Máxima tensión en Renault: la amenaza de huelga indefinida propicia una reunión con el Ministerio de Industria

Los paros y movilizaciones convocados por los sindicatos en las factorías de Renault este viernes por el bloqueo del convenio han dado sus frutos y el Ministerio de Industria ha convocado una reunión entre la empresa y la comisión negociadora.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes, 26 de mayo, a las 17:30 horas.

Los sindicatos destacaron esta mañana el seguimiento "masivo" de los paros convocados para exigir a la empresa que vuelva a la mesa de negociación con una oferta que "satisfaga" las pretensiones de los trabajadores junto a un plan industrial.

Además, remarcaron que irían a la huelga indefinida en unidad de acción por primera vez desde en más de 40 años, si la compañía no les convocaba antes del martes.

Finalmente, el Ministerio ha convocado la reunión del próximo martes y la Unión General de Trabajadores (UGT) ha valorado "positivamente" la involucración del ministro Jordi Hereu, en el "intento de desbloqueo de la negociación".

El sindicato ha asegurado que acudirá a la misma "con espíritu de dialogo, con firmeza, seriedad y responsabilidad, para defender los intereses de las personas trabajadoras de Renault España".

Cientos de trabajadores

Los representantes sindicales de la plataforma conjunta que negocia el convenio, Adolfo Arnáe (UGT), Sergio García (CCOO), Susana Cocho (SCP), Miguel Ángel León (CGT) y Carlos Rodríguez (CSIF) encabezaron la primera protesta de presión frente a la empresa en Valladolid.

Estuvieron acompañados de cientos de trabajadores, en una movilización frente a la puerta de la factoría de Montaje que se repitió en Palencia, Madrid y Sevilla.

El coordinador general de la Sección Sindical de UGT FICA Renault España, Adolfo Arnáez, insistió en que el objetivo es que la empresa "se vuelva a sentar a negociar".

Y ha denunciado que en la última reunión de la comisión negociadora del nuevo convenio realizó "una propuesta de mínimos" y "se levantó de la mesa".

"El conjunto de los trabajadores de Renault estamos exigiendo a la dirección de la empresa que vuelva a la mesa de negociación", dijo, para afirmar que el seguimiento de los paros de hoy, a los que estaban llamados más de 5.000 trabajadores, es "masivo".

Una oferta "satisfactoria"

El dirigente sindical exigió una y otra vez a la dirección de la compañía que "vuelva" a escucharles, y retorne con una oferta que "satisfaga a los trabajadores".

Además, advirtió de que si no recibían respuesta antes del martes de la semana que viene irían a la huelga, una confrontación que no se producía así desde los años 70, aunque finalmente el Ministerio les ha convocado el próximo martes.

"No hemos vuelto a tener noticias de la dirección de la empresa", reconoció, para recordar que la posición de los sindicatos es "unánime" y "comenzarán los trámites para convocar una huelga indefinida".

"Nos tendríamos que remontar a los años 70 para ver cómo desde la representación se lucha de manera unida por mejorar las condiciones laborales y sociales de toda la plantilla en Renault España", enfatizó.

En cuanto al contenido que exigen, trasladó que el principal aspecto es el salario, aunque también apuestan por rebajar y controlar los ritmos de trabajo, y tuvo palabras para los "compañeros" de Palencia, "donde a partir del día 30 van a quedarse solamente a un turno de trabajo".

Mejora de condiciones

"Por eso es importantísimo la asignación de ese plan industrial, unido a esa mejora de las condiciones laborales y sociales que estamos demandando desde la representación de los trabajadores", agregó.

Además, advirtió de que si no obtienen esas mejoras "será imposible que los compañeros de la sede de Madrid puedan seguir manteniendo sus puestos de trabajo", casi un centenar de trabajadores, a los que se suman también los del Refactory.

"Los paros van a tener un seguimiento unánime", resumió.

Por último, reprochó a la compañía que no efectuara ninguna comunicación oficial sobre el plan industrial que suspendió posteriormente como medida de presión en las mesas negociadoras, sino que solo hubo una "insinuación" de que si se daban las condiciones, llegarían esos vehículos.

Así, sentenció que la compañía no va a "imponer" las condiciones, sino que se pactarán con los trabajadores en una negociación. "Sin mejora de las condiciones salariales, laborales y sociales, no habrá acuerdo", cerró.

Primer toque de atención

Por su parte, el delegado de CCOO en Renault, Sergio García, manifestó que los paros de hoy constituyen el "primer toque de atención, para decirle a la empresa que se vuelva a sentar".

"Queremos un convenio justo, que reconozca los esfuerzos que han hecho todos los trabajadores de Renault durante los últimos años", indicó.

Aseveró que si no hay respuesta habrá huelga indefinida en unidad de acción de todas las fuerzas sindicales, "algo que no pasaba desde hace casi 50 años".

Y ha definido los paros en la compañía como "históricos", reprochando a la marca del rombo que abandonase la mesa. "La representación de los trabajadores no se ha levantado en ningún momento, han sido ellos", resumió.

Una mejora “merecida”

La delegada general SCP Renault, Susana Cocho, defendió que los trabajadores se "merecen" un convenio "justo" porque dos de las factorías españolas "están entre las tres más productivas y rentables" para el grupo.

"Llevamos tiempo mereciéndonos que se nos reconozca este trabajo", ensalzó, para cargar contra el "maltrato" de la empresa a la plantilla al levantarse de la mesa, "cortando todas las negociaciones".

"Reivindicamos unas condiciones laborales justas, porque llevamos años perdiendo poder adquisitivo; y ya ha llegado un momento, porque la empresa tiene unos beneficios multimillonarios", dijo, para lamentar que se esté cuestionando su trabajo porque se lo han ganado "a pulso durante estos años".

"Nuestro poder adquisitivo lleva bajando 20 años, mientras los beneficios de la compañía están continuamente aumentando", denunció, para exigir "algo digno y justo para los trabajadores".

Llegar hasta donde sea

En su caso, el delegado general de CGT Renault. Miguel Ángel León, exigió salario y flexibilidad, con una mejora de los ritmos de trabajo, y advirtió a la empresa de que están dispuestos "a llegar donde sea" para lograr sus objetivos.

Y ha remarcado también la unidad en las protestas para una huelga "tras más de 40 años". "Este solo es el primer paso, si la empresa decide no sentarse a negociar otra vez, continuaremos adelante con las movilizaciones", garantizó.

Respeto a los trabajadores

Por último, el portavoz de CSIF en Renault, Carlos Rodríguez, exigió a la compañía "respeto" a los trabajadores y que presente una oferta "justa y digna", para que se "reconozca su esfuerzo", con medidas de salud, en ritmos, y recuperación de poder adquisitivo.

"En definitiva, que se reconozca el esfuerzo diario de los trabajadores", agregó. "Ya está bien, plantemos cara al chantaje de la empresa", sentenció.

El sindicato independiente aseguró que son "peticiones razonables y asumibles para la dirección de la multinacional y que merecen los esfuerzos de los trabajadores".

Y afirmó que "tenemos claro que no podemos permanecer inmóviles ante la actitud de la dirección de Renault, que busca debilitar la posición de los trabajadores".