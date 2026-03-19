Renault acepta vincular la subida salarial al IPC y ofrece tres modelos para Palencia y dos para Valladolid

El presidente de Renault Group España, Josep Maria Recasens, ha presentado en la Comisión Negociadora de hoy las grandes líneas del Plan Estratégico futuREady, presentado el pasado 10 de marzo en París.

Ha hecho una especial mención a los posibles productos que podrían llegar a las fábricas españolas si se logra un acuerdo equilibrado que ayude a mejorar la competitividad de las mismas: conteniendo costes, poniendo herramientas para bajar el absentismo y mejorando la flexibilidad existente.

En este sentido, señaló que en caso de acuerdo la factoría de Palencia podría recibir hasta 3 nuevos vehículos, 2 de los cuales serían multienergy platform y 1 Hybrid long life, mientras que la factoría de Valladolid mantendría dos coches hybrid long life.

Estas adjudicaciones supondrían la implantación de una nueva e importante tecnología en España, que pueda asegurar el futuro de las fábricas españolas, así como la conservación del empleo actual en nuestras factorías posicionándonos a la vanguardia del futuro.

Salario, empleo y jornada

La Dirección de Renault ha transmitido nuevamente la importancia de cerrar la negociación de este convenio colectivo cuanto antes para poder optar a la adjudicación de los nuevos productos del Plan y para ello se han abordado durante la jornada de hoy los tres grandes bloques de salario, empleo y jornada.

En el bloque de salario, para demostrar su voluntad de continuar avanzando, ha aceptado hoy la propuesta de la representación sindical de vincular el incremento salarial al IPC durante toda la vigencia del convenio.

Con el mismo objetivo de acercar posturas, la Empresa ha retirado de su petición la reducción de los pluses y ha presentado su nuevo modelo de prima colectiva unida a la reducción del absentismo, así como la reformulación de la actual prima de resultados con nuevos indicadores más ajustados a los que se utilizan actualmente.

Asimismo, en el bloque de empleo ha aceptado la continuación del plan de invalidez, así como la posibilidad de la aplicación del contrato de relevo manufacturero para los casos en que sea posible.

Por otra parte, se ha reiterado la importancia de puntos de la plataforma como son: la interrupción del periodo de prueba en caso de IT, la introducción de los contratos fijos discontinuos, la obligatoriedad del turno fijo de tarde, así como la reducción de los porcentajes de excedencias y los turnos fijos por conciliación.

Por último, se ha tratado el bloque de jornada, en el cual se ha aceptado negociar un protocolo de desconexión digital tras el acuerdo del convenio colectivo, así como la posibilidad de mantener la rotación de los turnos en la elaboración de los calendarios anuales, reiterando la imposibilidad de acordar ninguna medida que reduzca la jornada efectiva de trabajo ya que impacta directamente en la competitividad.

Asimismo, la Dirección ha insistido en la necesidad de aumentar la flexibilidad en el establecimiento de las vacaciones eliminando los perioGdos de vacaciones colectivas. Ante la negativa de las organizaciones sindicales, y a fin intentar llegar a un acuerdo, la Dirección propone, que para el caso que fuera necesario aumentar a 4 laborables los días volanderos disminuyendo los de Navidad a 3 laborables, pudiendo así hacer frente a las necesidades organizativas que vienen siendo habituales en los últimos años.

En el encuentro celebrado hoy se ha acordado que la próxima reunión de la Comisión Negociadora tenga lugar el 24 de marzo.