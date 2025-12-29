Una enfermera de Valladolid logra que la Justicia reconozca su contagio por Covid como enfermedad laboral

Imagen de archivo de una enfermera en un centro sanitario en España. SATSE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en marcha una encuesta anónima dirigida a profesionales afectados por Covid persistente con el objetivo de analizar su situación laboral, sanitaria y social, así como denunciar el abandono que sufren por parte de las administraciones públicas.

El estudio permitirá, además, conocer la realidad específica de estos trabajadores en Castilla y León.

Más de cinco años después del inicio de la pandemia, miles de personas continúan padeciendo secuelas derivadas de la infección por COVID-19 que condicionan gravemente su vida personal y profesional.

Según estimaciones de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en España podría haber más de 600.000 personas afectadas por Covid persistente, y cerca del 60% presenta dificultades para reincorporarse plenamente a su puesto de trabajo.

Los afectados describen síntomas que se prolongan durante meses o incluso años, como fatiga extrema, disnea, niebla mental, trastornos del sueño, alteraciones neurológicas, ansiedad o depresión.

Estas secuelas reducen significativamente la capacidad de concentración, el rendimiento físico y la resistencia al estrés, dificultando el desarrollo de una jornada laboral ordinaria, explica CSIF.

El sindicato considera especialmente “grave y dolorosa” la situación en el ámbito público, donde numerosos empleados de servicios esenciales se contagiaron en el ejercicio de su trabajo sin que el Covidpersistente haya sido reconocido como contingencia profesional.

Esta falta de reconocimiento deja a muchos trabajadores en una situación de vulnerabilidad y desamparo que, según CSIF, exige una respuesta inmediata y coordinada del Gobierno y de las administraciones públicas.

Entre los colectivos más afectados se encuentran los profesionales sanitarios y sociosanitarios, que estuvieron expuestos a un riesgo extremo durante la pandemia, especialmente en las primeras fases, cuando la escasez de equipos de protección era generalizada.

Un precedente en Valladolid

Como ejemplo de esta situación, CSIF destaca la Sentencia 30/2025 del Juzgado de lo Social nº4 de Valladolid, de 12 de febrero de 2025, que reconoció la falta de medidas de seguridad y salud laboral en el contagio por Covid-19 de una enfermera del Centro de Salud Arturo Eyries durante la primera ola de la pandemia.

La trabajadora desarrolló posteriormente una incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo y denunció la ausencia de equipos de protección adecuados, falta de formación preventiva y una deficiente organización laboral en un entorno de alto riesgo.

La magistrada concluyó que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León incumplió su deber de protección y condenó a la Administración a un recargo del 30% en las prestaciones económicas.

CSIF considera este fallo un precedente clave que refuerza la necesidad de reconocer el COVID persistente y sus secuelas como contingencia profesional y de garantizar justicia y reparación a los empleados públicos que se contagiaron cumpliendo con su deber.

CSIF advierte de que el COVID persistente no puede abordarse únicamente como un problema médico individual, sino que constituye una cuestión laboral, de salud pública y de derechos sociales.

Entre las principales consecuencias, el sindicato señala el aumento de empleados públicos con bajas de larga duración sin soluciones adecuadas, la pérdida de empleo o despidos en el sector privado por bajo rendimiento derivado de la enfermedad y la disparidad de criterios de la Seguridad Social y las mutuas, que genera inseguridad e indefensión.

“El COVID persistente debe ser reconocido como enfermedad profesional porque hay argumentos más que suficientes”, subraya el sindicato, que exige medidas urgentes de apoyo e integración laboral, atención sanitaria integral, inversión en investigación y reconocimiento profesional para los afectados.

“La sociedad no puede permitirse que quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia hoy se encuentren olvidados”, concluye CSIF.

Las personas afectadas pueden participar en la encuesta anónima a través del siguiente enlace: https://www.csif.es/es/articulo/nacional/general/80265