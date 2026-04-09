Acuerdo lejano para el nuevo convenio: Renault no elevará más allá del IPC los salarios y CCOO muestra su preocupación

Renault ha reiterado, en la reunión de este jueves 9 de abril, la “imposibildad” de elevar más allá del IPC los salarios de los próximos ejercicios 2027 y 2028.

Sin embargo, y como ha comunicado la empresa del rombo, ha accedido a elevar el mínimo actual de la prima de resultados, en la reunión de hoy de la Comisión Negociadora del nuevo convenio colectivo.

La Dirección de la marca francesa se ha comprometido a realizar inversiones en las condiciones de trabajo de los empleados. Todo, con un mínimo de 300.000 euros al año para el global de las factorías cuyo destino decidirá la COMVI (Comisión de Vigilancia).

También ha puesto sobre la mesa que se encuentra “en disposición” de complementar la oferta de salud integral para “posibilitar el acceso gratuito a diferentes aplicaciones de salud física, mental y clases online para trabajadores y tres miembros de su familia”.

También ha puesto sobre la mesa el acceso gratuito a una serie de gimnasios a los empleados e indicó que se incorporarán a las existentes “máquinas de rehabilitación para cervicales y hombro”, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre la bolsa de horas, Renault ha asumido el compromiso de “no fijar sábados de trabajo precedentes a lunes festivos o antecedentes de viernes festivos ni los sábados inmediatamente anteriores al inicio de las vacaciones lectivas salvo averías graves o catástrofes”.

En este mismo bloque, la representación de los trabajadores, según la empresa, a que para el caso de bolsa extraordinaria de descanso el plazo de preaviso “se reduzca de 24 a 20 horas”.

En lo que tiene que ver con los aspectos sociales, la Dirección ha detallado los nuevos descuentos para adquirir vehículos “comprometiéndose a mantener durante la duración del convenio y para los vehículos fabricados en España una media de descuentos de entre el 15 y el 20%”.

Respecto a las ofertas de Renting, se ofertarán condiciones especiales en vehículos de buyback para los empleados y sus familiares de segundo grado con máximo de un vehículo por año en las versiones E-Tech full hybrid de Captur, Symbioz y Austral.

Avances insuficientes y preocupación

Desde CCOO., a través de un comunicado recogido por este periódico, ha reconocido que se “han producido pequeños avances” en la negociación pero que son “claramente insuficientes”.

Señalando en materia salarial que la empresa “se sigue negando a aplicar la revisión del IPC” y “recupera la pérdida de poder adquisitivo de años anteriores”.

“La empresa aduce que necesita más tiempo para analizar la propuesta sindical”, indicaron desde CCOO.

El delegado de CCOO. en Renault España, Sergio García, ha querido mostrar su “preocupación” porque los “mayores acercamientos se dan en aspectos sociales y no en los importantes como el salario, la bolsa de horas o las condiciones de trabajo”.

Para García, estos son “los elementos centrales y que más preocupan a las personas que trabajan en la fábrica y que siguen sin abordarse con intención de cerrar el acuerdo”.

Ha explicado que en lo que tiene que ver con la salud laboral la empresa “ha mostrado su disposición a asegurar la temperatura mínima de 16 grados en los talleres” lo que el sindicato ha valorado “de forma positiva” pero ha incidido en la “necesidad” de desarrollar un Protocolo de Temperaturas “completo y aplicable en todos los centros de trabajo”.

Sobre la bolsa de trabajo y la flexibilidad ha añadido que “han aceptado que no se mande a nadie trabajar si el viernes anterior o el lunes posterior si cae en fiesta, o es el sábado previo a comenzar las vacaciones, exceptuando avería o catástrofe”, algo que, a su juicio, “habría que definir y acotar de mutuo acuerdo”.

Además, criticó que “falta que el plus por trabajar estos días se aumente. Y se sigue insistiendo en la reducción de trabajo en sábados”.

Para García, el acuerdo "queda lejos si la empresa no se acerca en los aspectos importantes, ya que la no están reconociendo los esfuerzos de la plantilla de los últimos años y la propuesta no llega a que se recupere el poder adquisitivo real”.

La próxima reunión será el 20 de abril.