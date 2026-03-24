CSIF considera "insuficientes" las propuestas de Renault sobre el convenio y convoca asambleas el 14 de abril

CSIF ha lamentado que la séptima reunión negociadora del convenio colectivo de Renault haya acabado "sin avances sustanciales en los aspectos clave que afectan a las condiciones de la plantilla" manteniendo abiertas "importantes discrepancias con la dirección de la empresa".

Además, ha anunciado la convocatoria de asambleas informativas para los trabajadores afiliados y simpatizantes el próximo 14 de abril.

CSIF ha destacado que, durante la reunión de este martes, las partes "han continuado abordando cuestiones fundamentales como la evolución salarial, la organización del tiempo de trabajo, la garantía de empleo y la regulación de la bolsa de horas o la conciliación laboral y familiar".

Sin embargo, el sindicato ha considerado que las propuestas planteadas por la empresa siguen siendo "insuficientes y alejadas de las necesidades reales de los trabajadores".

CSIF ha insistido en que la negociación "debe corregir la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, que en procesos anteriores ya se situaba en torno al 13% tras la congelación salarial de 2020 y 2021".

Se trata de una tendencia que, según advierte, “no puede perpetuarse en el nuevo convenio".

"CSIF no va a avalar un acuerdo que no garantice una recuperación salarial justa, estabilidad en el empleo y mejoras reales en la conciliación”, ha afirmado, apostando por un convenio "que refuerce tanto las condiciones económicas como los derechos laborales de la plantilla".

Asambleas informativas

Ante la situación actual de la negociación, CSIF ha anunciado la convocatoria de asambleas informativas el 14 de abril, dirigidas a trabajadores afiliados y simpatizantes, con el objetivo de trasladar de forma directa el estado de las negociaciones y recabar la opinión de la plantilla.

"Queremos que los trabajadores sean partícipes de las decisiones importantes y que puedan valorar con información transparente el desarrollo de la negociación", ha subrayado el sindicato, que defiende un modelo participativo en la toma de decisiones.

CSIF ha considerado que la negociación del convenio colectivo se encuentra "todavía en una fase abierta, con posiciones alejadas en materias clave como las subidas salariales, la regulación de la flexibilidad o las garantías industriales y de empleo en las plantas".

El sindicato ha recordado que su entrada en el comité de empresa de Renault ha supuesto "una alternativa sindical independiente", centrada en una defensa "responsable, transparente y cercana" a los trabajadores.

Además, ha reiterado su compromiso de seguir negociando "con firmeza" para lograr un acuerdo "que responda a las expectativas de la plantilla".

"Los trabajadores no pueden ser quienes asuman los ajustes mientras la empresa mantiene su actividad y resultados. Es el momento de un convenio que reparta de forma justa los esfuerzos y beneficios", ha zanjado CSIF.