CSIF aplaude que los motores de combustión lleguen más allá de 2035: "Da estabilidad a miles de trabajadores en Valladolid"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado de forma "positiva y esperanzadora" la decisión que ha tomado la Comisión Europea de retrasar la prohibición total de los motores de combustión, prevista inicialmente para 2035, ya que consideran que esto aportará "estabilidad" a miles de trabajadores de Valladolid.

En este sentido, han destacado que la automoción es un "pilar económico y social insustituible" en Valladolid y su provincia, por lo que han subrayado que esta flexibilización normativa da un "horizonte de futuro" a este sector que aporta empleo directo e indirecto en plantas como Renault o Horse, una "parte importante del tejido industrial de Castilla y León".

"Miles de trabajadores dependen de la continuidad productiva y de una transición ordenada hacia nuevos modelos de movilidad. Hay más de 1.200 empleados en la planta de carrocería-montaje de Renault y unos 2.500 en la fábrica de motores de Horse, además de otros 2.500 en la planta de la multinacional gala en Palencia", han precisado.

En esta línea, desde el sindicato apuntan que la decisión "responde a una realidad que trabajadores, empresas y sociedad venían reclamando" hacia una "transición ecológica responsable, realista y compatible con el empleo".

De esta manera, han recordado que Horse fabrica motores "altamente eficientes y preparados para tecnologías híbridas y combustibles alternativos", mientras que Renault por su parte "mantiene una apuesta firme por los vehículos híbridos, actualmente una de las opciones más demandadas por los consumidores".

"La defensa del medio ambiente es irrenunciable, pero no puede hacerse a costa de poner en riesgo miles de puestos de trabajo, en este caso en Valladolid", ha señalado CSIF.

Por ello, han explicado que el retraso de la prohibición de los motores de combustión da la oportunidad de "seguir produciendo vehículos que cumplan exigentes criterios de reducción de emisiones, ofreciendo un margen imprescindible para la estabilidad y renovación laboral".

El sindicato recuerda que no solo están en juego los empleos directos de Renault y Horse, sino también los de toda la industria auxiliar, el transporte y los servicios vinculados a la automoción, de los que depende una parte muy importante de la economía provincial.

CSIF ha advertido, eso sí, de que esta decisión debe ir acompañada de inversiones, formación y planificación, para que las plantas españolas sigan siendo competitivas y capaces de asumir las nuevas tecnologías que el mercado y la normativa vayan exigiendo. "Esta noticia da tranquilidad y ánimo a las plantillas, pero obliga a no bajar la guardia", ha subrayado el sindicato.

Para CSIF, Valladolid está hoy un poco "más protegida frente a decisiones precipitadas, y la industria del automóvil gana tiempo para consolidar su futuro sin dejar a nadie atrás". El sindicato ha anunciado además que continuará analizando el impacto de la nueva normativa europea para defender los derechos laborales, la carga de trabajo y el empleo de calidad en un sector clave para la provincia.