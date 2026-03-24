Renault acepta subir los salarios en IPC más un 1% en 2026 y ofrece un pago único adicional de 400 euros

Salud laboral, ritmos y movilidad, flexibilidad y salarios son las materias que se han abordado en la reunión de hoy en la que ambas partes han ido acercando posturas para llegar al acuerdo.

Respecto a la bolsa de horas, se han llegado a avances en materia de: preaviso de bolsa de horas; descuento de saldos negativos en la bolsa individual; igualar trabajos y descanso entre turnos siempre que sean equivalentes; bloquear los sábados por bolsa si están precedidos de viernes festivos.

También en la eliminación del primer tramo del plus de modificación de la demanda para los 5 primeros sábados, en aplicar el coeficiente de absentismo con el mismo criterio en descansos y trabajos, y tratar por los talleres el acompasamiento de los turnos fijos con los turnos que rotan.

En cuanto a los bloques de salario y flexibilidad, y tras un largo debate, la Empresa ha ofrecido como última postura los siguientes incrementos para la vigencia del convenio. En 2026, un incremento al IPC con un 1%. En 2027, otro incremento salarial conforme al IPC y en 2028 un nuevo incremento supeditado a la subida del IPC.

Además, la empresa ha ofrecido una cantidad adicional de un pago único de 400 euros en 2026 a la firma del convenio colectivo.

Salud laboral, ritmos y movilidad

En el apartado de la salud laboral, la Empresa ha mostrado su disposición a ampliar las horas de fisioterapeuta y escuela de espalda, así como en realizar formaciones de salud mental y la encuesta de riesgo psicosociales bianualmente. También ha mostrado su disposición en constituir una comisión de absentismo para analizar causas y proponer medidas para intentar solucionar el mismo.

Respecto a los ritmos, la empresa se ha reafirmado en su compromiso de asegurar las rotaciones y la validación de las gamas de trabajo. Además, se seguirá impulsando la escuela de mayores de 50 años.

En cuanto al bloque de movilidad se establecen dos vertientes. Por una parte, todos los aspectos de la movilidad sostenible, sobre la que se realizará un protocolo durante la vigencia del convenio. Por otro, en cuanto a la movilidad Palencia-Valladolid, la Empresa ha solicitado eliminar la limitación de la movilidad a los mayores de 57 años y el límite temporal de los 15 meses, a fin de asegurar el empleo a las personas trabajadoras que se desplazarán a Valladolid en los próximos meses.