CSIF denuncia que la Junta gasta más de 200.000€ en mantener radios "obsoletas" que "no sirvieron en los incendios"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes que la Junta de Castilla y León gasta más de 200.000€ en mantener radios "obsoletas" que "no sirvieron en los incendios".

El sindicato independiente ha calificado de "muy alarmante, irresponsable y preocupante" que, después de que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmara en las Cortes que se había aprendido de los errores cometidos en los incendios de 2025, la primera decisión adoptada haya sido "destinar más de 200.000 euros a sistemas de radiocomunicación del operativo de incendios forestales que están claramente obsoletos".

"Son más propios del siglo pasado y, desde luego, están muy lejos de los estándares tecnológicos que hoy exigen las emergencias forestales", ha señalado CSIF, que ha hecho hincapié en que, en las zonas afectadas por los incendios del pasado agosto, "los teléfonos facilitados por la Junta al personal del operativo carecían de cobertura y las radios de emergencia no funcionaban, dejando al operativo sin medios de comunicación".

CSIF ha insistido en que, como consecuencia, la gestión de los incendios se realizó "de manera precaria y totalmente inadmisible a través de los teléfonos móviles particulares de los propios trabajadores, una situación que evidencia el abandono del sistema de comunicaciones y el riesgo al que se sometió al personal de extinción en plena emergencia".

"Hablamos de bomberos forestales, agentes y personal de extinción que han tenido que actuar sin comunicaciones operativas, sin saber qué ocurría a su alrededor, sin poder coordinarse adecuadamente y sin garantías mínimas de seguridad", ha afirmado CSIF.

El sindicato independiente ha asegurado que "no se puede hablar de prevención ni de seguridad cuando se obliga a los profesionales a trabajar a ciegas y sin comunicaciones adecuadas" en incendios cada vez más extremos.

"Mientras otras comunidades han apostado por sistemas satelitales y digitales modernos, interoperables y seguros, en Castilla y León se sigue gastando dinero en parches, reparaciones y tecnología del pasado, alargando artificialmente la vida de un sistema que ya ha demostrado ser ineficaz y peligroso", ha señalado CSIF.

Y ha apuntado que, en relación con los sistemas de radiocomunicación, la propia Junta de Castilla y León, durante la formación impartida a los trabajadores, reconoce que "las ondas presentan importantes limitaciones e interferencias que deterioran la calidad de la señal", provocadas por factores como la radiación solar extrema, las interferencias con repetidores de telefonía o televisión, los obstáculos geográficos o la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

CSIF ha asegurado que esto evidencia "las carencias estructurales de un sistema que no ofrece garantías en situaciones de emergencia y de las cuales son perfectamente conocedores en la Junta, cuando se deben implantar".