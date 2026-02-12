CSIF acusa a Renault de proponer un convenio que supone un recorte "intolerable" de derechos y poder adquisitivo

Un grupo de empleados de la factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid Miriam Chacón ICAL

El sindicato CSIF ha manifestado este jueves su "más absoluto rechazo" a la propuesta presentada por la dirección de Renault, en la mesa de negociación del nuevo Convenio Colectivo, al considerar que supone un "grave e intolerable retroceso en derechos laborales, retributivos y sociales para la plantilla, en un momento en el que la compañía atraviesa una situación de crecimiento y fortaleza económica".

CSIF ha recordado que, según los informes de principios de 2026 relativos al ejercicio 2025 y en el marco del plan estratégico Renaulution, el Grupo Renault "ha cerrado su tercer año consecutivo de crecimiento, alcanzando 2.336.807 unidades vendidas a nivel mundial (+3,2%)".

"En España, la compañía ha comercializado cerca de 83.300 unidades, logrando casi un 8% de cuota de mercado, la mejor cifra de los últimos siete años. Además, el margen operativo del Grupo se sitúa en torno al 6,5%, confirmando unas perspectivas financieras sólidas", ha añadido.

Ante estos datos, CSIF ha denunciado que la empresa haya optado por presentar una propuesta que "raya la mala fe negociadora" y que pretende "cargar nuevamente el peso de la competitividad sobre los trabajadores, olvidando los sacrificios asumidos en convenios anteriores, como las subidas salariales del 0% en los años 2021 y 2022".

"Recortes de derechos"

CSIF ha subrayado que las palabras "reducción" y "eliminación" son el eje central del planteamiento empresarial. Entre las medidas más "lesivas", el sindicato ha destacado las subidas salariales desligadas del IPC, con incrementos del 1,5% en 2026 y 2027 y del 1% en 2028, lo que supondría "una pérdida de poder adquisitivo consolidada".

"Se reducen en un 15% los pluses de nocturnidad, festivos y turnicidad, además de la eliminación o reformulación de diversas primas", ha lamentado.

El sindicato independiente ha asegurado también que "se traslada parte de la prima de productividad a objetivos, incrementando la incertidumbre salarial; o la empresa plantea un aumento de la flexibilidad a coste cero, con posibilidad de trabajar sábados u horas sueltas -incluidos sábados tarde-, modificaciones de jornada con preavisos mínimos y uso intensivo de la bolsa de horas sin compensación económica en los primeros cinco sábados trabajados".

Asimismo, ha denunciado que la dirección "pretende la eliminación de periodos generales de vacaciones colectivas, rompiendo la previsibilidad y la conciliación familiar; o crear una nueva categoría de entrada (Especialista D) con salario al 90% del Oficial de 3.ª y promoción por méritos en lugar de antigüedad", lo que para CSIF supone "precarización estructural y explotación encubierta bajo la apariencia de formación".

CSIF ha denunciado que se quiere "reducir el porcentaje de excedencias por factoría del 2% al 1%, en un contexto en el que actualmente se alcanza el 2%".

"Se quieren impedir que la gente se marche; se proponen recortes en permisos y licencias, incluyendo la limitación de horas para acompañamiento médico, la eliminación de complementos por enfermedad justificada o la restricción de permisos parentales; se eliminan beneficios sociales históricos, como el premio de antigüedad, la venta de vehículos a trabajadores; y se busca el endurecimiento del régimen disciplinario", ha añadido.

"Es una tomadura de pelo"

Para CSIF, Renault "es hoy líder gracias al compromiso y a los esfuerzos acumulados de su plantilla en sucesivos convenios. “La empresa ha crecido, ha mejorado su cuota de mercado y presenta márgenes operativos cercanos al 7%". "Sin embargo, en lugar de compartir los beneficios, exige nuevos sacrificios gratuitos a quienes han sostenido ese crecimiento", ha denunciado el sindicato.

CSIF ha advertido que este tipo de planteamientos "solo contribuyen a deteriorar el clima laboral y a alejar a los trabajadores de una empresa que, históricamente, fue referente en condiciones laborales".

"Las condiciones son cada vez más penosas y más alejadas de las que disfrutan los trabajadores de Renault en Francia. Si la plantilla busca alternativas, la responsabilidad no será de quienes se marchan, sino de quien vacía de contenido sus derechos", ha señalado.

El sindicato independiente ha reiterado su "disposición al diálogo" en la próxima reunión de la Comisión Negociadora, prevista para el 24 de febrero, pero ha dejado claro que "no respaldará un convenio que suponga pérdida de poder adquisitivo, recorte de derechos y más precariedad".

CSIF ha afirmado que defenderá "un convenio justo, que reconozca el esfuerzo de la plantilla y garantice estabilidad, conciliación y salarios dignos en una empresa con beneficios".