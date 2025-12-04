Unicaja homenajea a Carmen Martín Gaite con una placa que devuelve su nombre a la plaza donde nació

Momento del descubrimiento de la placa en honor a la escritora Carmen Martín Gaite en Salamanca

Unicaja ha rendido homenaje a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la fachada de su edificio en la plaza de los Bandos de Salamanca.

El lugar coincide con la vivienda donde nació y residió la artista. El acto se celebró este jueves, 4 de diciembre, dentro del programa de actividades por el centenario de su nacimiento.

El secretario general de la Universidad de Salamanca, Alfredo Ávila de la Torre, asistió al homenaje junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

También estuvieron presentes el director territorial de Unicaja en Castilla y León, Manuel Rubio, la catedrática de la USAL y coordinadora del blog dedicado a la autora, Esther del Brío; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. La entidad ha querido recalcar su "apoyo" a la figura de una de las narradoras esenciales del siglo XX.

El descubrimiento de la placa se integra en un año marcado por los actos conmemorativos del centenario, que se cumple el 8 de diciembre. Instituciones como la Universidad de Salamanca han impulsado numerosas actividades con el objetivo de poner en valor el legado literario de Martín Gaite.

Unicaja asegura en un comunicado que la cultura es para la entidad un "pilar de progreso, cohesión y proyección exterior" para Castilla y León.

El banco enmarca este respaldo en su política de sostenibilidad, con la que busca fortalecer el tejido social y enriquecer la vida cultural de la comunidad. La entidad mantiene una vinculación histórica con la región y recalca su compromiso mediante la promoción de actividades culturales en todo el territorio autonómico.

Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925. Su interés por la literatura se consolidó durante su formación en el instituto femenino de la ciudad, donde profesores como Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez influyeron en su vocación. Después de estudiar Filología Románica, se trasladó a Madrid en 1948 para realizar el doctorado.

En la capital se integró en el círculo de escritores de la ‘generación del 50’, entre ellos Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos o Medardo Fraile.

También conoció a Rafael Sánchez Ferlosio, con quien contrajo matrimonio. Desde entonces inició una carrera literaria prolífica que abarcó novela, relato breve, teatro, ensayo, conferencias, traducciones y literatura infantil.

Su primera obra, El balneario, obtuvo el Premio Café Gijón en 1954. Cuatro años después logró el Premio Nadal con Entre visillos, una novela que retrata la juventud burguesa de provincias en la posguerra española.

Su trayectoria le valió reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias en 1988, el Castilla y León de las Letras en 1992 y el Nacional de las Letras en 1994. Falleció en Madrid en el verano del año 2000.