El autobús para los empleados de Renault y Horse quedará restablecido este lunes: "Funcionará con normalidad"

Un trabajador de la planta de motores de Horse en Valladolid Rubén Cacho Ical

El sindicato CC.OO. ha comunicado que desde mañana, lunes 6 de abril, quedará restablecido el servicio de autobuses para los trabajadores de Renault y Horse.

Según ha podido saber este medio, este servicio de transporte “funcionará con normalidad” como ya se ha trasladado a los empleados, después de que el pasado miércoles 1 de abril se conociera que se habían quedado sin el servicio de autobús para ir y volver de las fábricas.

Todo ello, tras no renovarse el contrato que La Regional tenía con ambas empresas de automoción, lo que conllevaba que los empleados tuvieran que buscar alternativas para trasladarse.

Al parecer, fue la falta de este acuerdo entre las partes lo que provocó que el servicio se dejara de prestar propiciando que algunos de los empleados tuvieran problemas para acudir a trabajar y sufrieran retrasos a la hora de entrar a sus puestos.

Por su parte, el sindicato CSIF lanzó ayer un ultimátum a Renault, asegurando que si el servicio no estaba restablecido este lunes 6 de abril, se tomarían las medidas legales y sindicales pertinentes.

La organización sindical calificó la gestión de la multinacional como "nefasta" y criticó el "desinterés hacia la plantilla".