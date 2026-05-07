Renault pone "en suspenso" las adjudicaciones de vehículos en Valladolid y Palencia por la falta de acuerdo sobre el convenio

La Dirección de Renault España ha anunciado este jueves que pone "en suspenso" las adjudicaciones de vehículos a las factorías de España, entre ellas las de Valladolid y Palencia, ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo.

Además, ha asegurado que se abre la posibilidad de estudiar otras ubicaciones del grupo para sus modelos.

"El nuevo escenario cambia a uno de bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo", ha afirmado en un comunicado.

Un anuncio que llega después de que la compañía presentara la última oferta "posible" -con mejoras en aspectos salariales, empleo y flexibilidad- que hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas.

La propuesta también incluía, según la empresa, acuerdos complementarios respecto a la anterior, lo que, a su juicio, demuestra su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos.