Renault en Palencia pasará a un único turno de mañana desde julio y trasladará a unos 250 trabajadores a Valladolid

La Dirección de la Empresa Renault ha convocado una reunión con la Junta de Portavoces del Comité Intercentros para comunicar un cambio en la organización productiva de la factoría de Palencia.

Según la información trasladada, la planta pasará a trabajar con un turno fijo de mañana a partir del mes de julio, previsiblemente en torno a la semana 28.

La medida afectará tanto a la propia factoría de Palencia como a las líneas concatenadas de Carrocerías destinadas a esta planta.

Como consecuencia, se reducirá la cadencia de fabricación diaria, concentrándose toda la producción en un único turno de trabajo.

Este cambio organizativo implicará además el desplazamiento de aproximadamente 250 personas a la factoría de Valladolid.

La planta de Palencia ha comenzado ya los preparativos para adaptarse a esta nueva organización del trabajo.

No obstante, desde la Dirección se ha señalado que las fechas concretas para la aplicación de estos cambios se confirmarán más adelante.