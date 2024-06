Verano “optimista” para el turismo de Castilla y León pese a la amenaza de los pisos turísticos

Aunque el tiempo soleado estable está tardando en llegar a Castilla y León, el verano ya está aquí. Y con él, es el momento de planificar las merecidas vacaciones. Desde el otro lado lo ven los hoteles que buscan que el turista que no quiere aglomeraciones ni playa, elijan esta Comunidad. Lo harán por naturaleza, por patrimonio, por gastronomía, por historia y, en algunas zonas por una temperatura que achicharre.

Pues bien, las expectativas desde la Asociación de Hoteles de Castilla y León, su presidenta Piedad Sánchez, reconoce que las expectativas son “optimistas” aunque con cautela. “Los datos son buenos, pero nosotros tenemos unas circunstancias que otras ciudades con playa o mar no tienen”, apunta. Sánchez recuerda que sus reservas son “cortoplacistas” y nada tienen que ver con las de semanas largas de otros lugares.

La propietaria del Sercotel Cuatro Postes (Ávila) pone el punto clave en un fenómeno que están padeciendo otras provincias y que también comienza a hacer mella en los establecimientos hoteleros de la Comunidad: los apartamentos turísticos. Según los datos que maneja la Asociación, en algunas provincias como Ávila o León, este tipo de alojamiento se ha cuatriplicado. “Ahora mismo este es el principal problema, alzamos la voz y nos quejamos, pero es algo complejo de regular porque hay competencias que son regionales y locales”.

Sánchez recuerda que han tenido que lidiar con los apartamentos B, y ahora también con estos regulados. “El problema recae en las agencias online, hay que poner un filtro para que solo se puedan ofrecer los que están reguladas, porque es un impacto que va a más”, pronostica.

Insiste en que los datos que se esperan para estas semanas “son buenos”, en especial en la última semana de julio y el mes de agosto. Aquí buscan al turista que huye de aglomeraciones. Y es que el típico turista de verano, el extranjero, no es el que viene a los hoteles urbanos de Castilla y León.

Otro aspecto que también comienza a notarse, como en el resto de los sectores, es la falta de mano de obra. El mundo de los establecimientos hoteleros está acusando que no hay profesionales que quieran trabajar en esto, algo que les hace planificar con más antelación cada temporada. Además, los que comienzan a trabajar, posteriormente abandonan sin haber finalizado la temporada. Incluso el absentismo era también un problema, aunque según la presidenta esto es algo que ha disminuido y que solo se producen con las olas de covid-19.

Turismo rural: "Casi el 90% de ocupación"



Las expectativas para este verano 2024 en el turismo rural de Castilla y León apuntan “como siempre a ser optimistas”, así lo espera Luis Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León, quien espera tener una ocupación similar a la del año pasado. “Aunque tenemos mejores cifras a nivel nacional de ocupación en la cual ha subido bastante la gente que no es visita por el contrario, el turismo interior se va a mantener. También destacar que el objetivo del Turismo Rural es dar calidad a los que nos visitan tanto a nivel de alojamiento rurales como de servicios y predisposición de actividades que se pueden desarrollar en torno a nuestros alojamientos”.

Cuando hay que definir el perfil de turismo, Chico habla de grupos familiares, preferentemente de origen nacional y especialmente de otras comunidades no las habituales con estancias entre tres y cuatro noches de media.

Como es habitual, entre el 15 de julio y el 15 de agosto se logrará tener las mejores cifras de ocupación también hay que destacar que es un momento “muy bueno” para lo que es el turismo, pues se concentran las fiestas patronales, numerosos mercados tradicionales, artesanos recreaciones históricas,, etc. y por supuesto todos los recursos patrimoniales Naturales, gastronómicos, enoturismo paisajísticos, etc. etc. que hacen que nuestra comunidad cuente con un abanico importante de productos adaptados a las necesidades de los clientes

“En este periodo podemos hablar de una ocupación del 85 % y en algunos casos, el 90 en alojamientos que cuenten con piscinas o algún recurso hídrico, como puede ser pantanos playas de interior, ríos o las propias piscinas municipales”, apunta.

Muchos de los visitantes vienen de procedencias lejanas por eso “en muchos casos nuestra comunidad se puede decir que es punto de encuentro del norte sur este oeste y por lo tanto. De paso para viajes de norte a sur por eso debemos de hacer mayor hincapié en promocionar para que la gente pase más días en nuestra comunidad Dando a conocer mucho de los productos que comentaba anteriormente, las playas fluviales, los recursos paisajísticos, los castillos patrimonio, la gastronomía, las bodegas”, explica.

Como hándicap, para el presidente de ARARCYL “tenemos la necesidad de cubrir, muchos de los servicios generales, transportes, sanidad, limpieza, pues en muchas ocasiones los pueblos con pocos habitantes, ven cuadruplicadas sus poblaciones, pero no por ello un apoyo a los servicios que tienen que ofrecer a los que vienen”.